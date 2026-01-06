Prima pagină » Z » (VIDEO) Donald Trump anunță că el va conduce Venezuela iar în următoarele 30 de zile nu vor fi alegeri în țară. WSJ: CIA evaluează că doar membrii regimului Maduro pot asigura stabilitatea țării. Puternice focuri de armă raportate lângă Palatul Prezidențial din Caracas: facțiunile armate au început să se atace

🚨 (VIDEO) Donald Trump anunță că el va conduce Venezuela iar în următoarele 30 de zile nu vor fi alegeri în țară. WSJ: CIA evaluează că doar membrii regimului Maduro pot asigura stabilitatea țării. Puternice focuri de armă raportate lângă Palatul Prezidențial din Caracas: facțiunile armate au început să se atace

06 ian. 2026, 06:00, Z
(VIDEO) Donald Trump anunță că el va conduce Venezuela iar în următoarele 30 de zile nu vor fi alegeri în țară. WSJ: CIA evaluează că doar membrii regimului Maduro pot asigura stabilitatea țării. Puternice focuri de armă raportate lângă Palatul Prezidențial din Caracas: facțiunile armate au început să se atace
Donald Trump a declarat că în Venezuela nu vor fi alegeri în următoarele 30 de zile. După ce Delcy Rodríguez a depus jurământul ca președinte interimar al Venezuelei, în imediata vecinătate a Palatului Miraflores, au avut loc împușcături și au fost filmate vehicule militare care se deplasau pe străzile capitalei venezuelene. Nicolas Maduro și soția, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare oficial în instanța din Manhattan. Cei doi se confruntă cu acuzații de trafic de droguri și arme.
Actualizări
04:02

UPDATE. Casa Albă anunță presa că nu este implicată în evenimentele din Caracas

SUA informează că nu a fost implicată în incidentele de la Caracas din această noapte.

03:58

UPDATE. Se raportează prezența tancurilor pe străzile din Caracas

La câteva ore după ce Delcy Rodríguez a depus jurământul ca președinte interimar al Venezuelei, în această seară, în imediata vecinătate a Palatului Miraflores, au avut loc împușcături și au fost filmate vehicule militare care se deplasau pe străzile capitalei venezuelene.

03:05

UPDATE. Presa din Caracas: Este o confruntare între militari și forțele de poliție

02:53

UPDATE. Canalele din Venezuela prezintă imagini cu panica din Caracas și cu oameni înarmați noaptea pe străzi. Se aud multe împușcături

02:41

UPDATE. Panică în Caracas de la atacurile între facțiunile armate din Venezuela

02:35

UPDATE. Haos pe străzile din Venezuela. Facțiunile înarmate au început să se atace cu drone în apropierea Palatului prezidențial din Caracas

Atacurile au loc în apropierea Palatului Miraflores (Palacio de Miraflores) care este reședința oficială și biroul Președinției din Venezuela, situat în capitala Caracas.

02:23

UPDATE. Reuters: Două treimi din republicani sunt de acord cu intervenția SUA în Venezuela

Într-un sondaj realizat imediat după capturarea lui Nicholas Maduro, aproximativ o treime dintre americani au aprobat acțiunea militară americană de înlăturare a liderului venezuelean, conform sondajelor Reuters și Ipsos realizate duminică și luni, în timp ce aproximativ o treime dintre americani au dezaprobat.

Este devreme pentru a obține o interpretare completă a reacțiilor americanilor la operațiune, aproximativ o treime dintre americani declarând că nu sunt siguri dacă aprobă sau dezaprobă raidul.

Totuși, un lucru începe să devină clar, Trump și-a asigurat în mare măsură sprijinul bazei sale electorale.

Aproximativ două treimi dintre republicani aprobă acțiunea militară, iar o proporție similară spun că vor ca SUA să conducă Venezuela până la instaurarea unui nou guvern.

Sondajul Reuters arată că rata de aprobare a lui Trump a crescut la 42%. 

60% dintre republicani susțin trimiterea de trupe americane în Venezuela. Aproximativ același număr de oameni se declară în favoarea controlului câmpurilor petroliere din Venezuela.

Sondajul, desfășurat pe parcursul a două zile, a arătat că 65% dintre republicani susțin operațiunea militară ordonată de președintele republican Donald Trump, comparativ cu 11% dintre democrați și 23% dintre independenți.

72% se tem că SUA se vor implica prea mult în țara sud-americană.

01:58

UPDATE. Noi imagini de la atacul SUA în Venezuela

Noi imagini arată o lansare eșuată a sistemului portabil de apărare aeriană de către armata venezuelană împotriva elicopterelor americane. Totul s-a întâmplat la baza Fuerte Tiuna, în operațiunea militară a SUA care s-a încheiat cu capturarea lui Nicolás Maduro.

