10 nov. 2025, 17:45, Știri externe
Nicolas Sarkozy, din nou acasă după 20 de zile după gratii. Este sub control judiciar
Actualizări
16:16

Nicolas Sarkozy a ajuns acasă.

Fostul președinte al Republicii a ajuns la domiciliul său din arondismentul 16.

15:40

Mașina lui Nicolas Sarkozy a părăsit închisoarea Santé din arondismentul 14 din Paris.

Fostul președinte a urcat în mașina sa, în fața închisorii La Santé, și se îndreaptă spre casă, potrivit BFMTV. La bordul mașinii se afla și Carla Bruni, soția politicianului. Convoiul este escortat de poliție.

15:24

Sarkozy, 20 de zile grele în penitenciarul La Sante

Audiat prin sistem de videoconferință din închisoare, Nicolas Sarkozy a declarat că încarcerarea sa a fost „foarte grea” și „epuizanta” pentru el.

Unul dintre avocații fostului președinte a susținut că „detenția constituie o amenințare la adresa lui Nicolas Sarkozy, nu invers”. „De aceea a fost plasat în izolare în închisoare și a beneficiat de protecția a doi ofițeri aflați în detenție”, a subliniat avocatul Christophe Ingrain.

Reamintim că, încă de la sosirea politicianului la închisoarea La Sante, pe data de 21 octombrie, acesta a fost „terorizat” de deținuți. De cum s-a instalat, zeci de deținuți au început să-i strige numele numele și l-au agresat verbal. (Citește mai multe aici)

Două gărzi de corp l-au însoțit pe fostul șef de stat la închisoarea La Santé și au fost plasați într-o celulă vecină, pentru a putea să-l apere zi și noapte. (Citește mai multe aici)

Ulterior, presa din Franța a scris că fostul președinte s-a supus, din proprie inițiativă, unui regim alimentar strict. Conștient de ostilitatea pe care i-o poartă mulți dintre colegii săi de penitenciar, a refuzat să mănânce orice fel de mâncare i s-a servit.  (Citește mai multe aici)

Nicolas Sarkozy a fost încarcerat din 21 octombrie la închisoarea Santé din Paris, în urma condamnării sale cu mandat de arestare provizorie pentru asociere la infracțiuni în procesul privind finanțarea campaniei sale electorale din 2007.  (Citește mai multe aici)

15:12

Apelul lui Nicolas Sarkozy în procesul privind campania sa prezidențiă, finanțată de către Libia este așteptat să înceapă în martie.

Datele exacte nu au fost încă anunțate oficial și ar trebui comunicate avocaților joi.

15:01

Mesajul Giuliei Sarkozy, după eliberarea tatălui ei:

Giulia Sarkozy, fiica fostului președinte și a Carlei Bruni, a postat aceeași frază ca și fratele ei vitreg, Louis: „Trăiască libertatea”. Mesajul ei a apărut în jurul orei 14:00 pe Instagram, însoțit de o fotografie cu ea, în copilărie, alături de tatăl ei.

14:58

Eliberarea lui Nicolas Sarkozy „este o aplicare normală a legii”, susține avocatul său

„Această decizie este o aplicare normală a legii.  Următorul pas este procesul de apel”, a transmis unul dintre avocații lui Nicolas Sarkozy la ieșirea din sala de judecată de la tribunalul din Paris. 

Curtea de Apel din Paris a considerat că arestul preventiv al lui Sarkozy a fost nejustificat.

El a stat în închisoare mai puțin de trei săptămâni, după începerea executării unei pedepse de cinci ani.

14:53

Fiul lui Sarkozi sărbătorește eliberarea acestuia.

Fiul lui Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, a publicat  pe X  mesajul „trăiască libertatea”, alături de o fotografie cu el în copilărie și tatăl său.

14:51

Fostul președinte va fi eliberat din închisoare în această după-amiază.

14:46

Sarkozy nu are voie să-l contacteze pe ministrul Justiției

Instanța i-a interzis lui Nicolas Sarkozy să îl contacteze pe ministrul Justiției, Gérald Darmanin, acuzat de conflict de interese. Citeste mai mult aici. 

14:42

Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare

Instanța dispune o interdicție de călătorie, o interdicție de a contacta alți inculpați și o interdicție de a-l contacta pe actualul ministru al Justiției.

