03 dec. 2025, 10:07, Știri externe
Discuțiile Rusia-SUA s-au încheiat fără progrese. Întâlnirea dintre Zelenski și delegația SUA, care trebuia să aibă loc la Bruxelles, a fost anulată
11:11

UPDATE. Rubio. Statele Unite nu pot „continua să finanțeze Ucraina cu sume nelimitate”

Secretarul de stat american Marco Rubio consideră că acum este momentul ideal pentru Rusia și Ucraina să pună capăt războiului, a declarat el într-un interviu acordat Fox News .

Potrivit lui Rubio, Statele Unite sunt singura țară din lume care poate reduce decalajul dintre cele două părți și depune eforturi în acest sens.

„În cele din urmă, va depinde de ei. Dacă decid că nu vor să pună capăt războiului, războiul va continua. Dar vom încerca să-l punem capăt”, a spus el.

Secretarul de Stat american a menționat că Statele Unite nu pot „continua să finanțeze Ucraina cu sume nelimitate”, indiferent de durata războiului.

Pe de altă parte, Rubio a spus că este nerealist ca Rusia să continue războiul încă 4-5 ani.

„Ceea ce oamenii uită este că, la un moment dat în acest război, Rusia controla mult mai mult teritoriu în Ucraina decât o face acum. Dacă vă uitați la cum arăta harta în martie, sau aprilie după invazie, sau mai, la trei luni după invazie, și cum arată acum, ucrainenii i-au împins pe ruși înapoi de unde se aflau, așa că au realizat deja lucruri extraordinare datorită curajului, curajului și cât de mult au luptat”, a spus Rubio.

Cu toate acestea, el a afirmat că războiul s-a transformat acum într-un război de uzură.

„Din păcate, rușii au arătat că sunt dispuși să sacrifice șapte mii de soldați pe săptămână în efortul de a-și atinge obiectivele”, a spus el.

Prin urmare, Statele Unite încearcă acum să înțeleagă cum poate fi încheiat războiul într-un mod care să protejeze viitorul Ucrainei și să fie acceptabil pentru ambele părți.

Rubio: în zece ani, PIB-ul Ucrainei ar putea depăși pe cel al Rusiei

Secretarul de stat american Marco Rubio a mai declarat în interviul acordat FOX News că Statele Unite încearcă să stabilească ce ar putea accepta Ucraina în cadrul unui potențial acord de pace – într-un mod care să-i garanteze securitatea și să elimine riscul unui nou atac.

Potrivit acestuia, s-au înregistrat deja unele progrese în aceste consultări. Rubio a subliniat că, dacă războiul poate fi oprit și suveranitatea Ucrainei păstrată, economia țării nu numai că își va reveni, dar va putea și prospera. În teorie, în zece ani Ucraina ar putea depăși Rusia la capitolul PIB – cu condiția ca reformele și stabilitatea corecte să fie implementate.

11:00

UPDATE. Întâlnirea dintre Zelenski și delegația SUA a fost anulată

Întâlnirea dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și delegația SUA, formată din trimisul special al președintelui american Steve Witkoff și Jared Kushner, care trebuia să aibă loc la Bruxelles, a fost anulată, a relatat jurnalistul Alex Raufoglu.

„Întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată, potrivit unor surse. Zelenski se întoarce acasă”, a scris Raufoglu.

Anterior, asistentul președintelui rus, Iuri Ușakov, a declarat că reprezentanții americani au promis că se vor întoarce la Washington imediat după discuțiile de la Moscova.

Avionul cu care Witkoff și Kushner au ajuns în Rusia se întoarce în Statele Unite fără escale intermediare în Europa.

10:59

UPDATE. Kushner și Witkoff intră în jocul de război al lui Putin. Cât i-a făcut liderul de la Kremlin pe negociatorii lui Trump să aștepte

Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate și amenințări directe pentru a le arăta trimisilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner exact care este poziția Rusiei în ceea ce privește pacea cu Ucraina, scriu jurnaliștii de la Politico.

Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și Kushner, ginerele lui Trump, (sotul ivaknkăi Trump n.r.) s-au bucurat, marți, de o plimbare prin Moscova și de un prânz la un restaurant de lux, în timp ce președintele rus i-a pus să aștepte câteva ore pentru o întâlnire la Kremlin despre încheierea războiului din Ucraina.

În timp ce americanii își pierdeau timpul, Putin s-a adresat presei la un forum de investiții, unde a dat vina pe Europa pentru zădărnicirea procesului de pace și a sugerat o viitoare escaladare a situației.

