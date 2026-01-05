Prima pagină » Știri externe » Cine este noul președinte al Venezuelei, după capturarea lui Maduro. Delcy Rodríguez, cea mai puternică femeie din Venezuela, este responsabilă de industria petrolieră

05 ian. 2026, 22:00, Știri externe
Cine este noul președinte al Venezuelei, după capturarea lui Maduro. Delcy Rodríguez, cea mai puternică femeie din Venezuela, este responsabilă de industria petrolieră

După capturarea lui Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez este acum noul lider interimar al Venezuelei. Curtea Supremă i- a ordonat, sâmbătă, să asigure interimatul puterii și, luni, ea a depus jurământul în Parlamentul Venezuelei.

Rodriguez a spus, după ce Nicolas Maduro a fost capturat, că „Venezuela nu va fi niciodată colonia vreunei națiuni”, deși Trump a declarat că SUA vor asigura tranziția pașnică la democrație.

Maduro nu a fost declarat de judecători definitiv absent, ceea ce ar fi dus la convocarea de alegeri anticipate în termen de 30 de zile, astfel încât Rodriguez asigură interimatul.

Cine este Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez este fiica unui lider de gherilă marxist care a devenit faimos pentru răpirea unui om de afaceri american. A studiat parțial în Franța, unde s-a specializat în dreptul muncii și a ajuns în guvernul președintelui Maduro.

Însă Rodríguez, în vârstă de 56 de ani, este cunoscută și pentru construirea de „punți” cu elitele economice ale Venezuelei, investitorii străini și diplomații. Ea se ilustrează ca o „tehnocrată cosmopolită” într-un guvern dominat de bărbați.

Politica și activismul de stânga sunt moșteniri de familie. Fratele mai mare al doamnei Rodríguez, Jorge Rodríguez, este un alt membru al cercului apropiat al domnului Maduro. El este președintele Adunării Naționale și a fost strategul politic principal al domnului Maduro, scrie New York Times.

Delcy Rodriguez: Intrarea în politică

Intrarea ei în politica venezueleană  a fost asigurată datorită paternității, ea fiind fiica lui Jorge Antonio Rodríguez, un lider marxist care a condus răpirea în Venezuela a lui William Niehous, un om de afaceri american care a fost ținut timp de trei ani într-o ascunzătoare din junglă și salvat în 1979.Tatăl ei a fost arestat și acuzat pentru rolul său în răpire și a murit în 1976, la vârsta de 34 de ani, după ce a fost interogat de agenți de informații.

Rodríguez și-a început cariera guvernamentală în 2003, alăturându-se Coordonării Generale a Vicepreședinției Republicii Bolivariene a Venezuelei. Ulterior, a devenit Director al Afacerilor Internaționale la Ministerul Energiei și Minelor. În 2005, Rodríguez a fost numită viceministru pentru Afaceri Europene.

Rodríguez a devenit cunoscută după ce Maduro a devenit președinte în 2013, în urma morții lui Hugo Chávez, fondatorul mișcării politice bolivariene din Venezuela, care îmbină idealurile de stânga cu cele naționaliste. Maduro a numit-o ministru al comunicațiilor, înainte de a o numi ministru al afacerilor externe, prima femeie care a deținut această funcție în Venezuela.

Ascensiunea în politică

După ce economia Venezuelei a suferit o prăbușire gravă între 2013 și 2021, ea a condus o reformă favorabilă pieței. A oferit o aparență de stabilitate economică înainte de campania militară americană care îl viza pe Maduro.

În 2018, Rodríguez a fost promovată din nou, de data aceasta la vicepreședinție și la conducerea SEBIN, o agenție de informații venezueleană.

În 2020, a preluat atribuții suplimentare ca ministru al economiei și a întins o ramură de măslin elitelor de afaceri din Venezuela. De asemenea,  a fost vizată de sancțiuni din partea Statelor Unite, Canadei și Uniunii Europene pentru rolul său în sprijinirea și supravegherea represiunii împotriva disidenței din Venezuela.

Privatizarea activelor statului și politica fiscală relativ conservatoare au pregătit Venezuela ceva mai bine să-i reziste blocadei administrației Trump după confiscarea petrolierelor.  Cei 300 de milioane de barili de petrol sunt forța vitală economică a țării. Din 27 august 2024, ea a devenit Ministrul Petrolului.

Delcy Rodriguez îl consideră pe Maduro drept „lider legitim”

Contradicțiile care îi scot arama de pe față lui Rodríguez au fost evidente încă de sâmbătă, când s-a adresat națiunii la televiziunea de stat. Deși președintele Trump a declarat că  Rodríguez a depus jurământul ca nou președinte al Venezuelei, era clar că susținătorii fostului dictator Maduro – inclusiv ea – îl văd în continuare ca „lider legitim al Venezuelei”.

Rodríguez a afirmat în repetate rânduri că Maduro era „singurul președinte” al Venezuelei, ba chiar și mesajul de la televiziunea de stat venezueleană o eticheta drept vicepreședinte. Când a încheiat discursul, postul de radio de stat a declarat imediat că dna Rodríguez, în calitate de vicepreședinte, tocmai precizase că Maduro rămâne în continuare președintele Venezuelei.

Venezuela a devenit republică suverană din 1830 după acțiunile lui Simon Bolivar care a condus mai multe națiuni sud-americane spre independența față de Imperiul Spaniol. Primul președinte al Venezuelei a fost Jose Antonio Paez (1830-1835, 1839-1845, 1861-1863). Juan Vicente Gomez a fost președinte timp 16 ani (1908-1913, 1922-1929, 1931-1935).  Hugo Chavez a fost președinte timp de 11 ani (1999-2013), fără întrerupere.  După capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele SUA, Delcy Rodriguez devine oficial prima femeie președinte din istoria țării.

Sursa Foto: Facebook

Lovitură de proporții în Venezuela: noul președinte, „aliatul” lui Trump, cere eliberarea lui Maduro, acuză „răpirea” acestuia și respinge controlul SUA asupra țării. Trump tocmai anunțase că America va conduce Venezuela, țara care are cea mai mare rezervă de petrol a lumii

