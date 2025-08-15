Prima pagină » Știri externe » Cum se raportează PRESA INTERNAȚIONALĂ la summitul Trump-Putin

15 aug. 2025, 23:29, Știri externe
Presa internațională tratează pe larg despre summitul președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, notând că așteptările sunt în sensul unui armistițiu în Ucraina.

”Trump și Putin, strângere călduroasă de mâini în Alaska, la începutul summitului”, titrrează postul France24.

”Este în curs summitul cu mize mari al președinților Trump și Putin”, notează, la rândul său, postul de televiziune CNN.

”Se întâmplă acum: Trump și Putin întâlnire privată la summitul istoric din Alaska”, observă postul american Fox News, în timp ce revista germană Bild evocă ”haosul de la începerea reuniunii”.

”Trump l-a întâmpinat pe Putin pe covorul rușu în Anchorage”, titrează publicația germană Der Spiegel.

”Strângeri de mână și zâmbete între Trump și Putin, apoi au plecat în aceeași limuzină”, comentează ziarul italian La Repubblica.

Presa spaniolă consideră că summitul din Alaska ”reabilitează Rusia”, în timp ce revista Paris Match redă ”imaginile unei strângeri de mână istorice”.

GÂNDUL transmite LIVE evenimentul istoric din ALASKA, întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

