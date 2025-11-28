Dacă Ucraina vrea să adere la UE, trebuie să oprească corupția din rândul elitei politice, spune comisarul european pentru justiție, Michael McGrath

Comisarul European pentru justiție, Michael McGrath, a declarat într-un interviu acordat publicației Politico că Ucraina trebuie să elimine toată corupția din rândul clasei politice dacă vrea să adere la Uniunea Europenă. Această declarație vine în contextul în care Kievul se confruntă în prezent cu un scandal de corupție în rândul administrației de la Kiev care i-au revoltat atât pe ucraineni, cât și pe aliații europeni.

„Fiecare țară candidată trebuie să aibă un sistem robust de răspuns la suspiciunile de corupție la nivel înalt. […] Demonstrarea eficacității în acest domeniu este o cerință pe care o impunem tuturor țărilor UE, și în special celor care doresc să adere la Uniune”, spune Michael McGrath.

Mcgrath a spus oficialii de la Bruxelles poartă un dialog „deschis și sincer” cu Ucraina în ceea ce privește cerințele pentru aderare la Uniunea Europeană, inclusiv în privința politicilor care țin de combaterea corupției. Totodată, a menționat că Kievul depune eforturi maxime pentru a combate abuzurile menționate mai sus, fiind în contact regulat cu autoritățile ucrainene.

În timp ce comisarul european pentru justiție făcea aceste declarații, procurorii anticorupție au percheziționat locuința lui Andrrii Yermak.

Pe 28 noiembrie, chiar în timp ce comisarul european pentru justiție a vorbit pentru Politico despre combaterea corupției din Ucraina, ofițeri de la Biroul Național Anticorupție din (NABU) și de la Procuratura Specializată Anticorupție din Ucraina (SAPO) au efectuat o percheziție la domiciliul lui Yermak, șeful administrației prezidențiale ucrainene. Yermak este menționat într-o anchetă privind o schemă de corupție despre care NABU și SAP cred că a fost orchestrată de Timur Mindich, coproprietarul studioului Kvartal 95. Operațiunea anchetatorilor este denumită „Operațiunea Midas”. Yaroslav Zheleznyak, membru al parlamentului din partidul de opoziție „Vocea”, a susținut că Yermak apare pe „înregistrările Mindich” sub pseudonimul „Ali Baba”.

În urma perchezițiilor, Yermak și-a depus demisia

Ancheta are loc într-un moment extrem de sensibil pentru Ucraina, unde Donald Trump face presiuni asupra președintelui ucrainean să accepte un acord de pace care l-ar putea obliga să cedeze teritorii către Rusia. Cu toate că Yermak a fost desemnat de Zelenski să facă parte din echipa de negociatori, acesta a declarat într-un interviu pentru The Telegraph că Ucraina nu va ceda niciodată teritorii lui Putin. Comentariile lui Yermak au venit după ce președintele rus Vladimir Putin a declarat că Ucraina trebuie să cedeze teritoriupentru ca un acord de pace să fie posibil, repetându-și revendicările pentru un acord de pace.

„Atâta timp cât Zelenski este președinte, nimeni nu ar trebui să se bazeze pe faptul că vom ceda teritorii. Nu va semna cedarea de teritorii”, a transmis Yermak, care a fost șef de cabinet, negociator principal și cel mai apropiat consilier al lui Zelenski pe tot parcursul războiului. „Biroul Președintelui Ucrainei va fi reorganizat. Șeful Biroului, Andrii Yermak, Mi-a înmânat scrisoarea de demisie. Îi sunt recunoscător lui Andrii pentru că a prezentat întotdeauna poziția Ucrainei în negocieri exact așa cum ar trebui să fie. Întotdeauna a fost o poziție patriotică. Dar vreau să nu existe zvonuri și speculații”, a declarat vineri președintele ucrainean.

De asemenea, Zelenski a anunțat că așteaptă propuneri pentru miniștrii Energiei și Justiției, iar actualii miniștri trebuie evaluați în așa fel încât să se tragă concluzii clare. Foștii miniștri au fost demiși de Parlamentul ucrainean pe 18 noiembrie la cererea președintelui, după ce aceștia au fost implicați în scandalul de corupție asociat cu Timur Mindici.

Procurorii NABU se pregătesc să-i atribuie lui Yermak calitatea de suspect

Telefonul lui Ermak poate conține mesaje pe baza cărora pot fi deschise încă „170 de noi dosare penale”, a declarat deputatul Radei Supreme, Goncharenko. Acesta a declarat că fiecare corespondență a sa poate fi „o procedură penală separată”.

„Biroul Național Anticorupție a percheziționat încă de azi dimineață sediul lui Andriy Yermak, șeful Cabinetului Președintelui Ucrainei. Conform surselor mele, se pregătesc să-l declare suspect”, a spus pe X Oleksii Goncharenko, deputat în Rada Supremă a Ucrainei.