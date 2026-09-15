Un înalt oficial de la Kremlin a amenințat că statalitatea poloneză ar putea fi distrusă în „două sau trei zile” dacă Varșovia ar intra într-un conflict militar cu Rusia. Nikolai Patrushev, consilier al președintelui rus Vladimir Putin și fost secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a făcut această afirmație într-un interviu acordat ziarului rus „Argumenty i Fakty”, potrivit agenției de știri de stat TASS.

„Dacă Polonia va iniția o acțiune militară împotriva Rusiei, țara noastră va folosi întregul arsenal de forțe și mijloace de care dispune, iar Varșovia va înceta să mai existe în două sau trei zile”, a declarat Patrushev.

Rusia deține unul dintre cele mai mari arsenale nucleare din lume, însă Patrushev nu s-a referit în mod explicit la armele nucleare în declarațiile citate, precizează Kyiv Post.

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Declarațiile lui Patrushev au venit ca răspuns la afirmațiile ministrului polonez de Externe, Radosław Sikorski, care a declarat în cadrul conferinței anuale „Yalta European Strategy”, desfășurată la Kiev în perioada 12-13 septembrie, că NATO ar învinge Rusia „destul de repede” în cazul în care Moscova ar ataca alianța.

„Dacă Rusia ne-ar ataca și noi am trece la acțiune, cred că am învinge Rusia destul de repede”, a declarat Sikorski.

Ministrul polonez a subliniat puterea aeriană a NATO, estimând că statele membre europene ale alianței dispun de aproximativ 2.500 de avioane militare și descriind avantajul acestora față de Rusia ca fiind copleșitor.

Patrushev l-a acuzat pe Sikorski că evaluează capacitățile militare ale Rusiei într-un mod „amatoristic”.

De asemenea, el a afirmat că forțele ruse nu își folosesc întregul potențial în războiul purtat de Moscova împotriva Ucrainei, pe care Kremlinul continuă să îl descrie drept o „operațiune militară specială”.

Armata rusă nu a reușit să cucerească Ucraina, în ciuda celor peste patru ani de război pe scară largă și a pierderilor grele de personal și echipament.

Polonia a fost unul dintre principalii susținători militari și politici ai Ucrainei de când Rusia a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022. Țara se învecinează cu Ucraina, cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, cel mai apropiat aliat regional al Moscovei.