01:35

UPDATE. Cererile administrației Trump pentru noul președinte al Venezuelei

Administrația Trump exercită presiuni asupra liderului interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, pentru a lua măsuri pro-SUA sau pentru a se confrunta cu noi acțiuni militare.

Cererile SUA includ combaterea traficului de droguri, expulzarea agenților iranieni și cubanezi și oprirea vânzărilor de petrol către adversarii SUA.

Washingtonul se așteaptă, de asemenea, ca ea să permită în cele din urmă alegeri libere și să se retragă, deși nu foarte curând.

Sursa: POLITICO

01:28

UPDATE. Trump spune că el va conduce Venezuela, nu vor fi alegeri, dar vrea să refacă structura petrolieră a țării

Președintele Donald Trump a declarat luni într-un interviu acordat NBC News că Venezuela nu va avea noi alegeri în următoarele 30 de zile, la două zile după ce forțele americane l-au capturat pe liderul națiunii, Nicolás Maduro.

„Trebuie mai întâi să reparăm țara. Nu se pot organiza alegeri. Oamenii nu ar putea vota”, a spus Trump despre posibilitatea unui vot în luna viitoare. „Nu, va dura ceva timp. Trebuie – trebuie să îngrijim țara până se vindecă.”

Mai mult, a spus el, SUA ar putea subvenționa un efort al companiilor petroliere de reconstrucție a infrastructurii energetice a țării – un proiect despre care a spus că ar putea dura mai puțin de 18 luni.

„Cred că putem face asta în mai puțin timp, dar va fi o cheltuială considerabilă”, a spus el. „Va trebui cheltuită o sumă enormă de bani, iar companiile petroliere o vor cheltui, apoi vor fi rambursate de noi sau din venituri.”

El a insistat, de asemenea, că SUA nu este în război cu Venezuela.

„Nu, nu suntem”, a spus Trump. „Suntem în război cu oamenii care vând droguri. Suntem în război cu oamenii care își golesc închisorile în țara noastră, își golesc dependenții de droguri și își golesc instituțiile de sănătate mintală în țara noastră.”

În interviul de aproximativ 20 de minute, Trump a identificat un grup de oficiali americani – inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller și vicepreședintele JD Vance – care vor ajuta la supravegherea implicării Americii în Venezuela.

„Este un grup format din toți acești oameni. Toți au expertiză, expertiză diferită”, a spus el.

Dar are un răspuns simplu pentru cine este, în cele din urmă, responsabil pentru Venezuela: „Eu”.

Discuția lui Trump despre viziunea sa pentru Venezuela a avut loc la doar câteva ore după ce Maduro a fost pus sub acuzare la New York pentru o serie de acuzații, inclusiv conspirație pentru narcoterorism și conspirație pentru importul de cocaină.

El a fost capturat dintr-un complex din capitala Caracas în primele ore ale dimineții de sâmbătă, în timpul unui raid al forțelor speciale americane și al unor oficiali din domeniul aplicării legii.

Maduro a pledat nevinovat, spunând că rămâne liderul țării sale, chiar dacă vicepreședintele Delcy Rodríguez a depus jurământul luni ca succesor al său.

Trump a declarat că Rodríguez a cooperat cu oficialii americani, dar a insistat că nu a existat nicio comunicare între tabăra sa și partea americană înainte de înlăturarea lui Maduro.

„Nu, nu este cazul”, a spus el, adăugând că în curând se va lua o decizie cu privire la menținerea sau ridicarea sancțiunilor existente împotriva lui Rodríguez.

Când a fost întrebat dacă a existat „vreo înțelegere cu vreun oficial din Venezuela pentru a-l înlătura” pe Maduro, Trump a răspuns: „Ei bine, da, pentru că mulți oameni au vrut să facă o înțelegere, dar am decis să o facem așa”, adăugând că totul a fost realizat fără ajutorul cercului apropiat al lui Maduro.

01:02

UPDATE. Audieri în Congresul SUA. Echipa Trump și CIA informează congresmanii despre operațiunea din Venezuela. Surprinzător, Departamentul de Justiție renunță la afirmația „Cartel de los Coles” este un grup real

Departamentul de Justiție renunță la afirmația sa conform căreia „Cartel de los Soles” din Venezuela este un grup real., anunță NYTimes.

Cei mai importanți membri republicani și democrați ai Comisiei Judiciare a Senatului au declarat că „nu există nicio bază legitimă pentru a-i exclude” de la briefing-ul clasificat care are loc în interiorul Capitoliului, având în vedere că administrația Trump a declarat că capturarea lui Maduro „a fost o operațiune de aplicare a legii” inițiată la o solicitare a Departamentului de Justiție.

„Nu există nicio bază legitimă pentru a exclude Comisia Judiciară a Senatului de la acest briefing.

