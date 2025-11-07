Un accident naval a avut loc pe un canal din Delta Dunării, în zona localității Mila 23, în județul Tulcea. Incidentul s-a produs în condiții de trafic intens pe canale, generate de desfășurarea unei etape competiționale organizate de Liga Română de Spinning și CS Aquamania.

În imaginile de mai sus se poate vedea cum o ambarcațiune staționează pe apă, iar din depărtare se apropie în viteză o barcă cu motor în care se află doi bărbați. Fără a încetini sau a încerca evitarea coliziunii, barcagiul lovește direct ambarcațiunea oprită.

Impactul i-a aruncat pe cei doi bărbați în barca lovită, dar, din fericire, ei nu au suferit răni grave.

Organizatorii competiției au transmis un apel către participanți și localnici să respecte cu strictețe regulile de navigație, luând în considerare afluxul mare de ambarcațiuni care a îngreunat circulația pe canalele din zonă.

Ancheta în ce privește circumstanțele producerii accidentului este în desfășurare, iar potrivit unor surse, cazul se află în atenția polițiștilor IPJ Tulcea.

