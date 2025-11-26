🚨 Pace în Ucraina. Trump: Europa va fi implicată în garanțiile de securitate pe Ucraina. NATO: Războiul se poate sfârși la finalul lui 2025

Actualizări
13:09
UPDATE. Ușakov spune că va discuta despre scurgerea de informații cu Witkoff
Ușakov a transmis, în cadrul unei întâlniri cu presa, că va lua legătura cu trimisul prezidențial american Steve Witkoff pentru a discuta despre scurgerea de informații, spunând că este „inacceptabil”.
„În legătură cu scurgerea de informații? Vom schimba opinii prin telefon”, a răspuns el.
Reuters a menționat că Ușakov le-a spus reporterilor că o parte din informațiile scurse erau „false” și că nu va comenta restul, deoarece apelul era confidențial.
Scurgerea unei discuții despre o problemă serioasă a fost „bineînțeles inacceptabilă” , a adăugat el.
- Citește mai multe despre scandalul Whitkoff-Ușakov aici.
13:06
UPDATE. Politicienii americani cer ca Steve Witkoff să fie retras din negocierile privind războiul din Ucraina și să fie demis
În SUA s-a cerut excluderea lui Steve Whitkoff din negocierile privind războiul din Ucraina. Cererea vine după publicarea de către Bloomberg a transcrierilor conversațiilor sale cu reprezentantul rus Iuri Ușakov. Congresmanul republican Don Bacon a declarat că Witkoff „este complet de partea Rusiei” și că „nu poate fi de încredere”.
El a cerut demiterea trimisului special a lui Trump, pentru că a fost compromis.
Republicanul Brian Fitzpatrick și democratului Ted Lieu au numit și ei situația gravă și l-au acuzat pe Whitkoff de trădare a intereselor SUA.
Scandalul a izbucnit după ce s-a aflat că Whitkoff a discutat la telefon cu Yuri Ushakov despre o posibilă convorbire între Trump și Putin și chiar oferea sfaturi despre cum să abordeze negocierile pentru a face plăcere președintelui SUA.
The Telegraph notează că Whitkoff îi sfătuia pe Ushakov să „îl acopere pe Trump cu laude”, ceea ce pune sub semnul întrebării întregul proces de negocieri și sugerează o apropiere excesivă de Moscova.
Sky News îl numește pe Whitkoff „un idiot util” care a amplificat amenințările pentru Ucraina și Europa. În condiții normale, scrie publicația, un astfel de oficial ar fi fost demis ca fiind „iremediabil compromis”, dar sub Trump scandalurile „nu mai însemnau nimic”.
- Citește mai multe despre scandalul Whitkoff-Ușakov aici.
12:17
UPDATE. Premierul Viktor Orban plănuiește să viziteze Moscova pe 28 noiembrie, a anunțat publicația maghiară online VSquare, citând mai multe surse.
Nu au existat declarații oficiale de la Budapesta în această privință. Publicația nu a precizat ce subiecte intenționează Orban să discute cu Putin.
Peskov a îndemnat să nu se tragă concluzii premature despre apropierea sfârșitului conflictului din Ucraina.
În octombrie 2023, Orbán s-a întâlnit cu Putin în China, unde a numit războiul împotriva Ucrainei o „operațiune specială”.
La începutul lunii noiembrie, Orbán s-a întâlnit cu Donald Trump și l-a îndemnat să organizeze un summit cu Putin la Budapesta. Președintele SUA a declarat la acea vreme că nu vede niciun motiv pentru a se întâlni cu liderul de la Kremlin.
După ce presa a publicat „planul de pace” american în 28 de puncte, care conținea prevederi favorabile Kremlinului, Orbán a cerut UE să îl accepte.
