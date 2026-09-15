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Consilierul lui Putin avertizează că Polonia va fi nimicită rapid în cazul unui război direct cu Rusia. „Varșovia va dispărea în două sau trei zile”

Melania Agiu
Consilierul lui Putin avertizează că Polonia va fi nimicită rapid în cazul unui război direct cu Rusia. „Varșovia va dispărea în două sau trei zile”
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Un înalt oficial de la Kremlin a amenințat că statalitatea poloneză ar putea fi distrusă în „două sau trei zile” dacă Varșovia ar intra într-un conflict militar cu Rusia. Nikolai Patrushev, consilier al președintelui rus Vladimir Putin și fost secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a făcut această afirmație într-un interviu acordat ziarului rus „Argumenty i Fakty”, potrivit agenției de știri de stat TASS.

Vladimir Putin / Foto – Profimedia Images

„Dacă Polonia va iniția o acțiune militară împotriva Rusiei, țara noastră va folosi întregul arsenal de forțe și mijloace de care dispune, iar Varșovia va înceta să mai existe în două sau trei zile”, a declarat Patrushev.

Rusia deține unul dintre cele mai mari arsenale nucleare din lume, însă Patrushev nu s-a referit în mod explicit la armele nucleare în declarațiile citate, precizează Kyiv Post.

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Declarațiile lui Patrushev au venit ca răspuns la afirmațiile ministrului polonez de Externe, Radosław Sikorski, care a declarat în cadrul conferinței anuale „Yalta European Strategy”, desfășurată la Kiev în perioada 12-13 septembrie, că NATO ar învinge Rusia „destul de repede” în cazul în care Moscova ar ataca alianța.

„Dacă Rusia ne-ar ataca și noi am trece la acțiune, cred că am învinge Rusia destul de repede”, a declarat Sikorski.

Ministrul polonez a subliniat puterea aeriană a NATO, estimând că statele membre europene ale alianței dispun de aproximativ 2.500 de avioane militare și descriind avantajul acestora față de Rusia ca fiind copleșitor.

Patrushev l-a acuzat pe Sikorski că evaluează capacitățile militare ale Rusiei într-un mod „amatoristic”.

De asemenea, el a afirmat că forțele ruse nu își folosesc întregul potențial în războiul purtat de Moscova împotriva Ucrainei, pe care Kremlinul continuă să îl descrie drept o „operațiune militară specială”.

Armata rusă nu a reușit să cucerească Ucraina, în ciuda celor peste patru ani de război pe scară largă și a pierderilor grele de personal și echipament.

Polonia a fost unul dintre principalii susținători militari și politici ai Ucrainei de când Rusia a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022. Țara se învecinează cu Ucraina, cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, cel mai apropiat aliat regional al Moscovei.

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