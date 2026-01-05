Prima pagină » Știri externe » Politico: Statele Unite ar putea prelua controlul asupra Groenlandei înainte de 4 iulie (cea de-a 250-a aniversare a independenței americane)

Ruxandra Radulescu
05 ian. 2026, 23:04, Știri externe
După operațiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, SUA și-a exprimat din nou dorința de a prelua controlul asupra Groenlandei. Având în vedere abordarea de expansiune teritorială adoptată de Donald Trump, publicația Politico nu exclude scenariul ca Statele Unite să ia în stăpânire teritoriul insular al Danemarcei cu puțin înainte de 4 iulie, anul acesta.

Într-o declarație pentru publicația Atlantic, liderul de la Casa Albă, Donald Trump a afirmat că SUA să preia controlul asupra teritoriului insular, care este autoguvernat, dar se află sub controlul Regatului Danemarcei.

„Avem nevoie de Groenlanda, absolut”, a spus Trump, descriind insula ca fiind „înconjurată de nave rusești și chineze”.

Donald Trump FOTO: Mediafax

Donald Trump FOTO: Mediafax

Posibile scenarii prin care SUA va prelua Groenlanda

Modul în care Donald Trump continuă să se focuseze asupra Groenlandei este deosebit de tulburător. Atât liderul de la Casa Albă cât și vicepreședintele Vance au transmis că sunt foarte serioși în ceea ce privește afirmarea controlului asupra teritoriului.

Înainte ca Trump să anunțe că SUA vor extrage acum „bogății enorme” din Venezuela, administrația sa l-a numit pe Jeff Landry, guvernatorul Louisianei, trimis special al SUA pentru Groenlanda. Vance a continuat prin a repeta acuzațiile sale că Danemarca nu a făcut suficient pentru a asigura securitatea Groenlandei.

Foto caracter ilustrativ /Sursa: Envato

Foto caracter ilustrativ /Sursa: Envato

Conform experților și oficialilor, SUA ar putea încerca să exploateze o fereastră de oportunitate pentru a-și afirma controlul asupra Groenlandei în lunile următoare, înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie și la timp pentru cea de-a 250-a aniversare a independenței Statelor Unite pe 4 iulie.

Washingtonul ar putea recurge la o „campanie de influență politică”

Metodele ar diferi probabil de cele folosite în Venezuela. În loc de o operațiune militară, Washingtonul ar putea recurge la o „campanie de influență politică pentru a schimba echilibrul actual”.

O astfel de strategie ar putea include „eforturi de a cumpăra politicieni locali, deoarece SUA doresc un control militar și civil mai mare. Americanii au diverse instrumente pentru a realiza acest lucru”, a spus Rahman, adăugând că riscul este „real și serios”.

Trump, adeptul unei politici de expansiune teritorială

Trump a îmbrățișat Doctrina Monroe din secolul al XIX-lea, în baza căreia Washingtonul a revendicat ascensiunea asupra emisferei vestice.

Mai mult, Katie Miller, soția consilierului de la Casa Albă, Stephen Miller,  a postat pe rețelele de socializare o hartă a Groenlandei, suprapusă cu steagul Statelor Unite și cuvintele: „ÎN CURÂND”.

Reacția Danemarcei: „Statele Unite nu au dreptul să anexeze niciuna dintre cele trei țări din Regatul Danez”

Acest gest cauzat o reacție puternică din partea prim-ministrului danez Mette Frederiksen, duminică seara.

„Trebuie să spun acest lucru foarte direct Statelor Unite. Nu are absolut niciun sens să vorbim despre necesitatea ca Statele Unite să preia Groenlanda”, a spus Frederiksen. „Statele Unite nu au dreptul să anexeze niciuna dintre cele trei țări din Regatul Danez.”

„Prin urmare, aș îndemna insistent Statele Unite să oprească amenințările împotriva unui aliat apropiat din punct de vedere istoric și împotriva unei alte țări și a unui alt popor care a spus foarte clar că nu sunt de vânzare”, a adăugat Frederiksen într-un comunicat.

Liderii din Suedia și Finlanda și-au exprimat sprijinul pentru Danemarca

Liderul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a descris provocarea lui Miller drept „lipsă de respect”, dar și-a îndemnat poporul să nu intre în panică.

„Țara noastră nu este de vânzare, iar viitorul nostru nu va fi modelat de dezbaterile de pe rețelele de socializare”, a postat el duminică pe Facebook.

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson și președintele finlandez Alexander Stubb au continuat cu postări în care susțin suveranitatea Groenlandei.

Trump rămâne de neclintit

Într-o declarație cu reporterii la bordul aeronavei Air Force One, Trump și-a reiterat convingerea că preluarea Groenlandei este vitală pentru securitatea națională a SUA.

„Și Uniunea Europeană are nevoie ca noi să avem acest lucru, iar ei știu asta”, a spus Trump.

David McAllister, un important parlamentar conservator german al UE și președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, a reiterat sprijinul UE pentru Danemarca și Groenlanda.

„Groenlanda este o parte autoguvernată a Regatului Danemarcei. Groenlanda este suverană. Viitorul Groenlandei va fi decis în Groenlanda de către poporul Groenlandei”, a spus el.

Liderii, în cea mai mare parte, au evitat să facă orice legătură între Venezuela și Groenlanda.  O declarație a Serviciului European de Acțiune Externă, publicată duminică seara și susținută de 26 de țări ale UE (toate, cu excepția Ungariei), a afirmat că „în toate circumstanțele, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”. Dar declarația nu menționează Groenlanda.

Motivele pentru prudență sunt clare. UE este pe deplin concentrată asupra Ucrainei și asupra obținerii unei rezoluții echitabile la războiul în curs purtat de Rusia. Orice declarație care susține puternic Groenlanda riscă să-l enerveze pe Trump într-un moment în care liderii UE se străduiesc să obțină sprijinul american în furnizarea de garanții de securitate pentru Ucraina.

Moment nepotrivit

Într-adevăr, membrii „coaliției celor dispuși” (plus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas) urmează să se întâlnească săptămâna aceasta la Paris.

Aceasta urmează unei reuniuni de sâmbătă la Kiev a consilierilor pe probleme de securitate națională, inclusiv șefii de cabinet ai lui von der Leyen și respectiv ai lui Costa, Bjoern Seibert și Pedro Lourtie.

„Este puțin probabil ca Copenhaga să primească același sprijin total ca Ucraina.”

O mișcare din partea SUA împotriva Groenlandei ar putea genera o ruptură între UE și NATO. O criză în Groenlanda ar putea fi mult mai controversată decât sprijinirea Ucrainei, a adăugat Rahman, expert în cadrul think tank-ului Eurasia Group.

„Este puțin probabil ca Copenhaga să primească același sprijin total ca Ucraina.”

După patru zile din 2026, orice speranță că Trump va aborda noul an într-un spirit mai conciliant este de mult dispărută.

Groenlanda este acum marele obiectiv nedeclarat, extrem de riscant pentru Europa și prea dificil de apărat pentru o organizație disperată să rezolve problema sa de securitate numărul 1 în Ucraina.

FOTO: Mediafax/Envato

