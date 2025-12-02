Prima pagină » Știri externe » După 5 ore de negocieri SUA – Putin la Kremlin, nicio concluzie clară pe Ucraina. Rusia admite: s-a discutat “problema teritorială”

🚨 După 5 ore de negocieri SUA – Putin la Kremlin, nicio concluzie clară pe Ucraina. Rusia admite: s-a discutat “problema teritorială”

Olga Borșcevschi
02 dec. 2025, 21:00, Știri externe
00:18

UPDATE: Principalele declarații ale lui Usakov

Principalele declarații ale lui Usakov după întâlnirea de 5 ore a lui Putin cu Kushner și Witkoff  de la Kremlin:

▪ Mai multe variante ale unui plan de pace pentru rezolvarea conflictului din Ucraina au fost discutate în timpul întâlnirii de la Kremlin;

▪ În timpul întâlnirii de la Kremlin, a fost discutat în detaliu rezolvarea conflictului din Ucraina;

▪ Formulările concrete ale planului de pace al SUA nu au fost discutate în timpul întâlnirii lui Putin cu Witkoff, dar au fost vorbi despre esența acestuia;

▪ Problema teritorială a fost discutată în timpul întâlnirii lui Putin cu Steve Witkoff;

▪ În prezent nu există vreo variantă de compromis al planului de pace din Ucraina, unele  propuneri ale SUA fiind considerate acceptabile pentru Rusia, altele fiind însă respinse;

▪ Jared Kushner a fost implicat deja în contactele ruso-americane privind Ucraina;

▪ Putin i-a transmis lui Trump, prin intermediul lui Witkoff, un „salut prietenos” și o serie de semnale politice importante;

▪ Contactele dintre Rusia și SUA vor continua;

▪ Putin a oferit o evaluare a „ acțiunilor destructive” ale europenilor în contextul rezolvării conflictului din Ucraina;

▪ În timpul întâlnirii din Kremlin au fost discutate, printre altele, perspectivele de cooperare economică dintre Rusia și SUA;

▪ Conversația lui Putin cu Witkoff a fost „constructivă, foarte utilă și bogată în conținut”;

▪ După întâlnirea din Kremlin, Rusia și SUA sunt „la fel de departe” unul de cealaltă în ceea ce privește rezolvarea conflictului din Ucraina;

▪ Posibilitatea unei întâlniri între Putin și Trump depinde de rezultatele eforturilor depuse la nivelul asistenților și al ministerelor afacerilor externe.

 

00:16

UPDATE: Problema teritorială a Ucrainei a fost discutată

Problema teritorială a fost discutată în întâlnirea lui Putin și Whitkoff, a anunțat Usakov

În întâlnirea din Kremlin au fost discutate, printre altele, perspectivele de interacțiune economică dintre Rusia și SUA, a menționat el.

00:12

UPDATE: Ce comunică Kremlinul după 5 ore de negocieri cu SUA pe tema Ucrainei

Putin a transmis “salutul” său către Trump prin intermediul lui Witkoff și o serie de semnale politice, a declarat Usakov.  Conversația lui Putin cu Witkoff și Kushner a fost utilă și constructivă, a durat cinci ore.  În timpul întâlnirii s-a discutat despre esența planului SUA pentru rezolvare a conflictului din Ucraina, nu despre propuneri concrete.

  • Moscova a primit încă patru documente, în afară de planul inițial al lui Trump pentru rezolvare a crizei din 28 de puncte.
  • Putin a declarat în timpul întâlnirii cu delegația americană că Rusia poate fi de acord cu o serie de prevederi din cadrul planului SUA pentru Ucraina, dar alte prevederi provoacă critică din partea autorităților ruse.
  • Partenerii au declarat în timpul negocierilor că sunt pregătiți să continue munca împreună pentru a atinge rezolvarea conflictului
  • Posibilitatea întâlnirii lui Putin și Trump va depinde de progresul realizat pe drumul către rezolvarea conflictului
  • Rusia și SUA vor lucra „îndârjit” pe linia asistenților și reprezentanților lor

Rusia și SUA au convenit că nu vor dezvălui esența negocierilor lui Putin și Kushner și Witkoff din Kremlin.

23:47

UPDATE: Negocierile SUA-Rusia s-au încheiat

Negocierile dintre delegația SUA și Vladimir Putin s-au încheiat după 5 ore de discuții. Delegația SUA a ajuns la sediul ambasadei americane din Moscova după negocierile de la Kremlin.

