Cutremur pe bursele europene: DEMISIA premierului lui Macron scade valoarea euro

06 oct. 2025, 14:34, Știri externe
Bursele europene au reacționat violent după demisia inopinată a premierului Sebastien Lecornu, astfel că valoarea euro, dar și a activelor franceze, au scăzut dramatic.  

Încrederea investitorilor în a doua economie a zonei euro a fost din nou trădată. Haosul politic din Franța nu oferă garanții în privința dezvoltării mediului de afaceri, astfel că investitorii nu vor să-și asume riscuri.

„Este îngrijorător că noul cabinet nu a rezistat mai mult 12 ore”, transmit analiștii.

Bursa de la Paris (CAC40) a scăzut brusc cu aproape 2% luni. Vestea a determinat creșterea costului obligațiunii franceze pe zece ani, ajungând momentan la 3,61% înainte de a scădea înapoi la 3,57%, în creștere cu șapte puncte de bază față de închiderea anterioară. Totodată, moneda unică europeană (euro) s-a depreciat cu 0,7%, ajungând la 1,1665 dolari.

„Dacă pragul de 3,60% este depășit, datoria franceză ar putea fi expusă unor atacuri masive, amplificând nervozitatea pieței. Demisia lui Lecornu aruncă scena politică în incertitudine. Investitorii se tem de un efect de domino asupra politicii economice și fiscale”, avertizează specialiștii, potrivit Le Figaro.

Printre acțiunile cele mai afectate s-au numărat BNP Paribas (-5,18%), Crédit Agricole (-4,76%) și Veolia (-4,12%).

Aceeași poveste a fost valabilă și pentru piețele bursiere europene, care au deschis luni în scădere:

  • Frankfurt a pierdut 0,14%,
  • Londra 0,16%
  • Milano 0,86%.

La Frankfurt, tranzacțiile au fost calme, dar tendința indicelui DAX din ultimele zile a fost de a-l vedea apropiindu-se lent de maximul istoric de 24.639, atins pe 11 iulie.

