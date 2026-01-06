SUA informează că nu a fost implicată în incidentele de la Caracas din această noapte.
La câteva ore după ce Delcy Rodríguez a depus jurământul ca președinte interimar al Venezuelei, în această seară, în imediata vecinătate a Palatului Miraflores, au avut loc împușcături și au fost filmate vehicule militare care se deplasau pe străzile capitalei venezuelene.
Atacurile au loc în apropierea Palatului Miraflores (Palacio de Miraflores) care este reședința oficială și biroul Președinției din Venezuela, situat în capitala Caracas.
Într-un sondaj realizat imediat după capturarea lui Nicholas Maduro, aproximativ o treime dintre americani au aprobat acțiunea militară americană de înlăturare a liderului venezuelean, conform sondajelor Reuters și Ipsos realizate duminică și luni, în timp ce aproximativ o treime dintre americani au dezaprobat.
Este devreme pentru a obține o interpretare completă a reacțiilor americanilor la operațiune, aproximativ o treime dintre americani declarând că nu sunt siguri dacă aprobă sau dezaprobă raidul.
Totuși, un lucru începe să devină clar, Trump și-a asigurat în mare măsură sprijinul bazei sale electorale.
Aproximativ două treimi dintre republicani aprobă acțiunea militară, iar o proporție similară spun că vor ca SUA să conducă Venezuela până la instaurarea unui nou guvern.
Sondajul Reuters arată că rata de aprobare a lui Trump a crescut la 42%.
60% dintre republicani susțin trimiterea de trupe americane în Venezuela. Aproximativ același număr de oameni se declară în favoarea controlului câmpurilor petroliere din Venezuela.
72% se tem că SUA se vor implica prea mult în țara sud-americană.
Noi imagini arată o lansare eșuată a sistemului portabil de apărare aeriană de către armata venezuelană împotriva elicopterelor americane. Totul s-a întâmplat la baza Fuerte Tiuna, în operațiunea militară a SUA care s-a încheiat cu capturarea lui Nicolás Maduro.
Administrația Trump exercită presiuni asupra liderului interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, pentru a lua măsuri pro-SUA sau pentru a se confrunta cu noi acțiuni militare.
Cererile SUA includ combaterea traficului de droguri, expulzarea agenților iranieni și cubanezi și oprirea vânzărilor de petrol către adversarii SUA.
Washingtonul se așteaptă, de asemenea, ca ea să permită în cele din urmă alegeri libere și să se retragă, deși nu foarte curând.
Sursa: POLITICO
Președintele Donald Trump a declarat luni într-un interviu acordat NBC News că Venezuela nu va avea noi alegeri în următoarele 30 de zile, la două zile după ce forțele americane l-au capturat pe liderul națiunii, Nicolás Maduro.
„Trebuie mai întâi să reparăm țara. Nu se pot organiza alegeri. Oamenii nu ar putea vota”, a spus Trump despre posibilitatea unui vot în luna viitoare. „Nu, va dura ceva timp. Trebuie – trebuie să îngrijim țara până se vindecă.”
Mai mult, a spus el, SUA ar putea subvenționa un efort al companiilor petroliere de reconstrucție a infrastructurii energetice a țării – un proiect despre care a spus că ar putea dura mai puțin de 18 luni.
„Cred că putem face asta în mai puțin timp, dar va fi o cheltuială considerabilă”, a spus el. „Va trebui cheltuită o sumă enormă de bani, iar companiile petroliere o vor cheltui, apoi vor fi rambursate de noi sau din venituri.”
El a insistat, de asemenea, că SUA nu este în război cu Venezuela.
„Nu, nu suntem”, a spus Trump. „Suntem în război cu oamenii care vând droguri. Suntem în război cu oamenii care își golesc închisorile în țara noastră, își golesc dependenții de droguri și își golesc instituțiile de sănătate mintală în țara noastră.”
În interviul de aproximativ 20 de minute, Trump a identificat un grup de oficiali americani – inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller și vicepreședintele JD Vance – care vor ajuta la supravegherea implicării Americii în Venezuela.
„Este un grup format din toți acești oameni. Toți au expertiză, expertiză diferită”, a spus el.
Dar are un răspuns simplu pentru cine este, în cele din urmă, responsabil pentru Venezuela: „Eu”.