11:48
UPDATE. Rusia anunță că a primit mai multe variante neoficiale ale planului de pace, variante în care oricine se poate încurca
️Principalele declarații ale lui Iuri Ușakov, asistentul lui Putin, despre planul de pace al SUA:
▪️În Abu Dhabi nu s-a discutat planul de pace al SUA pentru Ucraina;
▪️Rusia încă nu a discutat detaliile planului de pace cu nimeni, mai multe puncte necesită o analiză serioasă;
▪️Federația Rusă nu a primit oficial planul de pace al SUA pentru Ucraina, dar există o „hârtie” neoficială;
▪️Rusia privește pozitiv unele aspecte ale planului de pace al SUA, dar multe necesită discuții;
▪️Europenii se implică în mod complet inutil în soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina;
▪️Federația Rusă a primit neoficial mai multe variante ale planului de pace al SUA, care pot chiar crea confuzie;
▪️Rusia și SUA mențin contacte privind planul de pace, dar nu a avut loc o discuție serioasă „la masa negocierilor”.
11:45
UPDATE. Ucraina acceptă, în general, planul de pace al SUA, dar nu este de acord cu trei condiții cheie
Este vorba despre limitarea numărului armatei, renunțarea la aderarea la NATO și cedările teritoriale. Acest lucru este raportat de CNN.
Punctul privind neaderarea Ucrainei la NATO, potrivit unei surse CNN, este absolut inacceptabil. Astfel, Rusia intervine în afacerile interne ale alianței, din care ea însăși nu face parte.
11:42
UPDATE. Witkoff este cel care a blocat livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina
Discuția cu Putin din octombrie l-a convins pe Trump să nu furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, scrie WSJ.
Pe 16 octombrie, Putin i-a spus lui Trump că aceste rachete nu vor schimba situația de pe front, dar vor strica serios relațiile dintre SUA și Rusia. După aceasta, Trump a decis să nu furnizeze armament.
Publicația mai informează că Whitkoff a transmis Rusiei informații despre vizita lui Zelenski în SUA, unde urma să discute despre livrarea rachetelor.
Acest lucru a permis Kremlinului să organizeze în avans un apel către Trump și să schimbe tonul negocierilor dintre Kiev și Washington.
11:39
UPDATE. „Cineva ascultă, cineva publică informația, dar nu noi”
Iuri Ușakov, asistentul lui Putin și unul dintre cei implicați în scurgerea Bloomberg, a confirmat indirect că a vorbit la telefon cu Whitkoff.
Spre deosebire de Dmitriev, el nu a negat informația publicației și nu a numit-o „fake”. A declarat că cineva „scurge” conținutul unor astfel de conversații pentru a împiedica stabilirea contactelor între Rusia și SUA.
„Vorbesc cu Whitkoff des, dar nu comentez conținutul. Pot vorbi la telefon cu oricine, la fel cum vorbesc și cu Dmitriev. De ce vă interesează conversația mea cu Dmitriev? … Cineva ascultă, cineva scurge, dar nu noi”, a spus Ușakov.
11:36
UPDATE. Putin, din cauza sancțiunilor SUA, analizează o decizie nepopulară, secretarul general NATO
Comentând impunerea de către SUA a sancțiunilor împotriva celor două cele mai mari companii petroliere rusești, secretarul general NATO Mark Rutte a declarat că dictatorul rus Vladimir Putin a început să ia în considerare o decizie nepopulară. Este vorba despre creșterea impozitelor în Federația Rusă.
„Am fost politician și știu că ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să crești impozitele, pentru că este nepopular printre alegători. Așadar, dacă Putin se află acum în punctul în care trebuie să crească impozitele, asta spune multe despre situația din Rusia. Războiul împotriva Ucrainei afectează cu adevărat viața rușilor”, a spus Rutte.
11:34
UPDATE. Ucraina va primi arme prin programul PURL în valoare de 5 miliarde de dolari până la sfârșitul anului, secretarul general NATO
„Ucraina primește echipamente extrem de importante. Țările europene au făcut o contribuție semnificativă în ultimii ani, dar există anumite capacități care pot fi asigurate doar de SUA. Președintele (SUA Donald – n.r.) Trump a fost de acord să asigure finanțarea armamentului american prin Canada și aliații europeni”, a declarat secretarul general NATO Rutte.
Potrivit acestuia, Ucraina primește lunar arme în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari.
