Directorul unei companii chimice rusești a fost găsit DECEDAT lângă Moscova. Este al 35-lea oficial de top care moare în condiții suspecte

20 sept. 2025, 16:05, Știri externe
Alexander Tyunin, directorul general al companiei JSC NPK Khimprominzhenering, a fost găsit mort lângă mașina sa, pe un drum adiacent unei păduri din regiunea Moscova.

Lângă bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost găsită o pușcă de vânătoare și un bilet de adio, relatează The Moscow Times, care citează TASS.

„Cadavrul lui Alexander Tyunin, directorul general al Khimprominzhenering, a fost găsit pe un drum aflat în imediata apropiere a mașinii sale. Constatările preliminare indică faptul că s-a sinucis”, transmit anchetatorii.

Pe biletul găsit, Tyunin a explicat de ce a recurs la gestul extrem: obosise să lupte cu depresia.

Khimprominzhenering este singura companie care dezvoltă proiecte inovatoare pe fibre chimice și materiale compozite din carbon, folosite în industria militară rusă pentru producția dronelor Shahed-136/Geran-2

Fuselajul dronelor este realizat din fibră de carbon pentru că oferă o rezistență ridicată și o greutate minimă.

Conform publicației ucrainene Pravda, Tyunin este al 35-lea oficial de top care moare în condiții misterioase de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

