🚨 După 5 ore de negocieri SUA – Putin la Kremlin, nicio concluzie clară pe Ucraina. Rusia admite: s-a discutat “problema teritorială”

00:18

Principalele declarații ale lui Usakov după întâlnirea de 5 ore a lui Putin cu Kushner și Witkoff de la Kremlin:

▪ Mai multe variante ale unui plan de pace pentru rezolvarea conflictului din Ucraina au fost discutate în timpul întâlnirii de la Kremlin;

▪ În timpul întâlnirii de la Kremlin, a fost discutat în detaliu rezolvarea conflictului din Ucraina;

▪ Formulările concrete ale planului de pace al SUA nu au fost discutate în timpul întâlnirii lui Putin cu Witkoff, dar au fost vorbi despre esența acestuia;

▪ Problema teritorială a fost discutată în timpul întâlnirii lui Putin cu Steve Witkoff;

▪ În prezent nu există vreo variantă de compromis al planului de pace din Ucraina, unele propuneri ale SUA fiind considerate acceptabile pentru Rusia, altele fiind însă respinse;

▪ Jared Kushner a fost implicat deja în contactele ruso-americane privind Ucraina;

▪ Putin i-a transmis lui Trump, prin intermediul lui Witkoff, un „salut prietenos” și o serie de semnale politice importante;

▪ Contactele dintre Rusia și SUA vor continua;

▪ Putin a oferit o evaluare a „ acțiunilor destructive” ale europenilor în contextul rezolvării conflictului din Ucraina;

▪ În timpul întâlnirii din Kremlin au fost discutate, printre altele, perspectivele de cooperare economică dintre Rusia și SUA;

▪ Conversația lui Putin cu Witkoff a fost „constructivă, foarte utilă și bogată în conținut”;

▪ După întâlnirea din Kremlin, Rusia și SUA sunt „la fel de departe” unul de cealaltă în ceea ce privește rezolvarea conflictului din Ucraina;

▪ Posibilitatea unei întâlniri între Putin și Trump depinde de rezultatele eforturilor depuse la nivelul asistenților și al ministerelor afacerilor externe.