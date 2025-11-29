Prima pagină » Știri externe » Asia este devastată de inundații. Cum periclitează Inteligența Artificială misiunile de salvare din Thailanda

Asia este devastată de inundații. Cum periclitează Inteligența Artificială misiunile de salvare din Thailanda

Olga Borșcevschi
29 nov. 2025, 20:44, Știri externe

Sute de oameni au murit în urma inundațiilor și a alunecărilor de teren care au lovit Asia. În Indonezia au murit 303 persoane, iar alte 279 sunt date dispărute. În acest context, autoritățile avertizează populația să nu mai folosească inteligența artificială pentru a crea imagini cu animale în timpul inundațiilor.

Cele mai multe victime sunt în Sumatra de Nord – acolo au fost găsite corpurile a 166 de persoane, iar 143 sunt încă căutate.

Ploile torențiale au afectat și alte țări din regiune. În Thailanda, numărul victimelor inundațiilor a crescut la 162, iar în Sri Lanka, peste 120 de persoane au murit din cauza ciclonului „Ditwa”.

Autoritățile thailandeze avertizează populația: „Nu mai folosiți inteligența artificială pentru a crea imagini cu animale în timpul inundațiilor.”

Recent, în Hat Yai, locuitorii au semnalat că un șarpe uriaș a intrat într-o casă, însă intervenția salvatorilor a fost amânată din cauza suspiciunii că imaginea a fost generată de inteligența artificială.

Imaginile false încetinesc verificările și pun în pericol victimele reale. În timpul inundațiilor, animalele periculoase pot intra cu adevărat în case – de aceea, informațiile precise sunt cruciale.

