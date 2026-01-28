Descoperirea uluitoare a unui fetițe de nouă ani. Ce a găsit în timp ce se plimba pe malul mării

O fetiță de doar nouă ani făcut o descoperire uluitoare. Copila se plimba cu familia pe o plajă din Țara Galilor, timp în care a găsit o piatră cu aspect neobișnuit, care s-a dovedit a fi chiar un meteorit vechi de 4,5 miliarde de ani. Obiectul ar fi mai vechi decât oceanele, dinozaurii sau chiar planeta noastră. Testele au confirmat că roca conține cristale minuscule de aur, formate de-a lungul a milioane de ani.

Descoperirea uluitoare a unui fetițe de nouă ani

Familia imediat a bănuit că piatra găsită lângă debarcaderul Penarth este una specială și a căutat imediat informații pe internet. Un geolog, care este și prieten de familie cu ei, a studiat obiectul cu atenție și a confirmat că este un meteorit. Pentru a i se stabili vârsta, a fost tăiat în două, iar experții l-au clasificat drept un „aerolit din fier feros extrem de rar”, provenit dintr-o planetă care nu mai există. Descoperirea a transformat-o pe Ariana într-o mică celebritate locală, fetița fiind acum invitată să țină prezentări colegilor de școală, relatează B1.

Colegii ei au fost atât de entuziasmați, încât Ariana poartă mereu un pix cu ea pentru a le oferi autografe. Bunica ei consideră această acțiune drept una importantă pentru explorarea mediului înconjurător. Ea a subliniat că astfel de descoperiri ar trebui să îi motiveze pe copii să petreacă timp mai puțin în fața ecranelor.

Ariana a avut și un mesaj de transmis: ,,Natura poate ascunde secrete fascinante chiar sub picioarele noastre, dacă suntem suficient de atenți.”

Piatra găsită pe plajă este o bucată dintr-o planetă care a dispărut cu mult timp în urmă. Aceste resturi spațiale sunt extrem de rare și ne ajută să înțelegem cum s-a format sistemul nostru solar. De obicei, este foarte greu să deosebești un meteorit de o piatră obișnuită fără ajutorul unui specialist.

