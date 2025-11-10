15:24

Audiat prin sistem de videoconferință din închisoare, Nicolas Sarkozy a declarat că încarcerarea sa a fost „foarte grea” și „epuizanta” pentru el.

Unul dintre avocații fostului președinte a susținut că „detenția constituie o amenințare la adresa lui Nicolas Sarkozy, nu invers”. „De aceea a fost plasat în izolare în închisoare și a beneficiat de protecția a doi ofițeri aflați în detenție”, a subliniat avocatul Christophe Ingrain.

Reamintim că, încă de la sosirea politicianului la închisoarea La Sante, pe data de 21 octombrie, acesta a fost „terorizat” de deținuți. De cum s-a instalat, zeci de deținuți au început să-i strige numele numele și l-au agresat verbal. (Citește mai multe aici)

Două gărzi de corp l-au însoțit pe fostul șef de stat la închisoarea La Santé și au fost plasați într-o celulă vecină, pentru a putea să-l apere zi și noapte. (Citește mai multe aici)

Ulterior, presa din Franța a scris că fostul președinte s-a supus, din proprie inițiativă, unui regim alimentar strict. Conștient de ostilitatea pe care i-o poartă mulți dintre colegii săi de penitenciar, a refuzat să mănânce orice fel de mâncare i s-a servit. (Citește mai multe aici)

Nicolas Sarkozy a fost încarcerat din 21 octombrie la închisoarea Santé din Paris, în urma condamnării sale cu mandat de arestare provizorie pentru asociere la infracțiuni în procesul privind finanțarea campaniei sale electorale din 2007. (Citește mai multe aici)