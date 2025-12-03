11:11

Secretarul de stat american Marco Rubio consideră că acum este momentul ideal pentru Rusia și Ucraina să pună capăt războiului, a declarat el într-un interviu acordat Fox News .

Potrivit lui Rubio, Statele Unite sunt singura țară din lume care poate reduce decalajul dintre cele două părți și depune eforturi în acest sens.

„În cele din urmă, va depinde de ei. Dacă decid că nu vor să pună capăt războiului, războiul va continua. Dar vom încerca să-l punem capăt”, a spus el.

Secretarul de Stat american a menționat că Statele Unite nu pot „continua să finanțeze Ucraina cu sume nelimitate”, indiferent de durata războiului.

Pe de altă parte, Rubio a spus că este nerealist ca Rusia să continue războiul încă 4-5 ani.

„Ceea ce oamenii uită este că, la un moment dat în acest război, Rusia controla mult mai mult teritoriu în Ucraina decât o face acum. Dacă vă uitați la cum arăta harta în martie, sau aprilie după invazie, sau mai, la trei luni după invazie, și cum arată acum, ucrainenii i-au împins pe ruși înapoi de unde se aflau, așa că au realizat deja lucruri extraordinare datorită curajului, curajului și cât de mult au luptat”, a spus Rubio.

Cu toate acestea, el a afirmat că războiul s-a transformat acum într-un război de uzură.

„Din păcate, rușii au arătat că sunt dispuși să sacrifice șapte mii de soldați pe săptămână în efortul de a-și atinge obiectivele”, a spus el.

Prin urmare, Statele Unite încearcă acum să înțeleagă cum poate fi încheiat războiul într-un mod care să protejeze viitorul Ucrainei și să fie acceptabil pentru ambele părți.

Rubio: în zece ani, PIB-ul Ucrainei ar putea depăși pe cel al Rusiei

Secretarul de stat american Marco Rubio a mai declarat în interviul acordat FOX News că Statele Unite încearcă să stabilească ce ar putea accepta Ucraina în cadrul unui potențial acord de pace – într-un mod care să-i garanteze securitatea și să elimine riscul unui nou atac.

Potrivit acestuia, s-au înregistrat deja unele progrese în aceste consultări. Rubio a subliniat că, dacă războiul poate fi oprit și suveranitatea Ucrainei păstrată, economia țării nu numai că își va reveni, dar va putea și prospera. În teorie, în zece ani Ucraina ar putea depăși Rusia la capitolul PIB – cu condiția ca reformele și stabilitatea corecte să fie implementate.