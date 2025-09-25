Un partid de opoziție din FRANȚA intenționează să depună o moțiune de cenzură împotriva noului prim-ministru „la deschiderea sesiunii parlamentare”

Partidul Franța Nesupusă (LFI) a cerut celorlalte formațiuni de stânga din Adunarea Națională să semneze o moțiune de cenzură împotriva noului prim-ministru, Sébastien Lecornu, care va fi depusă la „deschiderea sesiunii parlamentare” pe 1 octombrie.

Premierul „nu a răspuns în niciun fel ultimatumului” în timpul întâlnirii sale cu intersindicatul, a justificat Partidul Franța Nesupusă într-un comunicat.

Sebastien Lecornu „nu și-a luat niciun angajament de a abroga reforma pensiilor sau de a abandona planul de austeritate al lui Francois Bayrou. O astfel de ignorare a revendicărilor sociale, în urma mobilizărilor populare majore din 10 și 18 septembrie, este un semn al determinării macronismului de a-și continua politicile în slujba bogaților și marilor afaceri cu orice preț”, a transmis comunicatul.

De asemenea, noul premier „nu a anunțat că va solicita un vot de încredere în Adunarea Națională, așa cum a făcut predecesorul său”, a adăugat partidul. Această moțiune de cenzură spontană va fi depusă în baza articolului 49-2 din Constituție.

Franța se va confrunta cu noi greve în octombrie

Intersindicatul a anunțat o nouă zi de greve și mobilizări pe 2 octombrie, o dată care nu a fost conformată până la momentul actual. Liderul Ecologiștilor, Marine Tondelier, „va fi prezentă” la aceste greve, potrivit cotidianului Le Figaro.

Sébastien Lecornu a anunțat, miercuri, suspendarea oricăror cheltuieli în domeniul comunicării, până la sfârșitul anului 2025. Această măsură de restricționare a bugetului este prima intervenție din propunerile Misiunii pentru un Stat Eficient. Lansată vinerea trecută, această misiune, direct atașată de Cabinetul premierului, își propune să identifice modalități de economisire în pregătirea bugetului 2026.

Miercurea trecută, premierul a venit cu o inițiativă reformatoare pentru Guvernul francez. Sébastien Lecornu, s-a angajat să elimine beneficiile „pe viață” ale foștilor miniștri, măsură care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Prim-ministrul francez lansează misiunea „STAT EFICIENT”/ Sebastien Lécornu promite îmbunătățirea organizării serviciilor publice

MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu”