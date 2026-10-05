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Șefii serviciilor secrete din Germania avertizează asupra unui conflict violent cu Rusia. Semnalul de alarmă tras la audierile din Parlament

Șefii serviciilor secrete din Germania avertizează asupra unui conflict violent cu Rusia. Semnalul de alarmă tras la audierile din Parlament
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Șeful Serviciului Federal de Informații german (BND), Martin Jäger, a avertizat în cadrul unei audieri în Parlament că Germania se află într-un „război în umbră” cu Moscova, ceea ce amplifică riscul unui conflict violent direct cu aceștia. Toți șefii serviciilor de informații din Germania au fost audiați de către Parlament cu privire la amenințările reprezentate de Rusia.

Martin Jäger, șeful serviciului de informații externe (BND), Martina Rosenberg, președinta Serviciului de Contrainformații Militare (MAD) și Sinan Selen, șeful serviciului de informații interne (BfV) sunt chemați la audieri odată pe an în cadrul Comisiei Parlamentare de Control.

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„Germania este în pericol de a intra într-un conflict violent cu Rusia”, a declarat Jäger în audierea din fața Comisiei Parlamentare de Control a Bundestagului. „Tentativa de atac de la Leipzig este doar un exemplu: nicio altă țară nu reprezintă în prezent o amenințare atât de directă, cuprinzătoare și concretă pentru Germania”, a continuat acesta.

Martin Jäger, șeful serviciului de informații externe al Germaniei (BND)

Serviciile de informații rusești acționează „cu un grad ridicat de profesionalism și cruzime”. Prin urmare, pericolul atacurilor împotriva unor ținte din Germania „rămâne real și prezent”.

În ziua de astăzi, serviciile de informații reprezintă, prin urmare, „prima linie de apărare”, a subliniat președintele BND. Scopul principal al Moscovei este acela de a opri sprijinul țărilor europene pentru Ucraina. Încă din această vară, operațiunile militare ale rușilor în Ucraina s-au intensificat rapid, iar Moscova face tot posibilul pentru a împiedica livrările de arme.

„Rusia duce un război din umbră împotriva noastră: acest război nedeclarat nu poate fi înțeles folosind categorii militare sau juridice convenționale”, a explicat Jäger. „Trebuie să ne pregătim pentru tentative de intimidare și alte interferențe”.

În prezent, BND nu vede niciun indiciu al unui atac rusesc la scară largă pe teritoriul NATO, însă există posibilitatea de „activități militare rusești cu nivel scăzut”, în special în statele baltice.

Avertismente similare au fost lansate și de președintele BfV, serviciul de informații intern, Sinan Selen, care a subliniat intențiile Rusiei de a se angaja în acte de sabotaj și asasinate. „Am obținut deja unele succese în contracararea acestor atacuri”, a precizat acesta. 

Sinan Selen, șeful Oficiului Federal pentru Protecția Constituției (BfV), serviciul de informații interne al Germaniei

De asemenea, încercările Rusiei de a influența statele europene s-au concentrat pe alegerile naționale, iar acest lucru a devenit evident în ultima perioadă și în perioada premergătoare alegerilor statale și locale din Germania, a spus Selen. Scopul este de a „semăna discordie și incertitudine” prin dezinformare.

Martina Rosenberg, președintele Serviciului de Contrainformații Militare (MAD)

Șeful serviciului de informații interne a mai lansat avertismente și asupra posibilității ca Rusia să se infiltreze în serviciile germane pentru a obține informații, în special cele legate de domenii sensibile care „pot reprezenta o amenințare pentru Rusia”.
Martina Rosenberg, președinta Serviciului de Contrainformații Militare (MAD), a relatat, de asemenea, despre amenințările tot mai mari. Forțele armate germane sunt în egală măsură „amenințate de diverse pericole atât din exterior, cât și din interior”, a spus aceasta.

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