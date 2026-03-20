Franța propune misiune ONU în strâmtoarea Ormuz pentru protejarea navigației. Macron: „Nu are scopul de a fi o acțiune de forță”

Președintele francez Emmanuel Macron a adus în prim-plan ideea creării unui „cadru ONU” pentru o viitoare misiune de securizare a navigației în strâmtoarea Ormuz, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate.

Declarația a fost făcută joi, după un summit european desfășurat la Bruxelles, unde liderul de la Paris a explicat că inițiativa este încă într-o fază incipientă, dar ar putea juca un rol important în stabilizarea regiunii, scrie Politico.eu.

„Am început un proces exploratoriu și vom vedea în zilele următoare dacă are șanse de succes”, a declarat Emmanuel Macron.

Franța caută sprijin internațional pentru misiune

Potrivit președintelui francez, Parisul intenționează să consulte principalii parteneri globali, în special membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, pentru a evalua oportunitatea unei astfel de inițiative.

Macron a precizat că a discutat deja subiectul cu secretarul general al ONU, António Guterres, cu premierul indian Narendra Modi, dar și cu mai mulți lideri europeni.

„Franța este pregătită, alături de alte națiuni, să își asume responsabilitatea unui sistem de escortă a navelor în strâmtoare, în cadrul unei misiuni care nu are scopul de a fi o acțiune de forță”, a afirmat șeful statului francez.

În același timp, Emmanuel Macron a exclus ferm orice participare la operațiuni militare agresive în regiune, în contextul conflictelor în desfășurare.

„În schimb, nu vom participa la nicio deschidere prin forță a strâmtorii în contextul operațiunilor de război și al bombardamentelor în curs”, a insistat liderul de la Paris..

Inițiativa vine într-un moment sensibil pentru securitatea maritimă globală, strâmtoarea Ormuz fiind una dintre cele mai importante rute de transport energetic din lume.Prin acest coridor strategic trece, în mod normal, aproximativ 20% din petrolul și gazele transportate la nivel global.

Amintim că, zilele trecute președintele Donald Trump a cerut formarea unei coaliții militare internaționale pentru a asigura securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, însă propunerea sa a fost însă respinsă de mai mulți aliați, inclusiv NATO, Australia, Japonia și Coreea de Sud.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a transmis un mesaj dur, afirmând că Statele Unite nu depind de această rută strategică și sugerând că responsabilitatea ar trebui să revină statelor care beneficiază direct de transportul de petrol și gaze prin Ormuz.

Recomandarea autorului:

Două nave, lovite de „proiectile necunoscute”, lângă Strâmtoarea Ormuz. La bordul uneia dintre ele a izbucnit un incendiu