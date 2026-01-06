01:28

Președintele Donald Trump a declarat luni într-un interviu acordat NBC News că Venezuela nu va avea noi alegeri în următoarele 30 de zile, la două zile după ce forțele americane l-au capturat pe liderul națiunii, Nicolás Maduro.

„Trebuie mai întâi să reparăm țara. Nu se pot organiza alegeri. Oamenii nu ar putea vota”, a spus Trump despre posibilitatea unui vot în luna viitoare. „Nu, va dura ceva timp. Trebuie – trebuie să îngrijim țara până se vindecă.”

Mai mult, a spus el, SUA ar putea subvenționa un efort al companiilor petroliere de reconstrucție a infrastructurii energetice a țării – un proiect despre care a spus că ar putea dura mai puțin de 18 luni.

„Cred că putem face asta în mai puțin timp, dar va fi o cheltuială considerabilă”, a spus el. „Va trebui cheltuită o sumă enormă de bani, iar companiile petroliere o vor cheltui, apoi vor fi rambursate de noi sau din venituri.”

El a insistat, de asemenea, că SUA nu este în război cu Venezuela.

„Nu, nu suntem”, a spus Trump. „Suntem în război cu oamenii care vând droguri. Suntem în război cu oamenii care își golesc închisorile în țara noastră, își golesc dependenții de droguri și își golesc instituțiile de sănătate mintală în țara noastră.”

În interviul de aproximativ 20 de minute, Trump a identificat un grup de oficiali americani – inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller și vicepreședintele JD Vance – care vor ajuta la supravegherea implicării Americii în Venezuela.

„Este un grup format din toți acești oameni. Toți au expertiză, expertiză diferită”, a spus el.

Dar are un răspuns simplu pentru cine este, în cele din urmă, responsabil pentru Venezuela: „Eu”.

Discuția lui Trump despre viziunea sa pentru Venezuela a avut loc la doar câteva ore după ce Maduro a fost pus sub acuzare la New York pentru o serie de acuzații, inclusiv conspirație pentru narcoterorism și conspirație pentru importul de cocaină.

El a fost capturat dintr-un complex din capitala Caracas în primele ore ale dimineții de sâmbătă, în timpul unui raid al forțelor speciale americane și al unor oficiali din domeniul aplicării legii.

Maduro a pledat nevinovat, spunând că rămâne liderul țării sale, chiar dacă vicepreședintele Delcy Rodríguez a depus jurământul luni ca succesor al său.

Trump a declarat că Rodríguez a cooperat cu oficialii americani, dar a insistat că nu a existat nicio comunicare între tabăra sa și partea americană înainte de înlăturarea lui Maduro.

„Nu, nu este cazul”, a spus el, adăugând că în curând se va lua o decizie cu privire la menținerea sau ridicarea sancțiunilor existente împotriva lui Rodríguez.

Când a fost întrebat dacă a existat „vreo înțelegere cu vreun oficial din Venezuela pentru a-l înlătura” pe Maduro, Trump a răspuns: „Ei bine, da, pentru că mulți oameni au vrut să facă o înțelegere, dar am decis să o facem așa”, adăugând că totul a fost realizat fără ajutorul cercului apropiat al lui Maduro.