11:33
UPDATE. Secretarul general al NATO consideră că războiul din Ucraina se poate încheia până la sfârșitul anului 2025
Despre aceasta a declarat Mark Rutte într-un interviu pentru El País. Totodată, el a subliniat că, chiar dacă va fi semnat un acord de încetare a războiului început de Vladimir Putin, „Rusia va rămâne o amenințare pe termen lung”.
„Planul de pace nu schimbă evaluarea Rusiei ca o amenințare pe termen lung pentru Europa”, a adăugat el.
11:29
UPDATE. Rubio a numit materialul NBC News un fake
„Această poveste este doar un alt exemplu dintr-o lungă serie de știri complet false despre divergențele din administrația Trump privind modul de a încheia războiul din Ucraina. Acești oameni nu doar greșesc, ei pur și simplu inventează”, – a scris el pe X.
Materialul menționa că în administrația Trump există două tabere. Și întâlnirea lui Driscoll ar fi fost un alt exemplu de divergență în echipa lui Trump. Pentru că o tabără consideră Ucraina principala problemă, iar cealaltă – Rusia.
11:28
UPDATE. Ministrul Apărării al SUA a avertizat Ucraina despre o înfrângere iminentă, NBC News
Săptămâna trecută, Dan Driscoll a avertizat oficialii ucraineni de la Kiev că Forțele Armate ale Ucrainei se confruntă cu o situație dificilă pe câmpul de luptă și se confruntă cu o înfrângere iminentă în fața forțelor militare ruse.
Potrivit surselor, ministrul le-a spus colegilor ucraineni că rușii își intensifică amploarea și ritmul atacurilor aeriene.
El a avertizat că Rusia este capabilă să ducă lupte la nesfârșit. În plus, Driscoll a susținut că situația din Ucraina se va înrăutăți în timp, așa că este mai bine să se ajungă la o înțelegere pentru o soluționare pașnică acum, decât să se ajungă într-o poziție și mai slabă în viitor.
11:24
UPDATE. Sosirea lui Rubio la Geneva a schimbat tonul și ritmul negocierilor privind planul de pace - Politico
Săptămâna trecută, ministrul armatei SUA, Dan Driscoll, a petrecut două zile la Geneva, insistând ca Ucraina și aliații să accepte planul propus în 28 de puncte înainte de sărbătoarea americană Ziua Recunoștinței. După aceasta, Rubio s-a alăturat personal negocierilor și, potrivit interlocutorilor, a moderat abordarea Washingtonului și a renunțat la un termen limită strict pentru Ucraina.
„După apariția sa, ritmul negocierilor a încetinit – și asta este bine”, – a declarat un reprezentant al uneia dintre țările NATO.
11:20
UPDATE. Trump a făcut o declarație despre o posibilă vizită a lui Zelenski la Casa Albă
„Ar dori să vină, dar cred că mai întâi ar trebui să finalizăm acordul”, a spus președintele SUA jurnaliștilor.
11:12
UPDATE. Trump a declarat că Europa va fi implicată serios în crearea garanțiilor de securitate pentru Ucraina
Jurnalist: „Dar ce se întâmplă cu garanțiile de securitate și aderarea Ucrainei la NATO?”
Trump: „Lucrăm la asta cu Europa. Europa va fi implicată în mare măsură în acest proces. Lucrăm la asta cu Europa. Europa dorește cu adevărat ca totul să se termine.”
Președintele a declarat că multe dintre punctele planului de pace au fost rezolvate.
Jurnaliștii i-au cerut să spună dacă nu a fost nevoie să cedeze prea multe teritorii ucrainene conform planului inițial de pace cu 28 de puncte
În răspuns, președintele SUA a spus că frontul se mișcă într-o singură direcție, așa că Rusia oricum le poate cuceri.
„Uitați-vă cum merg lucrurile: dacă priviți, totul se mișcă într-o singură direcție. Așadar, în cele din urmă acest teritoriu poate fi capturat de Rusia în următoarele câteva luni. Deci vreți să luptați și să pierdeți încă 50-60 de mii de oameni? Sau vreți să faceți ceva acum?”, – a spus Trump.