13:54

Nicolas Sarkozy va fi eliberat astăzi și plasat sub supraveghere judiciară

Curtea de Apel din Paris a aprobat eliberarea lui Nicolas Sarkozy, care se află încarcerat la închisoarea La Santé din 21 octombrie. Fostul președinte va fi plasat sub supraveghere judiciară.

11:41

Parchetul a solicitat eliberarea lui Nicolas Sarkozy sub control judiciar

Nicolas Sarkozy a fost audiat prin sistem de videoconferință din închisoarea La Santé, unde este încarcerat de 20 de zile. El a apărut pe ecran, în timpul audierii, purtând o jachetă, un pulover și o cămașă albastră.

Fostul președinte francez a declarat că încarcerarea a fost „foarte grea” și „epuizantă” pentru el. 

De asemenea, el a ținut să aducă un omagiu personalului penitenciarului care „a făcut acest coșmar (…) suportabil”.

În timpul pledoariei finale, unul dintre avocații fostului președinte a susținut că „detenția constituie o amenințare la adresa lui Nicolas Sarkozy, nu invers”.

„De aceea a fost plasat în izolare” în închisoare și a beneficiat de protecția a doi ofițeri aflați în detenție, a subliniat avocatul Christophe Ingrain.

10:48

Soția lui Nicolas Sarkozy este prezentă la audiere

Carla Bruni, împreună cu fiii fostului președinte, Pierre și Jean Sarkozy, participă la dezbateri din sala de judecată. Nicolas Sarkozy va depune mărturie prin videoconferință.

Curtea de Apel din Paris examinează, luni, cererea de eliberare din închisoare a fostului președinte, Nicolas Sarkozy.

Audierea este publică și se desfășoară la fostul palat care găzduiește Curtea de Apel, pe Île de la Cité, la Paris, relatează BFMTV.

Fostul lider de dreapta este încarcerat la închisoarea La Santé din Paris, din 21 octombrie, în urma condamnării în procesul libian – o detenție fără precedent pentru un fost președinte în istoria Republicii Franceze.

Pentru audierile de eliberare pe cauțiune, nu este nevoie să se transporte prizonierii. Prin urmare, Nicolas Sarkozy nu va fi prezent fizic. El va fi audiat prin videoconferință, cu excepția cazului în care alege să nu se prezinte și preferă să-și lase avocații săi să îl reprezinte. Această ultimă opțiune pare puțin probabilă, prcizează BFMTV.

Dacă Nicolas Sarkozy este prezent prin videoconferință de la închisoarea La Santé, președintele curții de apel îl va ruga să își declare numele. Apoi, va citi un rezumat al faptelor și al condamnării sale.

Avocații apărării, Christophe Ingrain și Jean-Michel Darrois, își vor pleda apoi cauza, explicând de ce, în opinia lor, locul lui Nicolas Sarkozy nu este în închisoare, argumentând că cele șapte criterii pentru arestarea preventivă pot fi perfect îndeplinite odată cu eliberarea sub supraveghere judiciară.

Acestea includ interdicția de a vorbi cu alte părți implicate în dosar sau interdicția de a părăsi teritoriul francez.

Conform articolului 144 din Codul de procedură penală, menținerea detenției este posibilă numai dacă aceasta este „singurul mijloc” de a proteja probele, de a preveni presiunile sau coluziunea, de a preveni fuga sau recidiva sau de a proteja persoana.

O decizie este posibilă astăzi.

Decizia curții de apel ar putea fi pronunțată astăzi, deși nimic nu este încă sigur. Dacă Nicolas Sarkozy va fi eliberat, acesta ar putea părăsi închisoarea în câteva ore, odată ce formalitățile administrative pentru eliberarea sa vor fi finalizate.

Fostul președinte poate fi eliberat fără supraveghere judiciară, eliberat sub supraveghere judiciară sau plasat în arest la domiciliu cu o brățară electronică, montată în zilele următoare.

Dacă rămâne în arest preventiv, avocații săi pot depune o nouă cerere de eliberare în aceeași zi. Aceasta poate continua până la procesul său de apel în cazul libian, care este așteptat în lunile următoare.

Fostul președinte execută o pedeapsă de cinci ani de închisoare – cu mandat de arestare amânat, dar cu executare provizorie – după ce a fost condamnat pentru conspirație legată de presupusa finanțare a campaniei sale prezidențiale din 2007 de către Libia.