Refuzul administrației de a recunoaște jurisdicția incontestabilă a comisiei noastre în această chestiune este inacceptabil și depunem eforturi pentru a ne asigura că aceasta primește informații justificate cu privire la arestarea lui Maduro”, au declarat senatorul Chuck Grassley, republican din Iowa, și senatorul Dick Durbin, democrat din Illinois, într-o declarație comună.

Secretarul de stat Marco Rubio a intrat la ședința de informare de la Capitoliu. Până acum, niciunul dintre înalții oficiali ai administrației Trump care îi informau pe parlamentari nu a răspuns presei la întrebări despre capturarea lui Maduro.

Procurorul general Pam Bondi a intrat și ea în sala unde înalți oficiali ai administrației Trump urmează să informeze liderii Congresului pentru prima dată despre operațiunea militară din Venezuela care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth; generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme; și John Ratcliffe, directorul CIA, au sosit, de asemenea, la Capitoliu, pentru briefing-ul cu ușile închise.

00:48

UPDATE. Operațiunea din Venezuela ar putea continua: SUA se pregătesc să intercepteze un nou petrolier care navighează sub pavilion rus

Forțele armate americane se pregătesc să intercepteze un petrolier cunoscut sub numele de Marinera, sancționat anterior pentru transportul de țiței venezuelean și iranian.

Forțele armate americane se pregătesc să intercepteze un petrolier cunoscut sub numele de Marinera, sancționat anterior pentru transportul de țiței venezuelean și iranian.

Petrolierul a evitat autoritățile pe măsură ce Washingtonul intensifică presiunea asupra Venezuelei în urma recentei capturări a lui Maduro.

Oficialii spun că SUA preferă să confiște nava decât să o scufunde, o mișcare similară cu recentele operațiuni conduse de Paza de Coastă împotriva altor petroliere sancționate.

Marinera navighează acum sub pavilion rus, complicând situația în contextul diplomației sensibile dintre SUA și Rusia cu privire la Ucraina. Moscova ar fi cerut SUA să înceteze eforturile de interceptare a navei.

Operațiunea ar putea avea loc încă din această săptămână, deși planurile se pot schimba.

Sursa: CBS News

00:34

UPDATE. CIA evaluează că doar membrii regimului Maduro pot conduce Venezuela și pot asigura stabilitatea țării

O evaluare clasificată a CIA prezentată lui Trump a concluzionat că, în cazul în care Maduro ar pierde puterea, membrii regimului – și nu opoziția – ar fi cei mai în măsură să conducă Venezuela și să mențină stabilitatea pe termen scurt.

Raportul menționa că vicepreședintele Delcy Rodríguez și alți loialiști beneficiau de sprijinul armatei și al elitelor, în timp ce figurile opoziției María Corina Machado și Edmundo González ar avea dificultăți în a guverna din cauza rezistenței forțelor de securitate și a rețelelor criminale.

Sursa: WSJ

00:13

UPDATE. În Venezuela izbucnește protestul "Delcy NU".

Un protest silențios a izbucnit în Venezuela, în diferite regiuni ale țării. Oamenii în diferite locații afișează anonim mesajul „Delcy NU”, de frica arestărilor.

Ei resping continuarea regimului lui Nicolás Maduro prin intermediul lui Rodríguez, pe care președintele american Donald Trump l-a menționat ca un actor cheie într-o tranziție după atacul militar de sâmbăta trecută.

Delcy Rodriguez a fost învestită oficial președinte interimar al Venezuelei și a spus că-l recunoaște, constituțional, doar pe Maduro ca lider al națiunii.

00:09

UPDATE. Imagini de la mitingul pro - Maduro din Caracas. O parte din oameni cer eliberarea liderului Venezuelei

23:35

UPDATE. Maduro era să dea peste ofițerii de comando ai SUA care așteptau să-l captureze - Pete Hegseth

Șeful apărării americane, Pete Hegseth, povestește că Nicolas Maduro era să dea din greșeală peste ofițeri americani care purtau ochelari de vedere nocturnă și așteptau să-l captureze.

Atacul american, inițial planificat pentru ajunul Anului Nou, a fost amânat din cauza vremii nefavorabile. La momentul atacului, spune Hegseth, doar soția lui Maduro a auzit elicopterele. „Cred că aud avioane afară”, ar fi spus ea.

23:21

UPDATE. 7 jurnaliști arestați la Caracas, după învestirea lui Delcy Rodríguez ca președinte

Sindicatul Național al Lucrătorilor din Presă a denunțat pe rețeaua de socializare X arestarea a șapte jurnaliști în jurul Adunării Naționale a Venezuelei, la Caracas, după învestirea lui Delcy Rodríguez ca președinte interimar al țării.

22:58

UPDATE. 200 de soldați ai Operațiunilor Speciale ale SUA au fost în Caracas pentru capturarea lui Maduro

Aproape 200 de soldați ai Operațiunilor Speciale au efectuat raidul de sâmbătă, înainte de zori, la Caracas, care i-a capturat pe președintele Nicolás Maduro și soția sa, a declarat luni secretarul Apărării, Pete Hegseth.

