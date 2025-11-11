Dacă în arest era terorizat, în libertate este aplaudat. Sarkozy, la o zi după eliberarea din închisoare, este aplaudat de francezi pe stradă

La doar o zi de la eliberarea din arest, fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost aplaudat într-un restaurant parizian atât de clienți, cât și de trecători când a părăsit localul.

În cele 20 de zile petrecute în detenție, Sarkozy a fost asaltat de fani cu donații în bani, scrisori și cadouri. La scurt timp de la eliberarea din închisoare, fostul președinte francez le-a mulțumit susținătorilor săi pentru mesajele de sprijin și a declarat că legea a fost aplicată corect.