Discuția lui Trump despre viziunea sa pentru Venezuela a avut loc la doar câteva ore după ce Maduro a fost pus sub acuzare la New York pentru o serie de acuzații, inclusiv conspirație pentru narcoterorism și conspirație pentru importul de cocaină.
El a fost capturat dintr-un complex din capitala Caracas în primele ore ale dimineții de sâmbătă, în timpul unui raid al forțelor speciale americane și al unor oficiali din domeniul aplicării legii.
Maduro a pledat nevinovat, spunând că rămâne liderul țării sale, chiar dacă vicepreședintele Delcy Rodríguez a depus jurământul luni ca succesor al său.
Trump a declarat că Rodríguez a cooperat cu oficialii americani, dar a insistat că nu a existat nicio comunicare între tabăra sa și partea americană înainte de înlăturarea lui Maduro.
„Nu, nu este cazul”, a spus el, adăugând că în curând se va lua o decizie cu privire la menținerea sau ridicarea sancțiunilor existente împotriva lui Rodríguez.
Când a fost întrebat dacă a existat „vreo înțelegere cu vreun oficial din Venezuela pentru a-l înlătura” pe Maduro, Trump a răspuns: „Ei bine, da, pentru că mulți oameni au vrut să facă o înțelegere, dar am decis să o facem așa”, adăugând că totul a fost realizat fără ajutorul cercului apropiat al lui Maduro.
Departamentul de Justiție renunță la afirmația sa conform căreia „Cartel de los Soles” din Venezuela este un grup real., anunță NYTimes.
Cei mai importanți membri republicani și democrați ai Comisiei Judiciare a Senatului au declarat că „nu există nicio bază legitimă pentru a-i exclude” de la briefing-ul clasificat care are loc în interiorul Capitoliului, având în vedere că administrația Trump a declarat că capturarea lui Maduro „a fost o operațiune de aplicare a legii” inițiată la o solicitare a Departamentului de Justiție.
„Nu există nicio bază legitimă pentru a exclude Comisia Judiciară a Senatului de la acest briefing.
Refuzul administrației de a recunoaște jurisdicția incontestabilă a comisiei noastre în această chestiune este inacceptabil și depunem eforturi pentru a ne asigura că aceasta primește informații justificate cu privire la arestarea lui Maduro”, au declarat senatorul Chuck Grassley, republican din Iowa, și senatorul Dick Durbin, democrat din Illinois, într-o declarație comună.
Secretarul de stat Marco Rubio a intrat la ședința de informare de la Capitoliu. Până acum, niciunul dintre înalții oficiali ai administrației Trump care îi informau pe parlamentari nu a răspuns presei la întrebări despre capturarea lui Maduro.
Procurorul general Pam Bondi a intrat și ea în sala unde înalți oficiali ai administrației Trump urmează să informeze liderii Congresului pentru prima dată despre operațiunea militară din Venezuela care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale.
Secretarul Apărării, Pete Hegseth; generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme; și John Ratcliffe, directorul CIA, au sosit, de asemenea, la Capitoliu, pentru briefing-ul cu ușile închise.
Forțele armate americane se pregătesc să intercepteze un petrolier cunoscut sub numele de Marinera, sancționat anterior pentru transportul de țiței venezuelean și iranian.
Petrolierul a evitat autoritățile pe măsură ce Washingtonul intensifică presiunea asupra Venezuelei în urma recentei capturări a lui Maduro.
Oficialii spun că SUA preferă să confiște nava decât să o scufunde, o mișcare similară cu recentele operațiuni conduse de Paza de Coastă împotriva altor petroliere sancționate.
Marinera navighează acum sub pavilion rus, complicând situația în contextul diplomației sensibile dintre SUA și Rusia cu privire la Ucraina. Moscova ar fi cerut SUA să înceteze eforturile de interceptare a navei.
Operațiunea ar putea avea loc încă din această săptămână, deși planurile se pot schimba.
Sursa: CBS News
O evaluare clasificată a CIA prezentată lui Trump a concluzionat că, în cazul în care Maduro ar pierde puterea, membrii regimului – și nu opoziția – ar fi cei mai în măsură să conducă Venezuela și să mențină stabilitatea pe termen scurt.