El a dezvăluit pentru prima dată dimensiunea echipei de comando trimise pentru a-l captura pe liderul venezuelean.

Pentagonul a declarat anterior că 150 de avioane au fost implicate în raid, dar nu a dezvăluit numărul trupelor terestre implicate.

22:34

UPDATE. UPDATE. Fiul lui Maduro, deputat al Parlamentului din Caracas, spune că tatăl său este un „prizonier de război nevinovat”

Deputatul Adunării Naționale, Nicolás Maduro Guerra, fiul lui Nicolas Maduro, denunță în Caracas atacul armat comis pe 3 ianuarie de către SUA și spune că tatăl său este un „prizonier de război nevinovat”.

22:28

UPDATE. Scandal la Londra. Protestatarii, în fața reședinței premierului Starmer

Protestatarii s-au adunat în fața reședinței premierului Starmer și cer eliberarea lui Maduro. Susțin că SUA trebuie să ofere despăgubiri pentru atacul asupra Venezuelei.

22:24

UPDATE. Imagini din elicopter: plecarea soților Maduro de la instanța din New York spre centrul de detenție din Brooklyn

22:16

UPDATE. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, îl umilește pe Vladimir Putin pe Venezuela. „Apărarea antiaeriană rusă nu a funcționat bine, nu-i așa?”

„În urmă cu trei nopți, în centrul Caracasului, Venezuela, aproape 200 dintre cei mai buni americani ai noștri au fost în centrul orașului.

Se pare că apărarea antiaeriană rusă nu a funcționat prea bine, nu-i așa? Au fost în centrul Caracasului, au luat un individ inculpat de Justiția americană, cu susținerea forțelor de aplicare a legii, și niciun american nu a fost ucis ”, a declarat ministrul apărării american.

22:07

UPDATE. Scandal la BBC pe Maduro. Jurnaliștilor BBC li s-a recomandat să evite termenul „răpit”

Presa britanică publică un memo al redactorul șef al BBC News care a transmis jurnaliștilor că este recomandat să fie evitat termenul „răpit” când vine vorba de Maduro. Șeful BBC recomandă formulările „capturat” sau „prins” când vine vorba de liderul Venezuelei.

Jurnaliștilor BBC li s-a interzis să-l descrie pe liderul venezuelean ca fiind „răpit”.

21:48

UPDATE. Primele schițe prezentate de presa americană cu Nicolás Maduro, în picioare, în fața instanței federale, alături de soția sa, Cilia Flores

21:47

UPDATE. SUA anunță că emisfera vestică este emisferă americană

„Aceasta este emisfera noastră”: Departamentul de Stat al SUA a anunțat oficial că emisfera vestică este emisferă americană. “Trump nu va lăsa ca securitatea națională a SUA să fie amenințată”, arată mesajul.

Emisfera vestică include țări state și teritorii precum Groenlanda, Mexic, Columbia, Cuba.

21:21

UPDATE. Delcy Rodriguez este noul președinte interimar al Venezuelei. A depus jurământul în Parlament

Delcy Rodriguez a depus jurământul în calitate de președinte interimar al Venezuelei, potrivit transmisiei din Parlamentul de la Caracas.

Fratele său a ajuns președintele Parlamentului.

20:51

UPDATE Maduro este escortat de mașina Poliției înapoi la Centrul de Detenție din Brooklyn

Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, este escortat de mașina Poliției, la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, o închisoare de maximă securitate. Audierile liderului sud-american și a soției sale, Cilia Flores, s-au încheiat, iar următoarea audiere în fața judecătorului va avea loc pe 17 martie.

20:19

UPDATE. Maduro va fi judecat în SUA abia în 2027, potrivit Bloomberg

Conform regulilor de procedură, în timpul primei audieri, instanța va decide asupra condițiilor de detenție și a procedurii de prezentare a probelor de către părți.

Prin urmare, procesul propriu-zis nu este așteptat să aibă loc înainte de 2027.

Următoarea înfățișare a fost stabilită să aibă loc pe 17 martie 2025.

20:18

UPDATE. Fiul lui Nicolás Maduro spune că tatăl său a fost „răpit” și face apel la „solidaritate internațională”

Nicolás Maduro Guerra, fiul fostului președinte venezuelean, Nicolás Maduro, a declarat luni că tatăl său a fost „răpit” de Statele Unite și a cerut „solidaritate internațională” cu el pentru ca acesta să se poată întoarce în țara sud-americană.

Maduro Guerra a făcut aceste declarații în timpul sesiunii de instalare a Adunării Naționale a Venezuelei, care a avut loc la două zile după ce Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați într-o operațiune militară americană la Caracas. În timpul discursului său, Maduro Guerra a spus că operațiunea a încălcat suveranitatea Venezuelei și a avertizat că s-ar putea întâmpla într-o altă țară.

