🚨 Dezastrul din Hong Kong ar putea amâna alegerile: 15 ore de incendiu, 44 de morți și 279 de dispăruți

20:20

Autoritățile spun că guvernul a oprit deja toate eforturile de publicitate cu privire la alegerile legislative din 7 decembrie, pentru că întreaga administrație acordă prioritate dezastrului și lucrează la urmările acestuia.

Încă nu există o decizie clară cu privire la amânarea alegerilor, însă reprezentanții locali spun că Guvernul va decide asupra altor chestiuni „câteva zile mai târziu”, după o analiză cuprinzătoare a situației.

„Alegerile sunt o chestiune importantă, dar ceea ce este mai important acum este să gestionăm incendiul și să oferim sprijin celor afectați”, spun ei.

Cel puțin 36 de persoane, inclusiv un pompier, au fost ucise, iar 279 sunt încă dispărute, după ce incendiul violent a devastat un complex rezidențial din Tai Po.

Flăcările au cuprins schele de bambus și au devastat șapte blocuri rezidențiale.

Alte 29 de persoane au fost spitalizate, șapte dintre ele fiind în stare critică, a dezvăluit directorul executiv John Lee într-o conferință de presă organizată dimineața devreme la Spitalul Prince of Wales.

Acest incendiu este primul din Hong Kong din ultimii 17 ani clasificat drept incendiu de Nivel 5, cel mai înalt nivel.

Președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat condoleanțe victimelor incendiului de la Tai Po și a cerut depunerea tuturor eforturilor pentru stingerea flăcărilor.

Pe măsură ce se apropia miezul nopții în Hong Kong, incendiul ardea de peste nouă ore. Rămâne neclar câți locuitori se mai află în interiorul clădirii, iar pompierii nu pot evalua când va fi stins incendiul.

Autoritățile au evacuat comunitățile din jurul incendiului și au mutat locuitorii din apropiere în cămine comunitare și școli. Unii locuitori aflați la fața locului au ținut pancarte cu numele membrilor familiilor lor, întrebând dacă cineva i-a văzut pe cei dragi.

Cauza exactă a incendiului este încă neclară, dar înregistrările video de la fața locului arată că focul a cuprins schelele de bambus folosite pentru întreținerea exteriorului clădirii, un fenomen destul de comun în Hong Kong.