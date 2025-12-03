Prima pagină » Știri externe » Discuțiile Rusia-SUA s-au împotmolit. Kremlinul nu vrea sa audă de concesii teritoriale. Rubio: Statele Unite nu pot continua să finanțeze Ucraina

🚨 Discuțiile Rusia-SUA s-au împotmolit. Kremlinul nu vrea sa audă de concesii teritoriale. Rubio: Statele Unite nu pot continua să finanțeze Ucraina

03 dec. 2025, 10:07, Știri externe
Discuțiile Rusia-SUA s-au împotmolit. Kremlinul nu vrea sa audă de concesii teritoriale. Rubio: Statele Unite nu pot continua să finanțeze Ucraina
Actualizări
12:51

UPDATE. Înalții consilieri ai lui Zelenski se pregătesc să se întâlnească cu reprezentanții lui Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că delegația sa se va pregăti pentru o întâlnire cu reprezentanții lui Trump în SUA, după întâlnirea miniștrilor de externe de la Bruxelles.

În timpul șederii la Bruxelles, delegația ucraineană – formată din secretarul pentru securitate națională, Rustem Umerov , și șeful Statului Major General al Forțelor Armate, Andrii Hnatov – își va informa omologii europeni despre discuțiile de la Moscova și va discuta „arhitectura de securitate necesară”, a declarat Zelenski.

„Ca întotdeauna, Ucraina va acționa constructiv în căutarea unei păci reale”, scrie Zelenski pe rețelele de socializare.

12:22

UPDATE. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov: Putin nu a respins planul de pace american

În timpul întâlnirii sale de astăzi cu presa, purtătorul de cuvînt al președintelui rus a subliniat că primul schimb direct de opinii a avut loc ieri.

„Unele lucruri au fost acceptate, altele au fost respinse ca fiind inacceptabile. Acesta este un proces normal de lucru pentru găsirea unui compromis”, a subliniat el.

Peskov a refuzat să prezică câte întâlniri vor mai fi necesare pentru a găsi acest compromis; vor fi atâtea câte sunt necesare.

În cadrul conferinței sale de presă zilnice, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că ar fi greșit să se spună că Vladimir Putin a respins planul propus de SUA, discutat ieri.

Discuțiile au marcat doar un prim schimb de opinii, a adăugat el. 

11:11

UPDATE. Rubio. Statele Unite nu pot „continua să finanțeze Ucraina cu sume nelimitate”

Secretarul de stat american Marco Rubio consideră că acum este momentul ideal pentru Rusia și Ucraina să pună capăt războiului, a declarat el într-un interviu acordat Fox News .

Potrivit lui Rubio, Statele Unite sunt singura țară din lume care poate reduce decalajul dintre cele două părți și depune eforturi în acest sens.

„În cele din urmă, va depinde de ei. Dacă decid că nu vor să pună capăt războiului, războiul va continua. Dar vom încerca să-l punem capăt”, a spus el.

Secretarul de Stat american a menționat că Statele Unite nu pot „continua să finanțeze Ucraina cu sume nelimitate”, indiferent de durata războiului.

Pe de altă parte, Rubio a spus că este nerealist ca Rusia să continue războiul încă 4-5 ani.

„Ceea ce oamenii uită este că, la un moment dat în acest război, Rusia controla mult mai mult teritoriu în Ucraina decât o face acum. Dacă vă uitați la cum arăta harta în martie, sau aprilie după invazie, sau mai, la trei luni după invazie, și cum arată acum, ucrainenii i-au împins pe ruși înapoi de unde se aflau, așa că au realizat deja lucruri extraordinare datorită curajului, curajului și cât de mult au luptat”, a spus Rubio.

Cu toate acestea, el a afirmat că războiul s-a transformat acum într-un război de uzură.

„Din păcate, rușii au arătat că sunt dispuși să sacrifice șapte mii de soldați pe săptămână în efortul de a-și atinge obiectivele”, a spus el.

Prin urmare, Statele Unite încearcă acum să înțeleagă cum poate fi încheiat războiul într-un mod care să protejeze viitorul Ucrainei și să fie acceptabil pentru ambele părți.

Rubio: în zece ani, PIB-ul Ucrainei ar putea depăși pe cel al Rusiei

Secretarul de stat american Marco Rubio a mai declarat în interviul acordat FOX News că Statele Unite încearcă să stabilească ce ar putea accepta Ucraina în cadrul unui potențial acord de pace – într-un mod care să-i garanteze securitatea și să elimine riscul unui nou atac.

Potrivit acestuia, s-au înregistrat deja unele progrese în aceste consultări. Rubio a subliniat că, dacă războiul poate fi oprit și suveranitatea Ucrainei păstrată, economia țării nu numai că își va reveni, dar va putea și prospera. În teorie, în zece ani Ucraina ar putea depăși Rusia la capitolul PIB – cu condiția ca reformele și stabilitatea corecte să fie implementate.

