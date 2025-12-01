Prima pagină » Știri externe » Cum vrea știința să învingă îmbătrânirea. Compania Immorta Bio a depus un patent pentru un „vaccin împotriva îmbătrânirii”

01 dec. 2025, 12:17, Știri externe
Compania Immorta Bio, o companie din Florida specializată în longevitate și în tratarea bolilor asociate cu îmbătrânirea, a depus un patent pentru un „vaccin împotriva îmbătrânirii”, denumit SenoVax. Acesta vaccin ar învăța sistemul imunitar să identifice și să distrugă celulele vechi, deteriorate, care se acumulează cu vârsta și provoacă boli sau ajută cancerul să se dezvolte.

În studii pe animale, terapia a încetinit îmbătrânirea și chiar a redus diferite tipuri de tumori. Totuși, toate acestea sunt încă în stadiul de experimente. SenoVax este pregătit pentru primele teste pe oameni – mai întâi pentru tratarea cancerului pulmonar avansat. Dacă medicamentul va fi considerat sigur, va fi testat și împotriva bolilor legate de vârstă. Știința consideră că această tehnologie poate schimba abordarea luptei împotriva îmbătrânirii, dar subliniază că nu există încă rezultate pe oameni și că testele vor dura ani de zile.

„Celulele zombie”, principala cauză a bolilor asociate cu îmbătrânirea

Brevetul publicat prezintă o nouă strategie de „vaccin pentru senescență” care își propune să antreneze sistemul imunitar să identifice și să distrugă cu precizie aceste celule problematice. Spre deosebire de medicamentele senolitice tradiționale, care forțează chimic celulele senescente să se autodistrugă, SenoVax funcționează prin activarea imună, o abordare potențial mai sigură și mai sustenabilă.

Celulele senescente, denumite și „celulele zombie”, sunt principala cauză a bolilor legate de vârstă. Acestea sunt vechi sau deteriorate care, în loc să moară, rămân active în corp. Pe măsură îmbătrânim, aceste celule se acumulează și duc la inflamații, la degradarea țesuturilor sau diverse boli cronice, precum cele cardiovasculare, neurodegeneratice sau cancer. Îndepărtarea „celulelor zombie” este considerată una dintre cele mai promițătoare intervenții din întregul domeniu al longevității.

Cum funcționează vaccinul?

Conform cercetătorilor de la Immorta Bio, studiile pe animale care au utilizat SenoVax au arătat reduceri semnificative ale creșterii tumorilor pulmonare, mamare, cerebrale, cutanate și pancreatice. Acest mecanism diferă de cel al medicamentelor convenționale împotriva cancerului unde, în loc să atace direct tumorile din corp, terapia elimină „celulele zombie” care ajută tumorile să supraviețuiască.

Dr. Thomas Ichim, președintele și directorul științific al Immorta Bio, descrie această descoperire ca fiind o schimbare fundamentală. „Prin uciderea celulelor senescente, reducem însăși biologia îmbătrânirii, perturbând în același timp micromediul care susține tumora, necesar pentru supraviețuirea cancerului”, a spus acesta.

În ceea ce privește sectorul longevității, aspectul cel mai important este cel senolitic. Dacă sistemul imunitar poate fi antrenat să mențină niveluri scăzute de celule senescente pe tot parcursul vieții, cercetătorii cred că ar putea fi posibilă încetinirea, oprirea sau chiar inversarea parțială a unor aspecte ale îmbătrânirii fiziologice.

Dr. Boris Reznik, CEO și președinte al Immorta Bio, explică faptul că, cancerul este cea mai răspândită boală asociată îmbătrânirii, iar SenoVax le permite „să atace simultan atât biologia îmbătrânirii, cât și biologia tumorii”.