Kirill Dmitriev a declarat că întâlnirea lui Putin cu Steve Witkoff și Jared Kushner a fost productivă

20:56

UPDATE. Mark Rutte despre planurile cinice ale Rusiei: Nu trebuie să răspundem la tot

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost pus de jurnaliști să comenteze declaratția purtătorului de cuvând al Kremlinului, Dimitri Peskov, cu privire la obiectivele militare ale Rusiei prin negocierile de pace.

„De mult timp am încetat să comentez ce spune Putin, Lavrov sau Peskov. M-am întâlnit cu toți trei când am fost prim-ministru al Olandei. Vă pot asigura că nu este necesar să răspundem mereu la declarațiile lor”, a spus Rutte.

19:45

UPDATE. Kremlinul dă publicității și primele fotografii de la negociere. Delegațiile SUA și rusă par bine dispuse

19:40

UPDATE. Mark Rutte: NATO va participa la discuții despre anumite puncte ale unei înțelegeri de pace privind Ucraina

Secretarul general al NATO, Mark Rutte a declarat că Alianța Nord-Atlantică va participa la discuțiile despre acele puncte ale unei potențiale înțelegeri de pace între Ucraina și Rusia care sunt legate de NATO.

„Când se vorbește despre lucruri legate de NATO în înțelegerile de pace privind încheierea războiului în Ucraina – cu acestea vor avea de-a face separat, iar NATO, evident, va fi implicat în acest proces”, a spus secretarul Alianței Nord Atlantice.

19:24

UPDATE. Putin discută cu delegația SUA despre plimbarea prin Moscova. Delegația SUA: „Moscova este un oraș uimitor”

Înainte de negocierile pe tema Ucrainei, delegațiile SUA și rusă au schimbat amabilități despre cum arată orașul Moscova. Delegația americană s-a plimbat prin Piața Roșie, înainte de negocieri, și a mers la un restaurant de lux.

V. Putin: Ați reușit să vă plimbați prin oraș

S. Witkoff: O plimbare frumoasă

V. Putin: Autoritățile moscovite au dreptul să se mândrească cu ceea ce au făcut pentru dezvoltarea capitalei în ultimii ani. Sper că ați putut să vă convingeți de asta.

S. Witkoff:  Da, este un oraș uimitor.

V. Putin: Mulțumesc foarte mult.

19:09

UPDATE. Putin a început negocierile cu ginerele lui Trump și cu negociatorul SUA

Kremlinul dă publicității primele imagini de la negocierile SUA – Rusia din Kremlin pe tema Ucrainei. Liderul rus stă la masă, în premieră, cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. La negocieri participă oamenii de încredere ai lui Putin pe negocierile cu SUA pe tema Ucrainei, Kirill Dmitrev și Yuri Ushakov. Din partea americană în negocieri mai este prezent Steve Witkoff, negociatorul lui Trump.

18:32

UPDATE: Cum arată sala în care se întâlnesc delegațiile SUA și Rusia

Jurnalistul apropiat de Kremlin, Pavel Zarubin, prezintă imagini de ultimă oră de la Kremlin, din sala unde vor avea loc discuțiile cruciale între Steve Witkoff, Jared Kushner și Vladimir Putin privind viitorul Ucrainei.

17:09

UPDATE: Dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită, spune Putin

Vladimir Putin a declarat că Rusia nu dorește un război cu statele europene care sprijină Ucraina, dar dacă aceste țări doresc război cu Rusia, atunci aceasta este pregătită de luptă chiar acum.

„Dacă Europa va dori brusc să înceapă un război cu noi și chiar dacă îl va începe, atunci este foarte posibil să apară rapid o situație în care nu vom avea cu cine negocia”, a declarat Vladimir Putin, într-o conferință de presă, chiar în ziua în care emisarii lui Donald Trump se află la Kremlin pentru a negocia acordul de pace privitor la războiul din Ucraina.

El a precizat că Europa s-a retras din procesul negocierilor de pace. Mai mult, Putin a subliniat că europenii împiedică eforturile SUA de a ajunge la o soluționare a conflictului.

