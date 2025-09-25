Atacul Israelului asupra liderilor Hamas aflați în exil în Qatar generează schimbări în politicile defensive ale statelor arabe, iar unii politicieni cer crearea unei alianțe islamice după modelul NATO, conform postului german Deutsche Welle.

Qatarul nu a avut capabilitățile necesare pentru a se apăra de atacul israelian. Statele Unite, principalul aliat al Israelului, au o bază aeriană în Qatar, o țară considerată de Washington ”aliat major în afara NATO”.

”Bombardamentele israeliene au zdruncinat presupunerile țărilor din Golful Persic că legăturile cu Statele Unite le vor ajuta să intensifice cooperarea. Aceste monarhii bogate în resurse de petrol consideră o problemă majoră orice atac asupra vreunui stat vecin”, explică Kristin Diwan, analist la Institutul Țărilor Arabe din Golful Persic, cu sediul în Washington. ”În acest context, liderii țărilor din zona Golfului Persic continuă demersurile pentru a obține mai multă autonomie strategică și sunt determinați să se protejeze de riscuri fără a mai depinde de Statele Unite”, afirmă Sanam Vakil, expert în cadrul Institutului Chatham House, citat de cotidianul The Guardian. ”În acest context nou, în ultima săptămână au apărut discuții despre crearea unei alianțe de genul unui NATO islamic”, notează postul Deutsche Welle.

La summitul de urgență organizat de Liga Arabă și de Organizația pentru Cooperarea Islamică, oficiali egipteni au sugerat crearea unei forțe de reacție a națiunilor arabe. Premierul irakian, Mohammed Shia Al-Sudani, a cerut o abordare colectivă în materie de securitate regională, iar țările din cadrul Consiliului de Cooperare în zona Golfului – Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite – vor activa o clauză a apărării colective.