11:00

UPDATE. Întâlnirea dintre Zelenski și delegația SUA a fost anulată

Întâlnirea dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și delegația SUA, formată din trimisul special al președintelui american Steve Witkoff și Jared Kushner, care trebuia să aibă loc la Bruxelles, a fost anulată, a relatat jurnalistul Alex Raufoglu.

„Întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată, potrivit unor surse. Zelenski se întoarce acasă”, a scris Raufoglu.

Anterior, asistentul președintelui rus, Iuri Ușakov, a declarat că reprezentanții americani au promis că se vor întoarce la Washington imediat după discuțiile de la Moscova.

Avionul cu care Witkoff și Kushner au ajuns în Rusia se întoarce în Statele Unite fără escale intermediare în Europa.

10:59

UPDATE. Kushner și Witkoff intră în jocul de război al lui Putin. Cât i-a făcut liderul de la Kremlin pe negociatorii lui Trump să aștepte

Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate și amenințări directe pentru a le arăta trimisilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner exact care este poziția Rusiei în ceea ce privește pacea cu Ucraina, scriu jurnaliștii de la Politico.

Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și Kushner, ginerele lui Trump, (sotul ivaknkăi Trump n.r.) s-au bucurat, marți, de o plimbare prin Moscova și de un prânz la un restaurant de lux, în timp ce președintele rus i-a pus să aștepte câteva ore pentru o întâlnire la Kremlin despre încheierea războiului din Ucraina.

În timp ce americanii își pierdeau timpul, Putin s-a adresat presei la un forum de investiții, unde a dat vina pe Europa pentru zădărnicirea procesului de pace și a sugerat o viitoare escaladare a situației.

„Nu plănuim să purtăm un război cu Europa, dar dacă Europa decide să înceapă un război, suntem pregătiți chiar acum”, a spus el.

Potrivit Politico, obiceiul președintelui rus de a-i face pe demnitarii străini să aștepte, nu este deloc surprinzător. Discuțiile de marți au început cu aproape trei ore mai târziu decât ora 17:00, indicată inițial de purtătorul de cuvânt al lui Putin.

O înregistrare video postată de Kremlin i-a arătat pe Putin întâmpinându-i pe Witkoff și Kushner și întrebându-i dacă se bucură de Moscova, la care Witkoff a răspuns: „Este un oraș magnific”.
Discuțiile din capitala Rusiei nu s-au încheiat decât mult după miezul nopții, ora locală.

10:07

UPDATE. Witkoff și Kushner urmează să se întâlnească, miercuri, în Europa, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și să-l informeze despre discuțiile cu Putin, potrivit a două surse Axios.

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele liderului american, Jared Kushner, urmează să se întâlnească cu Vladimir Zelenski,  într-o țară europeană, pe 3 decembrie, a relatat Axios , citând surse.

Conform raportului, Witkoff și Kushner intenționează să discute cu Zelenski rezultatele negocierilor lor cu președintele rus Vladimir Putin. Agenția de presă nu a specificat locul întâlnirii.

Zelenski a declarat marți că se așteaptă să vorbească cu Witkoff și Kushner imediat după întâlnirea lor cu Putin.

Vladimir Putin și trimisul american Steve Witkoff au discutat, marți seară, la Moscova timp de cinci ore, principalul subiect fiind planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina.  Potrivit rapoartelor din presă, nu s-a ajuns la niciun compromis privind teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina în urma întâlnirii dintre Vladimir Putin și Steve Witkoff, care a fost considerată, însă, „utilă”, a anunțat consilierul diplomatic al Kremlinului.

„Nu s-a ajuns încă la niciun compromis (cu privire la teritorii), dar se pot discuta unele propuneri americane”, a declarat Iuri Ușakov în cadrul unei întâlniri cu presa, inclusiv pentru AFP.

Potrivit acestuia, discuția, care a durat aproximativ cinci ore, a fost „utilă” și „constructivă”, iar contactele dintre Moscova și Washington vor continua, dar „mai este mult de lucru” pentru a ajunge la un acord.

„Am reușit să cădem de acord asupra anumitor puncte (…), altele au fost criticate, dar punctul principal este că a avut loc o discuție constructivă și că părțile și-au declarat disponibilitatea de a-și continua eforturile”, a continuat Ușakov.

El a clarificat că discuțiile nu s-au concentrat pe „formularea concretă” a unui acord, ci pe „substanță” și că au fost discutate mai multe documente prezentate Moscovei, fără a intra în detalii.