Pe de altă parte, liderul de la Kremlin a acuzat Ucraina de piraterie în urma atacurilor cu drone asupra unor navelor comerciale rusești în Marea Neagră și a amenințat că Rusia își va „extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene”, adică va recurge la represalii atât împotriva navelor ucrainene, cât și a navelor din țările occidentale care ajută Kievul în efectuarea acestor atacuri.

„Dacă acestea continuă, vom lua în considerare – nu spun că o vom face, dar vom lua în considerare – măsuri de represalii împotriva navelor acelor țări care ajută Ucraina să comită aceste acte de piraterie”, a avertizat liderul rus.

El a amenințat de asemenea Ucraina cu tăierea completă a accesului acesteia la Marea Neagră.

„Cea mai radicală soluție este tăierea accesului Ucrainei la mare, atunci pirateria va deveni imposibilă, în principiu”, a mai spus Putin.

16:48

UPDATE: Zelenski afirmă că există o șansă de a pune capăt războiului

În timpul unei conferințe de presă cu premierul irlandez Michel Martin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evaluat posibilitatea unei întâlniri cu Whitkoff în zilele următoare.

El a precizat că totul va depinde de rezultatul negocierilor americano-ruse.

„Voi reacționa în funcție cu aceste rezultate. Dacă voi simți că putem conta pe un dialog real și concret, nu doar pe vorbe, suntem pregătiți să ne întâlnim și ne-am bucura să-i primim în Ucraina, dar nu sunt sigur că sunt pregătiți să vină în aceste zile, dar cine știe”, a spus Zelenski.

Zelenski a enumerat trei subiecte sensibile din planul de pace. Potrivit liderului de la Kiev, acestea sunt teritoriile, activele înghețate și garanțiile de securitate.

„Cred că aceste trei subiecte sunt cele mai importante. Echipele noastre continuă să lucreze la ele”, a mai spus liderul de la Kiev.

16:38

UPDATE: Axios: Witkoff și Kushner s-ar putea întâlni cu Zelenski mâine

În urma discuțiilor cu Vladimir Putin, trimisul prezidențial american Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, vor călători într-o țară europeană, unde urmează să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, a relatat corespondentul Axios, Barak Ravid, pe platforma X.

16:34

UPDATE. După restaurant, înainte de întâlnirea cu Putin, delegația SUA s-a plimbat prin Piața Roșie

16:22

UPDATE: Între timp, Zelenski anunță din Irlanda: au fost elaborate 20 de puncte

„Delegația noastră, care a participat la întâlniri în SUA cu echipa președintelui american, s-a reunit astăzi în Irlanda. Există acum 20 de puncte care au fost elaborate la Geneva și perfecționate în Florida. Unele aspecte mai trebuie lucrate, din câte am văzut”, a declarat Zelenski.

16:13

UPDATE: Întâlnirea dintre delegația americană și Vladimir Putin a început la Kremlin

Întâlnirea decisivă pe Ucraina dintre ginerele lui Trump, J. Kushner, negociatorul SUA, S. Witkoff, și Vladimir Putin este în desfășurare la Kremlin.

Witkoff și Kushner au intrat în Kremlin prin intrarea destinată turiștilor. Aceștia au fost însoțiți de Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică.

Emisarul prezidențial american Steve Witkoff și ginerele președintelui american Jared Kushner au sosit la Kremlin pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor imagini publicate de Izvestia.

Înainte de discuții, dl Witkoff și Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țări străine, au luat prânzul la un restaurant cu stele Michelin din Moscova.

Discuțiile se vor concentra pe o „soluționare pașnică a situației din Ucraina”. Se așteaptă ca trimisul special al lui Donald Trump să prezinte părții ruse o nouă versiune a planului pentru realizarea unei soluționări pașnice în Ucraina.

Serviciul de presă al Kremlinului a numit planul inițial al SUA „o bază foarte bună” pentru discuțiile de pace.

15:42

UPDATE: Delegația americană a luat prânzul înaintea negocierilor cu Putin

Witkoff, Kushner și Dmitriev au luat prânzul înaintea negocierilor cu președintele Rusiei.

Prânzul a avut loc la un restaurant din Moscova, premiat cu o stea Michelin în 2022.

15:21

UPDATE: Steve Witkoff și Jared Kushner, așteptați la Kremlin

Coloana oficială cu care se deplasează trimisul special al președintelui american, Steve Witkoff, împreună cu Jared Kushner, se îndreaptă spre Kremlin.

