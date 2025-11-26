Prima pagină » Știri externe » Dezastrul din Hong Kong ar putea amâna alegerile: 15 ore de incendiu, 44 de morți și 279 de dispăruți

🚨 Dezastrul din Hong Kong ar putea amâna alegerile: 15 ore de incendiu, 44 de morți și 279 de dispăruți

27 nov. 2025, 00:04, Știri externe
Actualizări
00:13

UPDATE: Bilanțul este în creștere

Potrivit ultimelor date, bilanțul a crescut la 44 morți în urma incendiului, informează BBC.

00:07

UPDATE: 3 bărbați suspectați au fost reținuți

Poliția din Hong Kong a arestat trei bărbați suspectați de omor din culpă în legătură cu incendiul de la Tai Po, care arde de 15 ore și a ucis cel puțin 36 de persoane.â

20:20

UPDATE. Alegerile parlamentare de duminică ar putea fi amânate

Autoritățile spun că guvernul a oprit deja toate eforturile de publicitate cu privire la alegerile legislative din 7 decembrie, pentru că întreaga administrație acordă prioritate dezastrului și lucrează la urmările acestuia.

Încă nu există o decizie clară cu privire la amânarea alegerilor, însă reprezentanții locali spun că Guvernul va decide asupra altor chestiuni „câteva zile mai târziu”, după o analiză cuprinzătoare a situației.

„Alegerile sunt o chestiune importantă, dar ceea ce este mai important acum este să gestionăm incendiul și să oferim sprijin celor afectați”, spun ei.

Cel puțin 36 de persoane, inclusiv un pompier, au fost ucise, iar 279 sunt încă dispărute, după ce incendiul violent a devastat un complex rezidențial din Tai Po.

Flăcările au cuprins schele de bambus și au devastat șapte blocuri rezidențiale.

Alte 29 de persoane au fost spitalizate, șapte dintre ele fiind în stare critică, a dezvăluit directorul executiv John Lee într-o conferință de presă organizată dimineața devreme la Spitalul Prince of Wales.

Acest incendiu este primul din Hong Kong din ultimii 17 ani clasificat drept incendiu de Nivel 5, cel mai înalt nivel.

Președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat condoleanțe victimelor incendiului de la Tai Po și a cerut depunerea tuturor eforturilor pentru stingerea flăcărilor.

Pe măsură ce se apropia miezul nopții în Hong Kong, incendiul ardea de peste nouă ore. Rămâne neclar câți locuitori se mai află în interiorul clădirii, iar pompierii nu pot evalua când va fi stins incendiul.

Autoritățile au evacuat comunitățile din jurul incendiului și au mutat locuitorii din apropiere în cămine comunitare și școli. Unii locuitori aflați la fața locului au ținut pancarte cu numele membrilor familiilor lor, întrebând dacă cineva i-a văzut pe cei dragi.

Cauza exactă a incendiului este încă neclară, dar înregistrările video de la fața locului arată că focul a cuprins schelele de bambus folosite pentru întreținerea exteriorului clădirii, un fenomen destul de comun în Hong Kong.

19:27

UPDATE. Șeful regiunii Hong Kong: Până în prezent s-au înregistrat 36 de decese și 279 de dispăruți în incendiu

Li Jiachao, șeful Regiunii Administrative Hong Kong, a declarant în conferință de presă că în prezent s-au înregistrat 36 de decese și 279 de dispăruți în incendiu.

„Sunt profund întristat de numeroasele victime. Până în prezent, incendiul a făcut 36 de victime și a lăsat 279 de persoane dispărute. Monitorizăm în continuare îndeaproape eforturile de salvare și numărul victimelor. Președintele Xi Jinping a transmis condoleanțe victimelor și pompierilor căzuți, condoleanțe familiilor decedților și persoanelor afectate. […] În ceea ce privește stingerea incendiilor și salvarea locuitorilor blocați, Departamentul de Pompieri a mobilizat peste 140 de autospeciale de pompieri și peste 60 de ambulanțe, fiind desfășurați peste 800 de pompieri și paramedici”, anunță șeful regiunii Hong Hong, Li Jiachao.

18:25

UPDATE. Până la acest moment au fost raportate 13 decese și 30 răniți

Până la acest moment au fost raportate 13 decese și 30 de răniți – nouă persoane au decedat la fața locului, iar alte patru au murit în drum spre spital. Pompierii anunță că situația în două sau trei clădiri este critică, iar unii locuitori din aceste clădiri sunt greu de contactat.

Directorul adjunct al Serviciilor de Pompieri , Chan Hing-Yung a declarat că pompierii au trimis 22 de echipe de căutare și salvare, 128 de autospeciale de pompieri, 57 de ambulanțe și 767 de membri ai personalului de pompieri și salvare pentru a participa la operațiuni.

14:45

UPDATE. Incendiul din Hong Kong a provocat 13 decese și 16 persoane rănite grav

Treisprezece persoane, inclusiv un pompier, au fost ucise și cel puțin alte 16 sunt grav rănite în incendiul devastator care a devastat cartierul Tai Po din Hong Kong.

13:05

UPDATE. Incendiul a fost ridicat la categoria 5, cel mai mare nivel de alertă

Până în prezent, incendiul a provocat 4 decese, 3 răniți grav și 2 persoane fiind în stare critică și una în stare stabilă. Cel puțin 13 persoane sunt captive în clădirile aflate în flăcări. Incendiul a fost ridicat la nivelul de alertă 5. În Hong Kong, incendiile sunt evaluate pe o scară de la 1 la 5, unde numerele mai mari indică o gravitate mai mare.

Tragedie în Hong Kong. Un incendiu major a cuprins mai multe blocuri din Hong Kong. Cel puțin 13 persoane au fost carbonizate. S-a raportat că oamenii sunt blocați în clădiri.

Flăcările s-au răspândit rapid peste schelele de bambus de la proprietatea din cartierul Tai Po în cursul după-amiezii, potrivit South China Morning Post. Fotografiile și videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare au arătat un fum gros care se ridica spre cer în timp ce focul cuprinsese clădirea. Potrivit autorităților, au fost raportate până în prezent 4 decese, inclusiv un pompier, și cel puțin 8 răniți grav. Alte rapoarte au precizat că un număr necunoscut de persoane au rămas blocate în clădire.

Incendiul devastator a provocat o coloană de flăcări și fum gros, răspândindu-se pe schelele de bambus care fuseseră amplasate în jurul exteriorului complexului din districtul Tai Po al orașului. Imaginile video în direct de la fața locului au arătat pompierii îndreptând apă spre flăcările intense de sus, de pe camioane cu scări. Incendiul a fost raportat după-amiaza și a fost ridicat la al doilea cel mai înalt nivel de severitate, a declarat Departamentul de Pompieri.

Incendiul a fost inițial clasificat drept unul de categoria 1, dar a fost rapid ridicat la nivelul 5. În Hong Kong, incendiile sunt evaluate pe o scară de la 1 la 5, unde numerele mai mari indică o gravitate mai mare. Incendiul a izbucnit la ora 14:51 (ora 08:51, ora României). Până la ora 18:00 (ora 12:00, ora României, incendiul a provocat cel puțin 4 morți și 5 răniți.

Tai Po este o zonă suburbană din partea de nord a Hong Kong-ului, în Noile Teritorii și în apropierea graniței cu orașul Shenzhen din China continentală.

Știre în curs de actualizare.

