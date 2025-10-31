Cum reușesc austriecii să reducă traficul în cartierele rezidențiale

În timp ce în Austria autoritățile vor începe să amendeze șoferii pentru intrarea în centrul orașului și în cartierele rezidențiale, în România nu se schimbă nimic.

Austria se pregătește pentru o reformă amplă a controlului rutier: începând cu 1 mai 2026, în mai multe orașe va funcționa un sistem de monitorizare video care va înregistra intrarea mașinilor în zonele protejate — cartiere rezidențiale, zone școlare și centre istorice.

Potrivit Kronen Zeitung, proiectul de modificare a legii circulației rutiere a fost prezentat de ministrul transporturilor, Peter Hanke. Deja 25 de orașe, inclusiv Viena, Linz și Graz, și-au exprimat disponibilitatea de a participa la program.

Conform noii legi, camerele vor citi automat toate numerele de înmatriculare și le vor verifica cu baza de date a mașinilor autorizate — locuitori, servicii de livrare și servicii de urgență. Intrarea fără permisiune va fi considerată o contravenție administrativă: amenzile vor varia între 70 și 2180 de euro. Pentru șoferi vor fi instalate semne speciale de avertizare și marcaje rutiere cu inscripția „Controlul intrării”.

Ministerul Transporturilor afirmă că sistemul nu va păstra date personale, ci doar numerele mașinilor, pentru a nu încălca legile privind protecția informațiilor. Totuși, vor fi supravegheate și mașinile străine.

Scopul principal al inițiativei este reducerea nivelului de zgomot, a poluării aerului și a încărcării traficului în centrele orașelor austriece. Restricțiile vor fi introduse în mod special în Viena, unde autoritățile doresc să „înapoieze străzile oamenilor, nu mașinilor”.

