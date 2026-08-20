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Un cutremur de 7,2 grade a zguduit Munții Anzi din Peru. Autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale

Un cutremur de 7,2 grade a zguduit Munții Anzi din Peru. Autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale
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Un cutremur puternic, cu magnitudinea estimată între 6,7 și 7,2, a lovit joi regiunea munților Anzi din sudul statului Peru. Seismul a fost simțit în mai multe regiuni din sudul Peruului, inclusiv în Ica și Arequipa, relatează Associated Press.

Cutremurul din Peru vine într-o perioadă foarte activă din punct de vedere seismic. Anterior, Columbia a fost lovită de un cutremur de 7,4 grade pe 10 august, Indonezia de un cutremur de 7,7 grade pe 15 august, iar Venezuela de un cutremur de 7,5 grade pe 25 iunie.

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Seismul a avut loc la ora locală 13:00 și a avut epicentrul la 38 de kilometri nord-vest de orașul Upahuacho, în provincia Parinacochas din regiunea Ayacucho. Institutul Geofizic din Peru a înregistrat o magnitudine de 7,2 pe scara Richter, în timp ce Institutul Geofizic al Statelor Unite a raportat o magnitudine de 6,7.

Cutremurul s-a produs la o adâncime estimată între 66 și 108 kilometri, ceea ce a ajutat la atenuarea undelor de șoc la suprafață.

Luis Vásquez, șeful Apărării Civile, a declarat pentru postul local de radio RPP că „până în prezent nu au fost raportate pagube de niciun fel”, în timp ce Yony Reyes, primarul provinciei Parinacochas, a precizat că nu au fost raportate pagube în capitală, în timp ce marina peruană a precizat că nu există niciun risc de tsunami.

Cutremurele sunt frecvente în Peru, care face parte din „Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă cu activitate seismică frecventă. Anterior, în anul 2007, un cutremur cu magnitudinea de 7,9 pe scara Richter a produs în regiunea Ica aproximativ 600 de morți.

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