Raportul menționa că vicepreședintele Delcy Rodríguez și alți loialiști beneficiau de sprijinul armatei și al elitelor, în timp ce figurile opoziției María Corina Machado și Edmundo González ar avea dificultăți în a guverna din cauza rezistenței forțelor de securitate și a rețelelor criminale.
Sursa: WSJ
Un protest silențios a izbucnit în Venezuela, în diferite regiuni ale țării. Oamenii în diferite locații afișează anonim mesajul „Delcy NU”, de frica arestărilor.
Ei resping continuarea regimului lui Nicolás Maduro prin intermediul lui Rodríguez, pe care președintele american Donald Trump l-a menționat ca un actor cheie într-o tranziție după atacul militar de sâmbăta trecută.
Delcy Rodriguez a fost învestită oficial președinte interimar al Venezuelei și a spus că-l recunoaște, constituțional, doar pe Maduro ca lider al națiunii.
Șeful apărării americane, Pete Hegseth, povestește că Nicolas Maduro era să dea din greșeală peste ofițeri americani care purtau ochelari de vedere nocturnă și așteptau să-l captureze.
Atacul american, inițial planificat pentru ajunul Anului Nou, a fost amânat din cauza vremii nefavorabile. La momentul atacului, spune Hegseth, doar soția lui Maduro a auzit elicopterele. „Cred că aud avioane afară”, ar fi spus ea.
Sindicatul Național al Lucrătorilor din Presă a denunțat pe rețeaua de socializare X arestarea a șapte jurnaliști în jurul Adunării Naționale a Venezuelei, la Caracas, după învestirea lui Delcy Rodríguez ca președinte interimar al țării.
Aproape 200 de soldați ai Operațiunilor Speciale au efectuat raidul de sâmbătă, înainte de zori, la Caracas, care i-a capturat pe președintele Nicolás Maduro și soția sa, a declarat luni secretarul Apărării, Pete Hegseth.
El a dezvăluit pentru prima dată dimensiunea echipei de comando trimise pentru a-l captura pe liderul venezuelean.
Pentagonul a declarat anterior că 150 de avioane au fost implicate în raid, dar nu a dezvăluit numărul trupelor terestre implicate.
Deputatul Adunării Naționale, Nicolás Maduro Guerra, fiul lui Nicolas Maduro, denunță în Caracas atacul armat comis pe 3 ianuarie de către SUA și spune că tatăl său este un „prizonier de război nevinovat”.
Protestatarii s-au adunat în fața reședinței premierului Starmer și cer eliberarea lui Maduro. Susțin că SUA trebuie să ofere despăgubiri pentru atacul asupra Venezuelei.
„În urmă cu trei nopți, în centrul Caracasului, Venezuela, aproape 200 dintre cei mai buni americani ai noștri au fost în centrul orașului.
Se pare că apărarea antiaeriană rusă nu a funcționat prea bine, nu-i așa? Au fost în centrul Caracasului, au luat un individ inculpat de Justiția americană, cu susținerea forțelor de aplicare a legii, și niciun american nu a fost ucis ”, a declarat ministrul apărării american.
Presa britanică publică un memo al redactorul șef al BBC News care a transmis jurnaliștilor că este recomandat să fie evitat termenul „răpit” când vine vorba de Maduro. Șeful BBC recomandă formulările „capturat” sau „prins” când vine vorba de liderul Venezuelei.
Jurnaliștilor BBC li s-a interzis să-l descrie pe liderul venezuelean ca fiind „răpit”.
„Aceasta este emisfera noastră”: Departamentul de Stat al SUA a anunțat oficial că emisfera vestică este emisferă americană. “Trump nu va lăsa ca securitatea națională a SUA să fie amenințată”, arată mesajul.
Emisfera vestică include țări state și teritorii precum Groenlanda, Mexic, Columbia, Cuba.
Delcy Rodriguez a depus jurământul în calitate de președinte interimar al Venezuelei, potrivit transmisiei din Parlamentul de la Caracas.
Fratele său a ajuns președintele Parlamentului.
Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, este escortat de mașina Poliției, la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, o închisoare de maximă securitate. Audierile liderului sud-american și a soției sale, Cilia Flores, s-au încheiat, iar următoarea audiere în fața judecătorului va avea loc pe 17 martie.
