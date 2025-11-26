🚨 Pace în Ucraina. Trump: Europa va fi implicată în garanțiile de securitate pe Ucraina. NATO: Războiul se poate sfârși la finalul lui 2025

Președintele american Donald Trump a declarat că planul său de a pune capăt războiului din Ucraina a fost „perfecționat” și că îl trimite pe emisarul Steve Witkoff să se întâlnească cu Vladimir Putin și pe secretarul armatei americane, Dan Driscoll, să se întâlnească cu oficiali ucraineni.

Potrivit BBC, Steve Witkoff va purta discuții la Kremlin săptămâna viitoare, în timp ce SUA continuă să facă presiuni pe Ucraina, pentru acordul care să pună capăt războiului.

Vizita, confirmată miercuri de Iuri Ușakov, apropiatul consilier pe probleme de politică externă al lui Vladimir Putin, are loc după ce Ucraina a declarat că a ajuns la o „înțelegere comună” cu Casa Albă cu privire la schița unui posibil acord de pace.

Marți, Trump a declarat că l-a însărcinat pe Witkoff să se întâlnească cu președintele rus, în timp ce secretarul american al armatei, Dan Driscoll, este trimis în Ucraina.

Aceasta urmează apariției, săptămâna trecută, a unui proiect de plan în 28 de puncte, despre care președintele SUA a spus că a fost „perfecționat” între timp, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți.

Într-o declarație adresată reporterilor, înainte ca Kremlinul să confirme vizita, Trump a declarat că ginerele său, Jared Kushner – care a fost consilier al Casei Albe în timpul discuțiilor diplomatice anterioare – ar putea participa și el la întâlnirea de la Kremlin.

El a spus că un acord ar implica concesiuni de terenuri „în ambele sensuri” și „încercarea de a curăța granița”. Președintele a mai declarat că nu a oferit niciunei părți o dată până la care să ajungă la un acord, spunând că „termenul limită pentru mine este când se termină”.

Kremlinul a declarat anterior că Rusia nu a fost încă consultată cu privire la noul proiect de acord, avertizând că este posibil să nu accepte amendamente la planul de săptămâna trecută. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că, deși Moscova a fost în favoarea cadrului inițial american, situația ar fi „fundamental diferită” dacă acesta ar fi suferit schimbări substanțiale.

Până marți dimineață, Kremlinul nu primise o copie a noului plan, a declarat Lavrov, acuzând Europa că subminează eforturile de pace ale SUA.

Vizita la Kremlin vine după ce, peste noapte au apărut în spațiul public mai multe informații conform cărora trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, i-a spus luna trecută unui înalt oficial al Kremlinului că obținerea păcii în Ucraina ar necesita ca Rusia să preia controlul asupra Donețkului și, eventual, un schimb teritorial separat, potrivit unei înregistrări a conversației lor obținute de Bloomberg.