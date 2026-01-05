Prima pagină » Știri externe » Situație haotică pe șoseaua de centură a Parisului și pe drumurile din Île-de-France din cauza ninsorilor. Cozile sunt de sute de kilometri

Situație haotică pe șoseaua de centură a Parisului și pe drumurile din Île-de-France din cauza ninsorilor. Cozile sunt de sute de kilometri

Ruxandra Radulescu
05 ian. 2026, 21:18, Știri externe

Un număr mare de călători sunt blocați la Gara Saint-Lazare din Paris din cauza ninsorilor. Traficul este grav perturbat pe mai multe linii

Perturbări mari ale transportului în regiunea Ile-de-France din Paris din cauza ninsorilor abundente care au afectat astăzi capitala franceză.

Potrivit site-ului de informații rutiere Sytadin, numărul total de ambuteiaje din Ile-de-France a atins un nivel record de peste 900 de kilometri în această după-amiază, la ora 17:40, din cauza zăpezii. La rândul său, prefectura de poliție a activat nivelul 3 al planului de intervenție, care interzice circulația vehiculelor de marfă peste 3,5 tone pe arterele principale ale zonei și limitează viteza la 80 km/h pentru toți utilizatorii.

Compania de transport public Ratp a anunțat întreruperea circulației autobuzelor între Paris și suburbii. Perturbările au afectat, de asemenea, trenurile RER și transportul aerian. 15% din zboruri au fost anulate pe aeroporturile Paris-Charles-de-Gaulle și Paris-Orly.

Întreaga regiune pariziană, precum și părți din nord-vestul Franței, au fost plasate în alertă portocalie pentru zăpadă și gheață pentru astăzi.

Cele mai noi