„Nu plănuim să purtăm un război cu Europa, dar dacă Europa decide să înceapă un război, suntem pregătiți chiar acum”, a spus el.

Potrivit Politico, obiceiul președintelui rus de a-i face pe demnitarii străini să aștepte, nu este deloc surprinzător. Discuțiile de marți au început cu aproape trei ore mai târziu decât ora 17:00, indicată inițial de purtătorul de cuvânt al lui Putin.

O înregistrare video postată de Kremlin i-a arătat pe Putin întâmpinându-i pe Witkoff și Kushner și întrebându-i dacă se bucură de Moscova, la care Witkoff a răspuns: „Este un oraș magnific”.
Discuțiile din capitala Rusiei nu s-au încheiat decât mult după miezul nopții, ora locală.

10:07

UPDATE. Witkoff și Kushner urmează să se întâlnească, miercuri, în Europa, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și să-l informeze despre discuțiile cu Putin, potrivit a două surse Axios.

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele liderului american, Jared Kushner, urmează să se întâlnească cu Vladimir Zelenski,  într-o țară europeană, pe 3 decembrie, a relatat Axios , citând surse.

Conform raportului, Witkoff și Kushner intenționează să discute cu Zelenski rezultatele negocierilor lor cu președintele rus Vladimir Putin. Agenția de presă nu a specificat locul întâlnirii.

Zelenski a declarat marți că se așteaptă să vorbească cu Witkoff și Kushner imediat după întâlnirea lor cu Putin.

Vladimir Putin și trimisul american Steve Witkoff au discutat, marți seară, la Moscova timp de cinci ore, principalul subiect fiind planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina. După această întâlnire cu rușii la Moscova, Steve Witkoff și Jared Kushner s-ar putea întâlni, miercuri, în Europa, cu o delegație de la Kiev, potrivit unei surse AFP.

Potrivit rapoartelor din presă, nu s-a ajuns la niciun compromis privind teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina în urma întâlnirii dintre Vladimir Putin și Steve Witkoff, care a fost considerată, însă, „utilă”, a anunțat consilierul diplomatic al Kremlinului.

„Nu s-a ajuns încă la niciun compromis (cu privire la teritorii), dar se pot discuta unele propuneri americane”, a declarat Iuri Ușakov în cadrul unei întâlniri cu presa, inclusiv pentru AFP.

Potrivit acestuia, discuția, care a durat aproximativ cinci ore, a fost „utilă” și „constructivă”, iar contactele dintre Moscova și Washington vor continua, dar „mai este mult de lucru” pentru a ajunge la un acord.

„Am reușit să cădem de acord asupra anumitor puncte (…), altele au fost criticate, dar punctul principal este că a avut loc o discuție constructivă și că părțile și-au declarat disponibilitatea de a-și continua eforturile”, a continuat Ușakov.

El a clarificat că discuțiile nu s-au concentrat pe „formularea concretă” a unui acord, ci pe „substanță” și că au fost discutate mai multe documente prezentate Moscovei, fără a intra în detalii.

Ușakov a mai declarat că, în timpul întâlnirii, Vladimir Putin, a criticat „acțiunile distructive” ale europenilor cu privire la aceste negocieri.

Și înainte de întâlnire, președintele rus a făcut declarații.

„Nu avem nicio intenție să purtăm un război împotriva Europei, dar dacă Europa vrea și începe, suntem pregătiți chiar acum”, a declarat Putin reporterilor. El i-a acuzat pe europeni că vor să „obstrucționeze” eforturile americane de a pune capăt războiului din Ucraina. „Nu au niciun program de pace; sunt de partea războiului”, a adăugat el.

Aceste remarci sunt în contrast puternic cu cele ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, care declarase cu puțin timp înainte că era convins că eforturile americane din Ucraina „vor restabili în cele din urmă pacea în Europa”.

Cu o zi înainte, Washingtonul se declarase „foarte optimist” în ceea ce privește planul său prezentat cu două săptămâni înainte.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sub o intensă presiune politică și diplomatică, a acuzat Rusia că folosește discuțiile actuale pentru a încerca să „slăbească sancțiunile” împotriva Moscovei. În timpul unei călătorii în Irlanda, el a cerut încetarea războiului și nu „doar o pauză” a luptelor.

După 5 ore de negocieri SUA – Putin la Kremlin, nicio concluzie clară pe Ucraina. Rusia admite: s-a discutat “problema teritorială”

Cele mai noi