Conform regulilor de procedură, în timpul primei audieri, instanța va decide asupra condițiilor de detenție și a procedurii de prezentare a probelor de către părți.
Prin urmare, procesul propriu-zis nu este așteptat să aibă loc înainte de 2027.
Următoarea înfățișare a fost stabilită să aibă loc pe 17 martie 2025.
Nicolás Maduro Guerra, fiul fostului președinte venezuelean, Nicolás Maduro, a declarat luni că tatăl său a fost „răpit” de Statele Unite și a cerut „solidaritate internațională” cu el pentru ca acesta să se poată întoarce în țara sud-americană.
Maduro Guerra a făcut aceste declarații în timpul sesiunii de instalare a Adunării Naționale a Venezuelei, care a avut loc la două zile după ce Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați într-o operațiune militară americană la Caracas. În timpul discursului său, Maduro Guerra a spus că operațiunea a încălcat suveranitatea Venezuelei și a avertizat că s-ar putea întâmpla într-o altă țară.
„Dacă normalizăm răpirea unui șef de stat, nicio țară nu este în siguranță. Astăzi este Venezuela, mâine ar putea fi orice națiune care refuză să se supună. Aceasta nu este o problemă regională, ci o amenințare directă la adresa stabilității globale, a umanității și a egalității suverane a națiunilor”, a spus el.
„Oameni ai lumii, vă spun: solidaritatea internațională cu Nicolás, cu Cilia, cu Venezuela, nu este un gest politic opțional, ci o datorie etică și juridică. Tăcerea în fața acestor încălcări îi implică pe cei care tac și slăbește sistemul internațional pe care toată lumea pretinde că îl apără”, a spus el.
Maduro Guerra a menționat, de asemenea, că este inclus în cel mai recent rechizitoriu al SUA împotriva tatălui său, Flores, și a altora, care sunt acuzați de trafic de droguri și infracțiuni legate de arme. Maduro Guerra a respins acuzațiile. „Familia mea și cu mine suntem persecutați”, a spus el.
În instanță, Cilia Flores purta un bandaj lângă tâmpla stângă și avea ceea ce părea a fi o vânătaie lângă ochiul drept.
Când s-a ridicat pentru a pleda în fața judecătorului, părea să se țină de o persoană, un șerif, pentru a se sprijini.
În timp ce Maduro se ridica să părăsească sala de judecată, un bărbat a spus în spaniolă că va plăti pentru crimele sale.
Maduro a răspuns că își va câștiga libertatea.
În timp ce părăsea sala de judecată, Maduro a spus în spaniolă: „Sunt prizonier de război”, arată jurnaliștii.
Înfățișarea sub acuzare s-a încheiat.
„A fost o procedură juridică de rutină, care contrazice circumstanțele extraordinare care au stat la baza ei.
Mai mult, a oferit o imagine remarcabilă a unui lider debarcat care este zdruncinat de o nouă realitate dură”, relatează NYTimes.
Pollack spune că Maduro are probleme de sănătate care vor necesita atenție, iar avocatul lui Flores spune că aceasta are răni mai grave care vor necesita, de asemenea, atenție. Niciunul dintre ei nu a oferit detalii specifice.
Apărătoarea soției lui Maduro a declarat că aceasta a fost rănită în timpul „răpirii, suferind o contuzie la coaste”, potrivit Fox News.
Avocatul lui Maduro a declarat la tribunalul din New York că nu solicită eliberarea pe cauțiune a clientului său, potrivit Fox News.
Se menționează că apărarea lui a notificat instanța că va solicita ulterior eliberarea președintelui Venezuelei pe cauțiune.
Tribunalul din New York a stabilit următoarea ședință în cazul Maduro pe 17 martie, potrivit Fox News.
Judecătorul îi cere lui Maduro să se identifice. Maduro o face, în spaniolă, autointitulându-se președintele republicii Venezuela și spunând că este aici, „răpit”.
Judecătorul se întoarce către Cilia Flores, soția și co-inculpata lui Maduro. Ea spune că pledează „nevinovată, complet nevinovată”.