Ușakov a mai declarat că, în timpul întâlnirii, Vladimir Putin, a criticat „acțiunile distructive” ale europenilor cu privire la aceste negocieri.

Și înainte de întâlnire, președintele rus a făcut declarații.

„Nu avem nicio intenție să purtăm un război împotriva Europei, dar dacă Europa vrea și începe, suntem pregătiți chiar acum”, a declarat Putin reporterilor. El i-a acuzat pe europeni că vor să „obstrucționeze” eforturile americane de a pune capăt războiului din Ucraina. „Nu au niciun program de pace; sunt de partea războiului”, a adăugat el.

Aceste remarci sunt în contrast puternic cu cele ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, care declarase cu puțin timp înainte că era convins că eforturile americane din Ucraina „vor restabili în cele din urmă pacea în Europa”.

Cu o zi înainte, Washingtonul se declarase „foarte optimist” în ceea ce privește planul său prezentat cu două săptămâni înainte.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sub o intensă presiune politică și diplomatică, a acuzat Rusia că folosește discuțiile actuale pentru a încerca să „slăbească sancțiunile” împotriva Moscovei. În timpul unei călătorii în Irlanda, el a cerut încetarea războiului și nu „doar o pauză” a luptelor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

După 5 ore de negocieri SUA – Putin la Kremlin, nicio concluzie clară pe Ucraina. Rusia admite: s-a discutat “problema teritorială”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“
12:41
Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“
EXTERNE Bătaia din stradă ajunge în Parlamentul Bulgariei. Cel mai contestat om politic de la Sofia, Delian Peevski, s-a confruntat cu un lider al opoziției
12:36
Bătaia din stradă ajunge în Parlamentul Bulgariei. Cel mai contestat om politic de la Sofia, Delian Peevski, s-a confruntat cu un lider al opoziției
EXTERNE Israelul anunță că locuitorii din Gaza vor putea părăsi teritoriul prin Egipt. Când va fi deschis punctul de trecere Rafah
12:20
Israelul anunță că locuitorii din Gaza vor putea părăsi teritoriul prin Egipt. Când va fi deschis punctul de trecere Rafah
ACTUALITATE O badantă din România care a lăsat să moară cu zile un bătrân în Italia a fost condamnată la ani grei de pușcărie
11:49
O badantă din România care a lăsat să moară cu zile un bătrân în Italia a fost condamnată la ani grei de pușcărie
EXTERNE Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este oficial pusă sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene
11:22
Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este oficial pusă sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene
EXTERNE 🚨 Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a opri „odată pentru totdeauna“ importurile de gaze rusești. Reacția Kremlinului
10:46
🚨 Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a opri „odată pentru totdeauna“ importurile de gaze rusești. Reacția Kremlinului
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Ce poți face pentru a încetini îmbătrânirea creierului? Nu este foarte complicat!
CONTROVERSĂ Diana Buzoianu anunță locuitorii din Prahova și Dâmbovița că mai au de așteptat până vor avea apă: „Nu pot să dau explicații tehnice”
12:54
Diana Buzoianu anunță locuitorii din Prahova și Dâmbovița că mai au de așteptat până vor avea apă: „Nu pot să dau explicații tehnice”
ACTUALITATE Evaziune fiscală de proporții în Italia. Opt badante nu au declarat venituri de 500 de mii de euro
12:53
Evaziune fiscală de proporții în Italia. Opt badante nu au declarat venituri de 500 de mii de euro
MEDIU Criza apei din Prahova și Dâmbovița, un dezastru anunțat. Greșeli umane care au lăsat peste 100.000 de oameni fără apă și România fără energie
12:46
Criza apei din Prahova și Dâmbovița, un dezastru anunțat. Greșeli umane care au lăsat peste 100.000 de oameni fără apă și România fără energie
ULTIMA ORĂ În plină austeritate, pe final de an, Primăria Oradea alocă peste 1 milion de lei trustului Intact. „Orașul faptelor bune”, eveniment al radioului din trust, va fi găzduit tot în orașul lui Bolojan. Gândul a dezvăluit de curând că, în 6 ani de zile, Oradea a plătit Antenei tribut de peste 1 milion de euro, pentru imaginea lui Bolojan
12:43
În plină austeritate, pe final de an, Primăria Oradea alocă peste 1 milion de lei trustului Intact. „Orașul faptelor bune”, eveniment al radioului din trust, va fi găzduit tot în orașul lui Bolojan. Gândul a dezvăluit de curând că, în 6 ani de zile, Oradea a plătit Antenei tribut de peste 1 milion de euro, pentru imaginea lui Bolojan
RELIGIE Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, pomenit la 3 decembrie în calendarul ortodox
12:40
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, pomenit la 3 decembrie în calendarul ortodox

Cele mai noi