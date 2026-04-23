SUA acuză Beijingul de spionaj industrial. Ce secrete vor chinezii să afle

Casa Albă a acuzat oficial China că desfășoară campanii de furt de proprietate intelectuală la „scară industrială” deoarece a luat în vizor laboratoarele de inteligență artificială din Statele Unite, scrie Axios.

Acuzațiile au fost detaliate într-un memorandum semnat de Michael Kratsios, directorul Biroului pentru Politică Științifică și Tehnologică, cu doar câteva săptămâni înainte de summitul programat între Donald Trump și Xi Jinping.

Aceste acuzații împing rivalitatea dintre Statele Unite și China în domeniul inteligenței artificiale și ar putea complica viitoarea întâlnire bilaterală dintre președintele american și liderul chinez.

Companiile chineze sunt acuzate că folosesc zeci de mii de conturi proxy pentru a evita detectarea de tehnici de tip „jailbreaking” pentru extrage sistemic capabilități din modelele A.I. americane. „Jailbreaking” este un proces prin care sunt eliminate restricțiile de software impuse de producători. Deși procesul în sine nu este ilegal, producătorii consideră această metodă o încălcare a condițiilor de utilizare.

China folosește metode proxy pentru a evita detectarea și pentru a „extrage capabilitățile din modelele americane de inteligență artificială”. Giganți tehnologici din industrie, precum OpenAI, Anthropic și Google au raportat anterior activități suspecte. Spre exemplu, Anthropic a identificat peste 16 milioane de interacțiuni frauduloase cu modelul său Claude care proveneau de la conturi asociate unor firme chineze precum DeepSeek, MiniMax și Moonshot AI.

SUA au acuzat de mult timp China că fură proprietatea intelectuală de la companiile americane, ca parte a unor eforturi mai ample de spionaj cibernetic. Potrivit celor mai recente aprecieri, furtul de inovație de către China costă economia americană între 400 și 600 de miliarde de dolari anual.