Avocatul lui Maduro, Barry Pollack, spune că acesta „nu solicită eliberarea pe cauțiune în acest moment”, dar că ar putea face-o ulterior.
Maduro a fost adus în sala de judecată fără cătușe, raportează Fox News.
Maduro ia cuvântul în instanța din New York. El vorbește în spaniolă și folosește serviciile unui interpret, potrivit Fox News.
Judecătorul a întrerupt discursul lui Maduro, potrivit Fox News.
Maduro și-a declarat nevinovăția în instanța din New York, potrivit Fox News.
Acesta a adăugat că continuă să fie președintele Venezuelei.
Un tribunal american a acceptat să autorizeze o vizită la Maduro de către angajații consulari ai Venezuelei, potrivit Fox News.
Maduro în fața instanței: „Sunt președintele Venezuelei și mă consider prizonier de război. Am fost capturat la domiciliul meu din Caracas.
Maduro pledează nevinovat în cazul de narcoterorism din SUA.
Maduro în fața instanței: „Sunt nevinovat, sunt un om decent, sunt președinte”.
Cetățeni din Venezuela anti- Maduro se confruntă cu susținătorii stângii americane pro-Maduro în New York City, în fața Tribunalului unde este pusă sub acuzare familia Maduro.
Venezuela ordonă poliției să găsească și să aresteze pe oricine este implicat în sprijinirea atacului SUA – decret — Reuters
Și președintele Columbiei, Gustavo Petro, îl provoacă pe președintele Trump:„Vino să mă prinzi, lașule! Te aștept aici!”
Dacă este găsit vinovat, Maduro își va petrece probabil restul vieții după gratii – sau chiar mai rău. Potrivit New York Post, Maduro ar putea fi condamnat la pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat de trafic de droguri și alte acuzații federale.
Conform legii federale americane citate de New York Post, un inculpat condamnat pentru încălcarea Legii privind substanțele controlate „ca parte a unei activități criminale continue” poate fi eligibil pentru pedeapsa cu moartea, potrivit informațiilor de la Biblioteca Congresului.
„Poziția Mexicului cu privire la orice formă de intervenție este fermă, clară și istorică”, a declarat Sheinbaum luni, într-o conferință de presă din Mexico City.
„Mexicul reafirmă un principiu care nu este nici nou, nici deschis ambiguității: Respingem categoric intervenția în afacerile interne ale altor țări.”
„Istoria Americii Latine este clară și convingătoare. Intervenția nu a adus niciodată democrația”, a spus Sheinbaum.
„Numai poporul însuși își poate construi propriul viitor, își poate decide calea, își poate exercita suveranitatea asupra resurselor sale naturale și își poate defini liber forma de guvernare.”
Sheinbaum a adăugat: „Pentru Mexic — și așa cum ar trebui să fie pentru toți mexicanii — suveranitatea și autodeterminarea popoarelor nu sunt nici opționale, nici negociabile.”
„Mexicul susține cu tărie că cele două Americi nu aparțin niciunei doctrine sau puteri. Continentul american aparține popoarelor fiecăreia dintre țările sale”, a spus Sheinbaum.
Răspunzând acuzațiilor președintelui american Donald Trump conform cărora Mexicul nu a făcut suficient pentru a combate cartelurile traficului de droguri, Sheinbaum a afirmat: „Mexicul cooperează cu Statele Unite, inclusiv din motive umanitare, pentru a împiedica fentanilul și alte droguri să ajungă la populația sa, în special la tineri”.
„Nu vrem ca fentanilul sau orice alt drog să se apropie de vreun tânăr — fie în Statele Unite, în Mexic sau oriunde altundeva în lume.”
Avocatul desemnat de instanță lui Nicolás Maduro, pentru prima sa apariție de astăzi în fața unui judecător din New York va fi David Wikstrom, a declarat pentru CNN o persoană familiarizată cu cazul.
Maduro și soția sa, Cilia Flores, au ajuns la tribunal , unde este așteptat ca Maduro să apară mai târziu.
Autoritățile americane au impus condiții stricte pentru a se asigura că nimic nu compromite securitatea transferului lui Maduro, relatează corespondentul Sky News James Matthews.
