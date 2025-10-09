Cum s-a văzut bucuria ARMISTIȚIULUI din Gaza. Evenimentul a fost celebrat la nivel mondial

Anunțul încetării focului și implicit, inițierii discuțiilor de pace între Israel și mișcarea fundamentalistă palestiniană Hamas a stârnit bucurie în rândul populației din Fâșia Gaza dar și la nivel global.

Imediat ce informația a devenit publică, sute de mii de oameni au ieșit pe străzile din Gaza pentru a celebra momentul încetării ostilităților.

„Pentru prima dată în doi ani, armata israeliană nu va mai asedia orașul. De obicei, ne trezim în sunetul asurzitor făcut de bombe, dar astăzi am primit vești bune”, susține unul dintre palestinienii care au ieșit pe străzi, notează BBC.

Pentru alții, bucuria a fost dulce-amară.

„Mi-am pierdut fiul în vârstă de 16 ani în conflict. Când am auzit vestea armistițiului, m-am bucurat că trăiesc ziua asta, dar m-am întristat știind că fiul meu nu a prins acest moment”, a transmis cu lacrimi în ochi o mamă din Gaza.

Și în Israel bucuria armistițiului s-a propagat. Mii de oameni au manifestat pe străzi, în semn de mulțumire pentru campania de mediere condusă de președintele Donald Trump.

„Suntem bucuroși să știm că ostaticii se întorc acasă. Îl iubim pe Trump”, susține un demonstrant israelian.

În cadrul unui concert susținut în Columbia, solistul trupei Guns N’ Roses, Axl Rose, a fluturat steagul palestinian însoțit de următorul mesaj:

„Nu am nevoie de războiul tău civil”.

Mesajul a fost acompaniat de un solo la chitară executat de Slash.