Emmanuel Macron, Președintele Franței, pare că se distrează în Brazilia. A vizitat Casa Culturală Benin din orașul brazilian Salvador.

Președintele francez se află în Brazilia pentru a pleda pentru o „relație transatlantică reimaginată” care să implice America de Sud și Africa, înainte de a participa la Conferința Climatică COP30 de la Belem.

În imagini, președintele dansează și bate la tobe. Este în formă de zile mari după ce ultimele două luni n-au fost prea blânde cu el. Situația este tot mai tensionată în Franța de când cu demisia premierului Francois Bayrou. Era cât pe ce să demisioneze și succesorul său, Sebastien Lecornu – la numai 26 de zile după preluarea mandatului de premier. Liberalul Macron a devenit cel mai detestat președinte din istoria recentă a Franței în timp ce naționaliștii iau avânt în sondaje.

Nicolas Sarkozy, aflat la închisoare, este la mila votanților

Între timp, nici pentru fostul președinte republican al Franței între 2007 și 2012, Nicolas Sarkozy, toamna anului 2025 nu este una „blândă”. Condamnat la închisoare pentru cinci ani, păzit non-stop de doi ofițeri, fostul președinte francez trăiește în condiții „dure”.

În perioada președinției, a mediat armistițiul dintre Rusia și Georgia în 2008, a depus eforturi pentru a scoate Franța din criza financiară declanșată la nivel global, s-a preocupat de Primăvara Arabă, a inițat reforme în sistemul universitar și în pensii. De asemenea, s-a căsătorit cu Carla Bruni, cântăreață și fotomodel italian.

Acum, fostul președinte își ispășește pedeapsa pentru că a făcut afaceri corupte cu fostul dictator libian Muammar Gaddafi (ucis în 2011 pe durata Războiului Civil din Libia) și este la mila cetățenilor francezi care îi trimit bani la închisoarea La Sante din Paris. Adesea, primește de la votanții său sume de 20 de euro pentru a-și îmbunătăți condițiile de detenție.

Condițiile din închisoare

Celula are o toaletă, un duș, un birou, o plită electrică mică și un televizor mic, pentru care Sarkozy va trebui să plătească o taxă lunară de 14 euro. El mai are dreptul și la un frigider mic. Fostul președinte are dreptul la informații din lumea exterioară și vizite ale familiei, precum și la schimbul de mesaje în scris și telefonic. Are dreptul la doar o oră pe zi pentru exerciții fizice, singur în curtea segregată a aripii închisorii. Poate să posede numai trei cărți și să primească/să transmită scrisori.

„Condițiile de detenție într-o aripă de izolare sunt destul de dure. Ești singur, tot timpul. Singurul contact pe care îl ai este cu personalul penitenciarului. Nu întâlnești niciodată un alt deținut din motive de securitate și există un tip de izolare socială care îți îngreunează viața”, a declarat fostul director adjunct al La Santé, Flavie Rault.

Autorul recomandă:

Le Monde anticipează un DEZASTRU pentru Emmanuel Macron: Președintele Franței se agață de putere