Prima pagină » Știri externe » Cum s-a văzut bucuria ARMISTIȚIULUI din Gaza. Evenimentul a fost celebrat la nivel mondial

Cum s-a văzut bucuria ARMISTIȚIULUI din Gaza. Evenimentul a fost celebrat la nivel mondial

09 oct. 2025, 14:32, Știri externe
Cum s-a văzut bucuria ARMISTIȚIULUI din Gaza. Evenimentul a fost celebrat la nivel mondial
Galerie Foto 5

Anunțul încetării focului și implicit, inițierii discuțiilor de pace între Israel și mișcarea fundamentalistă palestiniană Hamas a stârnit bucurie în rândul populației din Fâșia Gaza dar și la nivel global.

Vezi galeria foto
5 poze

Imediat ce informația a devenit publică, sute de mii de oameni au ieșit pe străzile din Gaza pentru a celebra momentul încetării ostilităților.

„Pentru prima dată în doi ani, armata israeliană nu va mai asedia orașul. De obicei, ne trezim în sunetul asurzitor făcut de bombe, dar astăzi am primit vești bune”, susține unul dintre palestinienii care au ieșit pe străzi, notează BBC.

Pentru alții, bucuria a fost dulce-amară.

„Mi-am pierdut fiul în vârstă de 16 ani în conflict. Când am auzit vestea armistițiului, m-am bucurat că trăiesc ziua asta, dar m-am întristat știind că fiul meu nu a prins acest moment”, a transmis cu lacrimi în ochi o mamă din Gaza.

Și în Israel bucuria armistițiului s-a propagat. Mii de oameni au manifestat pe străzi, în semn de mulțumire pentru campania de mediere condusă de președintele Donald Trump.

„Suntem bucuroși să știm că ostaticii se întorc acasă. Îl iubim pe Trump”, susține un demonstrant israelian.

Sursa: Profimedia

În cadrul unui concert susținut în Columbia, solistul trupei Guns N’ Roses, Axl Rose, a fluturat steagul palestinian însoțit de următorul mesaj:

„Nu am nevoie de războiul tău civil”.

Mesajul a fost acompaniat de un solo la chitară executat de Slash.

Citește și

EXTERNE Pensionarea timpurie nu este pentru toți. O femeie nu vrea să îi urmeze exemplul socrului care s-a pensionat la 55 de ani
15:15
Pensionarea timpurie nu este pentru toți. O femeie nu vrea să îi urmeze exemplul socrului care s-a pensionat la 55 de ani
EXTERNE Zelenski trimite o delegație în SUA săptămâna viitoare. Subiectul discuțiilor: Energia, armamentul anti-aerian și bunurile înghețate ale RUSIEI
15:10
Zelenski trimite o delegație în SUA săptămâna viitoare. Subiectul discuțiilor: Energia, armamentul anti-aerian și bunurile înghețate ale RUSIEI
EXTERNE Cu ce șanse este cotat Donald Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace. Care este concurența
14:56
Cu ce șanse este cotat Donald Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace. Care este concurența
EXTERNE Moțiunile de cenzură împotriva lui Ursula von der Leyen, RESPINSE după votul din Parlamentul European
14:28
Moțiunile de cenzură împotriva lui Ursula von der Leyen, RESPINSE după votul din Parlamentul European
LIVE UPDATE 🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
13:37
🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
EXTERNE Beijingul încearcă să își consolideze influența regională/ TAIWANUL avertizează asupra intensificării activităților militare CHINEZE
13:24
Beijingul încearcă să își consolideze influența regională/ TAIWANUL avertizează asupra intensificării activităților militare CHINEZE
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
,,Cineva i-a luat viața”. Igor Cuciuc, declarații cutremurătoare după ce soția lui a afirmat că fiica lor a fost ucisă. Ce s-a ascuns despre moartea Andreei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
COTAR acuză ASF: Șoferii ar putea fi obligați să meargă doar la service-uri agreate de companiile de asigurări
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al ceasurilor din lume