Drumurile de pe traseul dintre Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn și Tribunalul Daniel Patrick Manhattan din Statele Unite au fost închise în această dimineață: „Nu au vrut ca Nicolas Maduro sau soția sa, Cilia Flores, să intre în contact cu niciun membru al publicului”, spune Matthews.
Nicolás Maduro, fostul președinte venezuelean, și soția sa, Cilia Flores, au ajuns la tribunalul federal din Manhattan. Au fost transportați de la heliport cu un convoi de vehicule blindate.
Cazul lui Nicolás Maduro a fost atribuit judecătorului federal Alvin K. Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, care a fost nominalizat și confirmat de președintele Bill Clinton în 1998.
Hellerstein, judecător senior din 2011 în Districtul Sudic din New York, a prezidat cazuri legate de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, precum și alte chestiuni legate de terorism și securitate națională.
În cursul verii, fostul general și șef al serviciilor secrete venezuelene, Hugo Carvajal Barrios, a pledat vinovat în fața lui Hellerstein pentru acuzații legate de narcoterorism și trafic de droguri.
Hellerstein a apărut și în atenția publicului în ultimii ani, când a respins cererile lui Trump de a muta cazul său penal la tribunalul federal.
Hellerstein a constatat că rambursările făcute de Trump către Michael Cohen, care a facilitat plățile pentru a-și tăcea acuzațiile actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels, nu au fost acte oficiale legate de președinția sa. Trump încă se luptă cu această decizie.
În primăvară, Hellerstein a emis o hotărâre care împiedică administrația Trump să folosească Legea privind inamicii străini pentru a deporta venezueleni și a criticat administrația pentru deportarea unor persoane într-o închisoare străină „cu o slabă speranță de a fi procesate sau de a fi returnate”.
Nicolás Maduro, fostul președinte al Venezuelei, apare în fața Tribunalului Federal din Manhattan pentru a i se citi actul de acuzare. Audierea este programată să aibă loc în fața judecătorului Alvin K. Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, recunoscut pentru gestionarea unor cazuri extrem de complexe și cu mize internaționale mari. Audierea de astăzi în fața judecătorului marchează începutul formal al procedurilor judiciare pe teritoriul american pentru Nicolás Maduro.
După capturarea fostului președinte al Venezuelei, echipele speciale americane l-au dus pe Nicolás Maduro la bordul aeroportului Iwo Jima, care se află în zona Caraibe, iar mai apoi a fost transportat pe calea aerului până în New York. În prezent, Maduro este încarcerat în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, o închisoare de maximă securitate, sub paza agenților DEA.
Deși Curtea Penală Internațională de la Haga a desfășurat investigații privind crime împotriva umanității în Venezuela, Nicolás Maduro este judecat în prezent exclusiv de sistemul federal american pentru infracțiuni de drept comun, în acest caz trafic de droguri și posesie de arme.
Rechizitoriul desecretizat în acest weekend extinde acuzațiile formulate inițial în 2020 și vizează acum șase persoane, inclusiv pe Cilia Flores (soția lui Maduro) și pe fiul acestuia, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Cele patru capete de acuzare principale sunt:
Alvin K. Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, a fost numit în actuala funcție de către Bill Clinton. Acesta a judecat mai multe cazuri de-a lungul carierei sale de judecător la instanța din Manhattan, printre care procesele care implicau atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, unde s-a ocupat de mii de cereri pentru vătămări corporale, daune materiale și decese.
În 2020, Hellerstein a ordonat eliberarea din închisoare a fostului avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen. Acesta a stabilit că, la acel moment, Departamentul de Justiție a încercat să-l pedepsească pe Cohen pentru intenția de a publica o carte critică la adresa lui Trump. Procesul se desfășoară la Tribunalul Federal din Manhattan, o instanță cunoscută pentru gestionarea unora dintre cele mai complexe cazuri de criminalitate organizată și terorism internațional.
Cazul de securitate națională a fost prezentat zilele trecute de șefa Departamentului de Justiție al SUA. Dosarul este constituit de Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Sud din New York, sub supravegherea Procurorului General al SUA, Pam Bondi, care a declarat că inculpații vor simți „mânia deplină a justiției americane”.
Audierile inițiale, cum este cea de acum, sunt adesea scurte. Ar putea trece mai mult de un an până când se formează un juriu care să evalueze probele împotriva lor.
