Ion Cristoiu: Dubla poziție a lui Nicușor Dan față de noul ambasador american – una spune în română, alta în engleză

Reputatul jurnalist Ion Cristoiu remarcă în ultima „pastilă” un aspect extrem de interesant: dubla poziție a președintelui Nicușor Dan față de noul ambasador american. Una spune în română, alta în engleză, observă acesta.

„Momentul s-a desfășurat într-o rară discreție”

„Noul ambasador al SUA, de fapt al lui Donald Trump, în România și-a prezentat scrisorile de acreditare la Cotroceni. Contrar previziunilor, așteptărilor mele, momentul desfășurat într-o rară discreție. Mă așteptam la mai multă mediatizare. S-a anunțat dimineața că se transmite online”, își începe „pastila” Cristoiu.

Mai departe, jurnalistul face o comparație cu Alfred Moses, ex-ambasador al SUA la București, în anii ’90:

„Am citat într-o seară la jurnalul meu video descrierea făcută de Alfred Moses, ambasadorul din 1994 al Americii, cum imediat a ținut o conferință de presă…, ambasadorul, în memoriile sale publicate sub titlul «Jurnal de București în 2019», povestește interesul, remarcă interesul deosebit al presei; s-au scris rapid comentarii”.

În opinia sa, „acum a fost ca și cum și-ar fi prezentat scrisorile de acreditare nu ambasadorul Bangladeshului, că ăla este important, nu știu, ceva, ambasadorul unei țări din Africa împărțită în patru părți, care se bat între ele”.

„Ăla era vânzător de piei de cloșcă”

„E bine, e rău, nu pot să comentez. E bine că nu mai dovedim slugărnicia față de ambasadorul american, dar zic că e rău pentru că nu este vorba de renunțarea la zburdărnicie, ci e vorba de un soi de semnal în legătură cu relațiile dintre Nicușor Dan și Donald Trump. Totuși a venit un ambasador al lui Trump, nu-mi dau seama câtă competență are el în materie de diplomație, pentru că este ca și cel trimis anterior de Trump. Ăla era, nu știu, vânzător de piei de cloșcă. Este pe aici, a rătăcit prin România și îl mai cheamă din când în când ăștia, pe la Antene, să-și dea cu părerea.

Nici ăsta nu îmi spune nimic și nu văd cum se va schimba atmosfera anti-Trump din România. Dar eu am vrut să văd reacția lui Nicușor Dan. M-a lăsat cu gura căscată pentru că el a pus niște poze și pe X, a publicat două texte. Unul în română, unul în engleză, dar două texte diferite. Normal ar fi să fie unul singur, în română. O să râdeți! Textul în limba română este mai scurt, că s-o fi gândit Nicușor că ăștia se plictisesc dacă citesc și n-are niciun rost să povestesc eu lor relațiile dintre România și America. Acela în engleză cred că este dedicat stăpânilor de la Washington, pentru că ăia nu iau textul în română, iau textul în engleză”, spune Ion Cristoiu.