„Dacă normalizăm răpirea unui șef de stat, nicio țară nu este în siguranță. Astăzi este Venezuela, mâine ar putea fi orice națiune care refuză să se supună. Aceasta nu este o problemă regională, ci o amenințare directă la adresa stabilității globale, a umanității și a egalității suverane a națiunilor”, a spus el.

„Oameni ai lumii, vă spun: solidaritatea internațională cu Nicolás, cu Cilia, cu Venezuela, nu este un gest politic opțional, ci o datorie etică și juridică. Tăcerea în fața acestor încălcări îi implică pe cei care tac și slăbește sistemul internațional pe care toată lumea pretinde că îl apără”, a spus el.

Maduro Guerra a menționat, de asemenea, că este inclus în cel mai recent rechizitoriu al SUA împotriva tatălui său, Flores, și a altora, care sunt acuzați de trafic de droguri și infracțiuni legate de arme. Maduro Guerra a respins acuzațiile. „Familia mea și cu mine suntem persecutați”, a spus el.

19:49

UPDATE. Cilia Flores - bandajată la tâmpla stângă, în instanță

În instanță, Cilia Flores purta un bandaj lângă tâmpla stângă și avea ceea ce părea a fi o vânătaie lângă ochiul drept.

Când s-a ridicat pentru a pleda în fața judecătorului, părea să se țină de o persoană, un șerif, pentru a se sprijini.

În timp ce Maduro se ridica să părăsească sala de judecată, un bărbat a spus în spaniolă că va plăti pentru crimele sale.

Maduro a răspuns că își va câștiga libertatea.

19:47

UPDATE: În timp ce părăsea sala de judecată, Maduro a spus în spaniolă: „Sunt prizonier de război”.

În timp ce părăsea sala de judecată, Maduro a spus în spaniolă: „Sunt prizonier de război”, arată jurnaliștii.

Înfățișarea sub acuzare s-a încheiat.

„A fost o procedură juridică de rutină, care contrazice circumstanțele extraordinare care au stat la baza ei.

Mai mult, a oferit o imagine remarcabilă a unui lider debarcat care este zdruncinat de o nouă realitate dură”, relatează NYTimes.

19:42

UPDATE. Soții Maduro spun în fața judecătorului că sunt răniți și au nevoie de îngrijiri. Nevasta lui Maduro susține că are răni la coaste

Pollack spune că Maduro are probleme de sănătate care vor necesita atenție, iar avocatul lui Flores spune că aceasta are răni mai grave care vor necesita, de asemenea, atenție. Niciunul dintre ei nu a oferit detalii specifice.

Apărătoarea soției lui Maduro a declarat că aceasta a fost rănită în timpul „răpirii, suferind o contuzie la coaste”, potrivit Fox News.

19:38

UPDATE. 17 martie - următoarea înfățișare în cazul Maduro

Avocatul lui Maduro a declarat la tribunalul din New York că nu solicită eliberarea pe cauțiune a clientului său, potrivit Fox News.

Se menționează că apărarea lui a notificat instanța că va solicita ulterior eliberarea președintelui Venezuelei pe cauțiune.

Tribunalul din New York a stabilit următoarea ședință în cazul Maduro pe 17 martie, potrivit Fox News.

19:32

UPDATE. Maduro spune că este „răpit”, soția - „complet nevinovată”

Judecătorul îi cere lui Maduro să se identifice. Maduro o face, în spaniolă, autointitulându-se președintele republicii Venezuela și spunând că este aici, „răpit”.

Judecătorul se întoarce către Cilia Flores, soția și co-inculpata lui Maduro. Ea spune că pledează „nevinovată, complet nevinovată”.

Avocatul lui Maduro, Barry Pollack, spune că acesta „nu solicită eliberarea pe cauțiune în acest moment”, dar că ar putea face-o ulterior.

19:29

UPDATE. Maduro fără cătușe în fața judecătorului. Vrea să își țină notițele. Judecătorul a întrerupt discursul liderului Venezuelei

Maduro a fost adus în sala de judecată fără cătușe, raportează Fox News.

Maduro ia cuvântul în instanța din New York. El vorbește în spaniolă și folosește serviciile unui interpret, potrivit Fox News.

Judecătorul a întrerupt discursul lui Maduro, potrivit Fox News.

Maduro și-a declarat nevinovăția în instanța din New York, potrivit Fox News.

Acesta a adăugat că continuă să fie președintele Venezuelei.

Un tribunal american a acceptat să autorizeze o vizită la Maduro de către angajații consulari ai Venezuelei, potrivit Fox News.

19:21

UPDATE. Maduro, primele declarații în instanța din New York: Sunt președintele Venezuelei, mă consider prizonier de război, sunt nevinovat”

Maduro în fața instanței: „Sunt președintele Venezuelei și mă consider prizonier de război. Am fost capturat la domiciliul meu din Caracas.