14:50

UPDATE: Seghei Lavrov discută la Moscova cu șeful diplomației chineze

În paralel, șeful diplomației ruse Seghei Lavrov discută la Moscova cu șeful diplomației chineze, Wang Yi.

„Moscova apreciază atenția colegilor săi chinezi față de obiectivele stabilite de președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping”, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Salutându-l pe Wang Yi, Lavrov l-a numit „drag prieten”.

14:35

UPDATE. Jared Kushner, ginerele lui Trump, în premieră la Kremlin

Jared Kushner participă pentru pentru prima dată la întâlnirea dintre Putin și Witkoff. Cine este Jared Kushner:

▪ Absolvent al Universității Harvard și al Universității New York, avocat;

▪ În prezent căsătorit cu fiica lui Donald Trump, Ivanka;

▪ A jucat un rol cheie în negocierile privind „Acordurile lui Abraham” – o serie de acorduri privind normalizarea relațiilor dintre Israel și mai multe state arabe;

▪ Conform comentatoriilor politici, Kushner a fost managerul campaniei electorale a lui Trump în alegerile din 2016, consilier și persoană de încredere, a scris textele discursurilor lui;

▪ Kushner a fondat compania Affinity Partners, care se ocupă de investiții în firme americane și israelene care lucrează în India, Africa și Marea Mediterană;

▪ La 30 noiembrie, Kushner a participat la negocieri cu reprezentanții ucrainieni în statul Florida.

13:54

UPDATE: Kushner și Witkoff au ajuns la Moscova

Emisarul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, au sosit la Moscova pentru negocieri cu Vladimir Putin.

Kirill Dmitriev s-a întâlnit cu Witkoff pe Aeroportul Internațional Vnukovo din Moscova, a relatat presa de stat rusă.

12:48

UPDATE: Kirill Dmitriev anunță o„zi importantă pentru pace”

Discuțiile ruso-americane de astăzi, desfășurate la Moscova, marchează o zi intportantă pentru întreaga lume, una care va determina soarta Ucrainei, a scris trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică pe X.
„O zi importantă pentru pace: echipa care a asigurat acordul de pace al președintelui Trump privind Gaza va sosi la Moscova pentru a promova programul de pace al lui Trump pentru Ucraina”, a transmis Kirill Dmitriev.

12:40

UPDATE: Putin a fost informat despre „capturarea” orașului Pokrovsk

Președintele rus Vladimir Putin a lăudat ceea ce comandanții săi i-au prezentat drept „capturarea completă” de către armata rusă a orașului Pokrovsk din estul Ucrainei, calificând rezultatul drept o victorie majoră după o campanie îndelungată.

Kievul nu a comentat imediat anunțul, însă în ultimele săptămâni susținuse că reține forțele ruse în partea de nord a orașului.

Pokrovsk este un nod strategic de transport și un fost centru logistic crucial pentru armata ucraineană.

11:59

UPDATE: Dmitri Peskov: Întâlnirea dintre Putin și Whitkoff este programată să înceapă în 5 ore

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că propunerile pregătite de administrația președintelui SUA Donald Trump privind reglementarea situației din Ucraina reprezintă o bază bună pentru viitoarele acorduri finale.

El a precizat că mai trebuie rezolvate câteva probleme fundamentale. „Planul lui Trump este o bază foarte bună pentru acest lucru și sperăm că vom putea rămâne ancorați în această bază”, a adăugat el.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Emisarul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, se vor întâlni marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre o posibilă soluție pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Donald Trump a declarat în repetate rânduri că dorește să pună capăt celui mai sângeros conflict european de după al Doilea Război Mondial, pe care administrația sa îl descrie drept o „baie de sânge” și „un război prin intermediari”, dar eforturile sale de până acum, inclusiv întâlnirea cu Putin din Alaska din august, nu au adus încă pacea.

Witkoff, Kushner și secretarul de stat Marco Rubio s-au întâlnit duminică cu Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, pentru discuții la clubul Shell Bay al lui Witkoff, lângă Miami.

The Times: „Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată. Valeri Zalujnîi l-ar putea înlocui pe liderul de la Kiev”

Rusia vs. Ucraina, diplomație turbulentă și avertisment al istoriei recente. Moscova a încălcat Memorandumul de la Budapesta și Acordurile de la Minsk. „Slăbiciunea Europei, expusă dureros. SUA stabilește termenii negocierilor”

