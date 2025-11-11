Prima pagină » Știri externe » Dacă în arest era terorizat, în libertate este aplaudat. Sarkozy, la o zi după eliberarea din închisoare, este aplaudat de francezi pe stradă

Dacă în arest era terorizat, în libertate este aplaudat. Sarkozy, la o zi după eliberarea din închisoare, este aplaudat de francezi pe stradă

11 nov. 2025, 20:21, Știri externe

La doar o zi de la eliberarea din arest, fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost aplaudat într-un restaurant parizian atât de clienți, cât și de trecători când a părăsit localul.

În cele 20 de zile petrecute în detenție, Sarkozy a fost asaltat de fani cu donații în bani, scrisori și cadouri. La scurt timp de la eliberarea din închisoare, fostul președinte francez le-a mulțumit susținătorilor săi pentru mesajele de sprijin și a declarat că legea a fost aplicată corect.

Citește și

NEWS ALERT Frontul ucrainean se prăbușește: armata bate în retragere în Zaporojie, rușii avansează. Zelenski confirmă: „situația este dificilă”
19:23
Frontul ucrainean se prăbușește: armata bate în retragere în Zaporojie, rușii avansează. Zelenski confirmă: „situația este dificilă”
ECONOMIE Bulgaria și Republica Moldova își caută salvarea în SUA la problema Lukoil. România – nicio decizie
19:13
Bulgaria și Republica Moldova își caută salvarea în SUA la problema Lukoil. România – nicio decizie
EXTERNE Un taximetrist francez face apel la regele Charles, după ce fostul ministru de Externe britanic ar fi REFUZAT să achite o cursă:”Vă rog să mă ajutați”
19:08
Un taximetrist francez face apel la regele Charles, după ce fostul ministru de Externe britanic ar fi REFUZAT să achite o cursă:”Vă rog să mă ajutați”
EXTERNE A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
18:20
A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
ECONOMIE Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
17:47
Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
EXTERNE Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii
17:45
Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii
Mediafax
Un pod uriaș, recent inaugurat, s-a prăbușit în China. Momentul, surprins VIDEO
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Cancan.ro
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Momentul șocant în care un pod recent inaugurat în China pe o autostradă națională s-a prăbușit
Mediafax
Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Efectul Dunning-Kruger: de ce oamenii incompetenți se cred excepționali
COMUNICAT STUDIU: 3 din 5 seniori din orașele României se simt singuri Izolarea afectează sute de mii de vârstnici (P)
21:02
STUDIU: 3 din 5 seniori din orașele României se simt singuri Izolarea afectează sute de mii de vârstnici (P)
POLITICĂ Godină rupe rândurile: „Când am donat 10.000 de euro către Dăruiește Viață, pentru copilași bolnavi, am achitat trei salarii pentru doamna Gheorghiu”
20:37
Godină rupe rândurile: „Când am donat 10.000 de euro către Dăruiește Viață, pentru copilași bolnavi, am achitat trei salarii pentru doamna Gheorghiu”
EVENIMENT Formula care se face în șase pași și cu care un matematician român a câștigat de 14 ori la loterie
20:26
Formula care se face în șase pași și cu care un matematician român a câștigat de 14 ori la loterie
POLITICĂ Daniel Băluță promite o campanie electorală pe proiecte. Candidatul PSD: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană”
20:06
Daniel Băluță promite o campanie electorală pe proiecte. Candidatul PSD: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană”
POLITICĂ Daniel Băluță REFUZĂ să se implice în scandaluri electorale: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană. Sunt obișnuit să tratez, nu să atac”
20:04
Daniel Băluță REFUZĂ să se implice în scandaluri electorale: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană. Sunt obișnuit să tratez, nu să atac”