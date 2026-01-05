Fratele lui Delcy Rodríguez a fost primit cu aplauze în Parlamentul din Caracas. „El este cel care conduce acum în Venezuela“

Jorge Rodríguez, fratele noului lider interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, și un membru proeminent al cercului apropiat al lui Nicolás Maduro, a sosit la ședința Adunării Naționale a Venezuelei și a fost primit cu aplauze de parlamentari. Jorge Rodríguez este președinte al Adunării Naționale.

Psihiatrul în vârstă de 60 de ani s-a implicat în politică în timpul facultății, iar ulterior a ocupat funcții în cadrul guvernului.

Aliat loial al lui Chávez și, mai târziu, al lui Maduro, a deținut mai multe funcții importante, inclusiv vicepreședinte și ministru al comunicațiilor. De asemenea, a fost negociator al guvernului Maduro în mai multe runde de discuții cu SUA și opoziția. În ciuda rolului său de mediator, Rodríguez este cunoscut pentru temperamentul său exploziv, cu atacuri verbale în Congres și amenințări publice la adresa membrilor opoziției.

Criticii spun, însă, că acesta este omul care va conduce de fapt Venezuela dacă Delcy Rodríguez rămâne la putere.

Gustavo Tovar-Arroyo, un activist venezuelean, avertizează că, după arestarea lui Maduro, Jorge Rodríguez, fratele lui Delcy Rodríguez, vicepreședintele țării, este acum cel care conduce în Venezuela: „El o manipulează; nu există o figură mai sinistră și mai perversă decât el în politica latino-americană.”

Presa internațională scrie că frații Delcy și Jorge Rodríguez s-au impus ca succesori ai liderului chavista și „puterii din spatele tronului” din Venezuela, cu mult înainte ca Nicolás Maduro să fie înlăturat de la putere de un comando american în weekend.

Acum, familia Rodríguez a obținut ceea ce căuta: Delcy a depus jurământul luni, în calitate de președinte al Venezuelei, în fața Adunării Naționale, un organ condus de fratele ei, Jorge.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Venezuelenii din 30 de țări și 130 de orașe din întreaga lume au ieșit pe străzi pentru a sărbători capturarea președintelui Nicolas Maduro

Treningul Nike a lui Maduro continuă să facă valuri. S-a epuizat online, fotbaliștii de la „Mallorca” au venit echipați în el