Maduro pledează nevinovat în cazul de narcoterorism din SUA.

Maduro în fața instanței: „Sunt nevinovat, sunt un om decent, sunt președinte”.

19:02

UPDATE. Scandal în fața Tribunalului din Manhattan pro și contra Maduro

Cetățeni din Venezuela anti- Maduro se confruntă cu susținătorii stângii americane pro-Maduro în New York City, în fața Tribunalului unde este pusă sub acuzare familia Maduro.

17:18

UPDATE. Venezuela ordonă poliției să găsească și să aresteze pe oricine este implicat în sprijinirea atacului SUA

Venezuela ordonă poliției să găsească și să aresteze pe oricine este implicat în sprijinirea atacului SUA – decret — Reuters

17:05

UPDATE. Statuia fostului dictator Hugo Chávez este târâtă pe străzile din Venezuela

17:04

UPDATE. Președintele Columbiei către Trump: „Vino să mă prinzi, lașule! Te aștept aici!”

Și președintele Columbiei, Gustavo Petro, îl provoacă pe președintele Trump:„Vino să mă prinzi, lașule! Te aștept aici!”

16:18

UPDATE. Nicolas Maduro ar putea fi condamnat la moarte dacă va fi găsit vinovat

Dacă este găsit vinovat, Maduro își va petrece probabil restul vieții după gratii – sau chiar mai rău. Potrivit New York Post, Maduro ar putea fi condamnat la pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat de trafic de droguri și alte acuzații federale.

Conform legii federale americane citate de New York Post, un inculpat condamnat pentru încălcarea Legii privind substanțele controlate „ca parte a unei activități criminale continue” poate fi eligibil pentru pedeapsa cu moartea, potrivit informațiilor de la Biblioteca Congresului.

16:16

UPDATE. Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a condamnat din nou intervenția SUA în Venezuela și arestarea lui Nicolas Maduro

„Poziția Mexicului cu privire la orice formă de intervenție este fermă, clară și istorică”, a declarat Sheinbaum luni, într-o conferință de presă din Mexico City.

„Mexicul reafirmă un principiu care nu este nici nou, nici deschis ambiguității: Respingem categoric intervenția în afacerile interne ale altor țări.”

„Istoria Americii Latine este clară și convingătoare. Intervenția nu a adus niciodată democrația”, a spus Sheinbaum.

„Numai poporul însuși își poate construi propriul viitor, își poate decide calea, își poate exercita suveranitatea asupra resurselor sale naturale și își poate defini liber forma de guvernare.”

Sheinbaum a adăugat: „Pentru Mexic — și așa cum ar trebui să fie pentru toți mexicanii — suveranitatea și autodeterminarea popoarelor nu sunt nici opționale, nici negociabile.”

„Mexicul susține cu tărie că cele două Americi nu aparțin niciunei doctrine sau puteri. Continentul american aparține popoarelor fiecăreia dintre țările sale”, a spus Sheinbaum.

Răspunzând acuzațiilor președintelui american Donald Trump conform cărora Mexicul nu a făcut suficient pentru a combate cartelurile traficului de droguri, Sheinbaum a afirmat: „Mexicul cooperează cu Statele Unite, inclusiv din motive umanitare, pentru a împiedica fentanilul și alte droguri să ajungă la populația sa, în special la tineri”.

„Nu vrem ca fentanilul sau orice alt drog să se apropie de vreun tânăr — fie în Statele Unite, în Mexic sau oriunde altundeva în lume.”

16:03

UPDATE. Nicolás Maduro a primit un avocat din oficiu pentru a se prezenta la tribunalul din New York

Avocatul desemnat de instanță lui Nicolás Maduro, pentru prima sa apariție de astăzi în fața unui judecător din New York va fi David Wikstrom, a declarat pentru CNN o persoană familiarizată cu cazul.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au ajuns la tribunal , unde este așteptat ca Maduro să apară mai târziu.

15:44

UPDATE. Nicolas Maduro este transportat „cu greu“ de autoritățile americane. Din cauza înălțimii sale, liderul Venezuelei este introdus cu greu în vehiculele blindate și elicopterele SUA. Maduro are 1,90 m. înălțime

15:44

UPDATE. Măsuri stricte de securitate pentru transferul lui Maduro la tribunal

Autoritățile americane au impus condiții stricte pentru a se asigura că nimic nu compromite securitatea transferului lui Maduro, relatează corespondentul Sky News James Matthews.

Drumurile de pe traseul dintre Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn și Tribunalul Daniel Patrick Manhattan din Statele Unite au fost închise în această dimineață: „Nu au vrut ca Nicolas Maduro sau soția sa, Cilia Flores, să intre în contact cu niciun membru al publicului”, spune Matthews.

