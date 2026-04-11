Gândul a filmat locul unde se va construi Parcul „Donald J. Trump” din Capitală. Ce spun locuitorii despre inițiativa primarului Daniel Băluță

Oana Zvobodă

Un nou parc va fi amenajat în Sectorul 4 al Capitalei și va purta numele președintelui Donald Trump. Proiectul marchează o aniversare istorică a națiunii americane, de 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență.

Parcul „Donald J. Trump” va fi situat în imediata vecinătate a Parcului Tudor Arghezi, o zonă aflată în plină dezvoltare. Deși lucrările sunt în curs de desfășurare, primăria nu a stabilit când va fi finalizat proiectul.

„Nu-mi place Donald Trump”

Numele parcului a generat dezbateri aprinse în rândul locuitorilor din sector. Mulți spun că nu sunt de acord cu această denumire.

„E ciudat. Nu ar trebui să fie același parc? Așa s-a promis. Acest parc se va mări și atunci vor exista și leagăne. Nu știu dacă e o idee bună”, spune o femeie care locuiește în zona în care se va amenaja spațiul.

„Se va numi Donald Trump. Extraordinar! Nu sunt de acord. Nu-mi place Donald Trump. Nu trebuie să placă la toată lumea Donald Trump. Ce înseamnă asta? Noi nu avem destui eroi în țara noastră? A fost Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare. Ce speră domnul Băluță? Că-l alege Trump pe el încă o dată?”, a completat o altă femeie.

Majoritatea bucureștenilor își doresc ca parcul să aibă un nume românesc.

„De unde i-a venit ideea aceasta nu știu. Nu ne trebuie nouă așa ceva, dar dacă așa a hotărât. E primarul, nu? Terenul e demult cumpărat și se știe că va face parc, dar tocmai acum s-a gândit și la numele acesta interesant. Știu eu cum a gândit? De unde a apărut ideea aceasta cu numele de Donald Trump. Ce legătura are parcul cu așa ceva”.

„Nu sunt de acord. Să punem un nume românesc, al unui om de bază din România. Domnul primar să ne explice de ce a ales numele acesta. Mi se pare anormal. În America să-i pună numele Donald Trump, dar nu în România”.

Alții sunt încântați de amenajarea unui nou parc.

„Se va numi Donald Trump. O idee foarte bună. Nu am nimic de zis altceva”.

„Ne place și numele, ne place și parcul. Să mai facă pentru că s-au construit multe blocuri. E nevoie pentru copii, pentru noi. Ideea a pornit de la Președintele Americii, că-l iubește toată lumea. Toată lumea îl iubește. Chiar și noi”.

„Nu deranjează cu nimic. Nu deranjează. Poate să fie nume de orice om”.

Primarul Daniel Băluță a anunțat proiectul pe rețelele de socializare și a explicat că parcul marchează o aniversare istorică a națiunii americane. Edilul consideră că acest gest transformă comunitatea locală într-o parte a unei „povești globale” de respect între cele două țări.

„Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”, a scris Daniel Băluță pe Facebook.

