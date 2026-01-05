Prima pagină » Știri externe » Ce a cauzat prăbușirea lui Maduro: „Cartelul Sorilor”, gruparea de trafic de droguri, controlată de guvernul Venezuelei și armată

Ce a cauzat prăbușirea lui Maduro: „Cartelul Sorilor”, gruparea de trafic de droguri, controlată de guvernul Venezuelei și armată

Ruxandra Radulescu
05 ian. 2026, 19:13, Știri externe
Ce a cauzat prăbușirea lui Maduro:
Washington a desemnat, în 24 noiembrie 2025, Cartel de los Soles (n.r. „Cartelul Sorilor”)  din Venezuela drept organizație teroristă străină responsabilă pentru „violență în întreaga emisferă” și pentru traficul de droguri către SUA și Europa. Această acțiune a făcut parte din campania administrației Donald Trump împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro, care a culminat cu capturarea sa pentru narcoterorism.  

Marco Rubio, secretar de stat, a declarat că organizația „Cartelul Sorilor” „este una dintre cele mai mari organizații criminale care există în emisfera vestică”, transmite Financial Times.

Gruparea de narcotraficanți a fost denumită după simbolul soarelui galben pe care ofițerii militari din Venezuela îl poartă pentru a-și indica gradul. „Cartelul Sorilor” este considerat de SUA la fel de periculos ca principalele grupări de crimă organizată din America de Sud, cum ar fi cartelul Sinaloa, din Mexic.

Care este rolul Venezuelei în traficul de droguri?

Cea mai mare parte a cocainei este transporată din Columbia, considerată cel mai mare producător, către America Centrală și Mexic, pentru a fi distribuit în SUA.

O cantitate semnificativă trece și prin Venezuela, iar guvernul și armata din Caracas iau o parte, potrivit declarațiilor foștilor oficiali americani și venezueleni.

Autoritățile americane au inițiat acțiuni în justiție împotriva unor membri de rang înalt ai armatei venezuelene în 2011.

Fostul șef al serviciilor secrete militare din Caracas, Hugo „El Pollo” Carvajal, a fost pus sub acuzare pentru conspirație cu gherile marxiste columbiene pentru a expedia 5,6 tone de cocaină din Venezuela în Mexic, în vederea distribuției ulterioare în SUA. Carvajal a pledat ulterior vinovat și așteaptă condamnarea.

Termenul „Cartel de los Soles” (n.r. „Cartelul Sorilor”) pare să fi fost inventat de jurnaliștii venezueleni la începutul anilor 2000 pentru a descrie implicarea armatei în traficul de droguri. Acesta a fost folosit public de către forțele de ordine americane într-un rechizitoriu din 2019.

Jeremy McDermott, un expert din Columbia, a cărui organizație InSight Crime studiază Cartel de los Soles de 15 ani, spune că nu este o organizație integrată vertical, precum alte carteluri:

„Întotdeauna a fost foarte clar că este vorba de trafic de droguri înrădăcinat în stat, cu focus pe armată, de unde a și pornit.”

Forțele armate ale Venezuelei au început să profite de traficul de droguri la începutul anilor 2000. După protestele antiguvernamentale în masă din 2015, Maduro și-a dat seama că are nevoie de noi modalități de a menține loialitatea trupelor, deoarece salariile lor oficiale deveniseră aproape lipsite de valoare, pe măsură ce economia se prăbușea.

„Așadar, el creează ceea ce numim guvernare criminală hibridă, în care… permite și chiar încurajează anumiții pioni din guvern să se alieze cu elemente criminale, pentru a avea acces la anumite bunuri”, a spus el.

Cine conduce cartelul?

Guvernul SUA susține că organizația „Cartel de los Soles” este condusă de Maduro și, înainte de capturararea sa, autoritățile americane ofereau o recompensă record de 50 de milioane de dolari pentru informații care ar fi dus la prinderea sa.

Un rechizitoriu depus la New York în timpul primei administrații Trump îl acuză pe Maduro, pe actualul său ministru de Interne, Diosdado Cabello, și pe alți oficiali venezueleni de rang înalt că au colaborat cu gherile columbiene pentru a transporta cocaină în SUA.

Administrația Biden a mărit recompensele pentru capturarea lui Maduro și Cabello în ianuarie 2020, cu scopul de a evidenția natura criminală a regimului și de a sublinia că liderii erau inculpați ca traficanți de droguri.

Cu toate acestea, unii experți contestă faptul că există acest cartel ar fi o organizație condusă de Maduro și locotenenții săi de top.

„Ideea că Maduro, atunci când nu este președinte, intră într-o cameră secretă din Miraflores [palatul prezidențial] pentru a conduce „Cartel de los Soles” mi se pare ridicolă”, spune Tom Shannon, un fost înalt oficial al Departamentului de Stat.

„Venezuela nu este o caricatură și este o greșeală să subestimăm determinarea și capacitatea guvernului.”

Principalele surse de droguri ilegale care intră în SUA sunt Mexicul pentru opioidul sintetic fentanil și Columbia pentru cocaină. Venezuela nu este cunoscută pentru producerea sau transportul de fentanil, dar este o țară de tranzit semnificativă pentru cocaina columbiană.

Foto cu caracter ilustrativ FOTO: Envato

Foto cu caracter ilustrativ FOTO: Envato

Foști oficiali americani spun că ceea ce diferențiază Venezuela de alte națiuni latino-americane este gradul de control și implicare a statului în traficul de droguri.

Organizația „Cartel de los Soles” a fost menționată alături de alte mari grupări de traficanți de droguri din America Latină în rapoartele anuale ale Administrației pentru Controlul Drogurilor din SUA sau ale UNODC, dar a fost un subiect central în discursul administrației Trump despre Venezuela.

De ce a desemnat SUA „Cartel de los Soles” drept organizație teroristă?

Desemnarea Departamentului de Stat, coroborată cu un ordin anterior al Departamentului Trezoreriei, a permie sancțiuni economice americane, cum ar fi confiscarea activelor presupușilor membri ai cartelului și sancțiuni pentru persoanele care fac afaceri cu aceștia.

În 2025, Trump a desfășurat cea mai acțiune militară în Caraibe de la criza rachetelor cubaneze din 1962. Liderul de la Casa Albă a precizat, la acel moment, că atacurile fac parte dintr-o ofensivă împotriva traficanților de droguri.

Liderul de la Casa Albă a comparat războiul împotriva drogurilor cu războiul împotriva terorismului purtat de Washington la începutul anilor 2000. El a început să folosească tactici similare și a ordonat atacuri cu drone asupra ambarcațiunilor despre care SUA a susținut că transportă ilegal cocaină.

Chris Sabatini, expert în America Latină la Chatham House, susține că, într-adevăr, guvernul Venezuelei este „profund implicat în traficul de droguri, traficul de persoane și mineritul ilegal de aur”.