15:31

UPDATE. Foto ABC cu sosirea lui Maduro în instanța SUA

15:29

UPDATE. Nicolás Maduro, fostul președinte venezuelean, și soția sa, Cilia Flores, au ajuns la tribunalul federal din Manhattan

Nicolás Maduro, fostul președinte venezuelean, și soția sa, Cilia Flores, au ajuns la tribunalul federal din Manhattan. Au fost transportați de la heliport cu un convoi de vehicule blindate.

15:09

Judecătorul Alvin K. Hellerstein (92 de ani) va prezida procesul lui Maduro . S-a „ocupat” și de șeful serviciilor secrete din Venezuela. Magistratul este „inamic” al lui Trump

Cazul lui Nicolás Maduro a fost atribuit judecătorului federal Alvin K. Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, care a fost nominalizat și confirmat de președintele Bill Clinton în 1998.

Judecătorul Alvin K. Hellerstein (92 de ani)

Hellerstein, judecător senior din 2011 în Districtul Sudic din New York, a prezidat cazuri legate de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, precum și alte chestiuni legate de terorism și securitate națională.

În cursul verii, fostul general și șef al serviciilor secrete venezuelene, Hugo Carvajal Barrios, a pledat vinovat în fața lui Hellerstein pentru acuzații legate de narcoterorism și trafic de droguri.

Hellerstein a apărut și în atenția publicului în ultimii ani, când a respins cererile lui Trump de a muta cazul său penal la tribunalul federal.

Hellerstein a constatat că rambursările făcute de Trump către Michael Cohen, care a facilitat plățile pentru a-și tăcea acuzațiile actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels, nu au fost acte oficiale legate de președinția sa. Trump încă se luptă cu această decizie.

În primăvară, Hellerstein a emis o hotărâre care împiedică administrația Trump să folosească Legea privind inamicii străini pentru a deporta venezueleni și a criticat administrația pentru deportarea unor persoane într-o închisoare străină „cu o slabă speranță de a fi procesate sau de a fi returnate”.

15:07

UPDATE. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență pentru a discuta situația din Venezuela și pentru a asculta o declarație a secretarului general António Guterres. Conform unui program oficial , membrii se vor întâlni la sediul Națiunilor Unite din New York pentru a discuta „amenințările la adresa păcii și securității internaționale”.

15:06

UPDATE. Un vehicul blindat în care se aflau fostul lider venezuelean, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, tocmai a ajuns la un tribunal din New York, unde Maduro urmează să apară mai târziu astăzi, fiind acuzat de trafic de droguri și arme. Vehiculul a fost filmat în timp ce intra cu spatele într-o clădire flancată de agenți DEA.

14:57

UPDATE. Prima pagină din New York Post

Nicolás Maduro, fostul președinte al Venezuelei, apare în fața Tribunalului Federal din Manhattan pentru a i se citi actul de acuzare. Audierea este programată să aibă loc în fața judecătorului Alvin K. Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, recunoscut pentru gestionarea unor cazuri extrem de complexe și cu mize internaționale mari. Audierea de astăzi în fața judecătorului marchează începutul formal al procedurilor judiciare pe teritoriul american pentru Nicolás Maduro.

După capturarea fostului președinte al Venezuelei, echipele speciale americane l-au dus pe Nicolás Maduro la bordul aeroportului Iwo Jima, care se află în zona Caraibe, iar mai apoi a fost transportat pe calea aerului până în New York. În prezent, Maduro este încarcerat în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, o închisoare de maximă securitate, sub paza agenților DEA.

Nicolas Maduro, acuzat pentru trafic de droguri și posesie de arme

Deși Curtea Penală Internațională de la Haga a desfășurat investigații privind crime împotriva umanității în Venezuela, Nicolás Maduro este judecat în prezent exclusiv de sistemul federal american pentru infracțiuni de drept comun, în acest caz trafic de droguri și posesie de arme.

Rechizitoriul desecretizat în acest weekend extinde acuzațiile formulate inițial în 2020 și vizează acum șase persoane, inclusiv pe Cilia Flores (soția lui Maduro) și pe fiul acestuia, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Cele patru capete de acuzare principale sunt:

  • Conspirație pentru narco-terorism: Se susține că Maduro a condus „Cartel de los Soles” și a facilitate tranzitul cocainei către SUA în colaborare cu gruparea teroristă FARC.
  • Conspirație pentru importul de cocaină: Facilitarea transporturilor masive de droguri (sute de tone) pe rute maritime și aeriene.
  • Posesie de armament greu și dispozitive distructive: Utilizarea mitralierelor pentru a proteja transporturile de droguri.
  • Conspirație pentru posesia de armament: Colaborarea cu grupări armate pentru menținerea controlului asupra rutelor de trafic.

Cine este judecătorul lui Maduro?