De asemenea, el a adăugat că nu este acceptabil ca granița să treacă printr-o autostradă sau prin centrul orașului.
11:08
UPDATE. Trump spune că nu există un termen limită ferm pentru ca Ucraina și Rusia să ajungă la un acord de pace
Trump a vorbit cu reporterii aflați la bordul avionului Air Force One în timp ce zbura spre Florida pentru Ziua Recunoștinței. Președintele a declarat că negociatorii americani fac progrese în discuțiile cu Rusia și Ucraina, iar Moscova a fost de acord cu unele concesii. Nu le-a detaliat.
Alte declarații ale președintelui SUA:
📌 Planul SUA pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 22 de puncte.
📌 O parte din puncte sunt deja convenite.
📌 Există progres în negocieri. Ucraina se prezintă bine și este mulțumită de rezultate. Negocierile cu Rusia continuă. Există divergențe pe câteva puncte ale planului.
📌 Nu există un termen limită strict pentru acordul privind Ucraina.
📌 Președintele SUA nu consideră planul „pro-rus”: după spusele sale, acordul trebuie să fie avantajos pentru toți, dar concesiile vor veni de ambele părți.
📌 „Ucraina oricum pierde teritoriu”, a spus Trump, adăugând că Kievul va trebui să aleagă între sacrificii suplimentare și încercarea de a opri războiul acum.
📌 Europa este interesată de încheierea războiului și va participa la viitoarele garanții de securitate.
Președintele american Donald Trump a declarat că planul său de a pune capăt războiului din Ucraina a fost „perfecționat” și că îl trimite pe emisarul Steve Witkoff să se întâlnească cu Vladimir Putin și pe secretarul armatei americane, Dan Driscoll, să se întâlnească cu oficiali ucraineni.
Potrivit BBC, Steve Witkoff va purta discuții la Kremlin săptămâna viitoare, în timp ce SUA continuă să facă presiuni pe Ucraina, pentru acordul care să pună capăt războiului.
Vizita, confirmată miercuri de Iuri Ușakov, apropiatul consilier pe probleme de politică externă al lui Vladimir Putin, are loc după ce Ucraina a declarat că a ajuns la o „înțelegere comună” cu Casa Albă cu privire la schița unui posibil acord de pace.
Marți, Trump a declarat că l-a însărcinat pe Witkoff să se întâlnească cu președintele rus, în timp ce secretarul american al armatei, Dan Driscoll, este trimis în Ucraina.
Aceasta urmează apariției, săptămâna trecută, a unui proiect de plan în 28 de puncte, despre care președintele SUA a spus că a fost „perfecționat” între timp, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți.
Într-o declarație adresată reporterilor, înainte ca Kremlinul să confirme vizita, Trump a declarat că ginerele său, Jared Kushner – care a fost consilier al Casei Albe în timpul discuțiilor diplomatice anterioare – ar putea participa și el la întâlnirea de la Kremlin.
El a spus că un acord ar implica concesiuni de terenuri „în ambele sensuri” și „încercarea de a curăța granița”. Președintele a mai declarat că nu a oferit niciunei părți o dată până la care să ajungă la un acord, spunând că „termenul limită pentru mine este când se termină”.
Kremlinul a declarat anterior că Rusia nu a fost încă consultată cu privire la noul proiect de acord, avertizând că este posibil să nu accepte amendamente la planul de săptămâna trecută. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că, deși Moscova a fost în favoarea cadrului inițial american, situația ar fi „fundamental diferită” dacă acesta ar fi suferit schimbări substanțiale.
Până marți dimineață, Kremlinul nu primise o copie a noului plan, a declarat Lavrov, acuzând Europa că subminează eforturile de pace ale SUA.
Vizita la Kremlin vine după ce, peste noapte au apărut în spațiul public mai multe informații conform cărora trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, i-a spus luna trecută unui înalt oficial al Kremlinului că obținerea păcii în Ucraina ar necesita ca Rusia să preia controlul asupra Donețkului și, eventual, un schimb teritorial separat, potrivit unei înregistrări a conversației lor obținute de Bloomberg.