Alvin K. Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, a fost numit în actuala funcție de către Bill Clinton. Acesta a judecat mai multe cazuri de-a lungul carierei sale de judecător la instanța din Manhattan, printre care procesele care implicau atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, unde s-a ocupat de mii de cereri pentru vătămări corporale, daune materiale și decese.

În 2020,  Hellerstein  a ordonat eliberarea din închisoare a fostului avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen. Acesta a stabilit că, la acel moment, Departamentul de Justiție a încercat să-l pedepsească pe Cohen pentru intenția de a publica o carte critică la adresa lui Trump. Procesul se desfășoară la Tribunalul Federal din Manhattan, o instanță cunoscută pentru gestionarea unora dintre cele mai complexe cazuri de criminalitate organizată și terorism internațional.

Acuzațiile oficiale aduse de Departamentul de Justiție

Cazul de securitate națională a fost prezentat zilele trecute de șefa Departamentului de Justiție al SUA. Dosarul este constituit de Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Sud din New York, sub supravegherea Procurorului General al SUA, Pam Bondi, care a declarat că inculpații vor simți „mânia deplină a justiției americane”.

Audierile inițiale, cum este cea de acum, sunt adesea scurte. Ar putea trece mai mult de un an până când se formează un juriu care să evalueze probele împotriva lor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Cu ce acuzații se confruntă cuplul prezidențial Maduro. Corupție și trafic de droguri, printre capetele de acuzare. Vor fi aduși în fața instanței din Manhattan

Ziua 3, după capturarea lui Maduro. Trump amenință alte 3 țări: Columbia, Mexic și Cuba. Nici Groenlanda nu scapă

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Cine este Ivan Tkachev, noul șef al Departamentului de Contrainformații Militare al FSB, și legătura sa cu atotputernicul Igor Sechin, CEO Rosneft
09:00
Cine este Ivan Tkachev, noul șef al Departamentului de Contrainformații Militare al FSB, și legătura sa cu atotputernicul Igor Sechin, CEO Rosneft
ACTUALITATE Valentin Stan: România lipsește de la cele mai importante întâlniri privind războiul din Ucraina
07:30
Valentin Stan: România lipsește de la cele mai importante întâlniri privind războiul din Ucraina
ACTUALITATE Valentin Stan: Primul ministru ar fi trebuit sa fie prrimul român care își plătește taxele și impozitele
07:00
Valentin Stan: Primul ministru ar fi trebuit sa fie prrimul român care își plătește taxele și impozitele
ACTUALITATE Valentin Stan: Suferința nu se scuză prin inabilitatea de a vota
06:30
Valentin Stan: Suferința nu se scuză prin inabilitatea de a vota
EVENIMENT Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
06:00
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
ANALIZĂ EXCLUSIV Crans-Montana și Colectiv, două tragedii identice. Pe noi ne-a dezbinat, pe ei i-a unit. Nimeni nu protestează, nu cade Guvernul, nu se strigă „Corupția ucide”. Lecția elvețienilor care n-au politizat suferința
05:00
Crans-Montana și Colectiv, două tragedii identice. Pe noi ne-a dezbinat, pe ei i-a unit. Nimeni nu protestează, nu cade Guvernul, nu se strigă „Corupția ucide”. Lecția elvețienilor care n-au politizat suferința
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
Cancan.ro
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela
Cancan.ro
E ÎNSĂRCINATĂ! Fosta vedetă Kanal D a făcut anunțul la începutul lui 2026: 'Anul acesta începe cu tine, doar noi!'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Care sunt cele mai ieftine locuri de vizitat în 2026?
METEO Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei
09:00
Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.412. Lovituri de drone asupra mai multor instalații petroliere ruse și clădiri rezidențiale
08:58
Război în Ucraina, ziua 1.412. Lovituri de drone asupra mai multor instalații petroliere ruse și clădiri rezidențiale
AUTO Cum poți să găsești siguranța auto defectă și cum o înlocuiești
08:49
Cum poți să găsești siguranța auto defectă și cum o înlocuiești
HOROSCOP Cele 4 zodii care transformă haosul în oportunitate, până pe 11 ianuarie 2026. Șansele ies în calea lor și vor lua decizii neașteptate
08:46
Cele 4 zodii care transformă haosul în oportunitate, până pe 11 ianuarie 2026. Șansele ies în calea lor și vor lua decizii neașteptate
ECONOMIE Cristian Socol, despre sfârșitul lumii unipolare și revenirea sferelor de influență. Miza marilor puteri. Unde se află România în noua ordine globală
08:26
Cristian Socol, despre sfârșitul lumii unipolare și revenirea sferelor de influență. Miza marilor puteri. Unde se află România în noua ordine globală
UTILE Ce înseamnă atunci când bagi scaunul la loc atunci când te ridici de la masă
08:20
Ce înseamnă atunci când bagi scaunul la loc atunci când te ridici de la masă

Cele mai noi