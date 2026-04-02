Donald Trump a demis-o pe Pam Bondi, procurorul-general al SUA. Motivul are legătură cu gestionarea dosarelor Epstein

Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a fost demisă joi de Donald Trump, a anunțat Casa Albă.

Există speculații că înlocuitorul acesteia ar putea fi Lee Zeldin, administratorul Agenției pentru Protecția Mediului din SUA, scrie Sky News. Unele publicații americane au relatat însă că procurorul general adjunct Todd Blanche o va înlocui temporar.

Se crede că motivul pentru care președintele american a demis-o din funcție pe Pam Bondi este dat de modul în care aceasta a gestionat dosarele Epstein și publicarea acestora la începutul anului de către Departamentul de Justiție (DoJ).

Departamentul de Justiție a primit ordin să publice dosarele în temeiul Legii privind transparența dosarelor Epstein, pe care Trump a promulgat-o la sfârșitul anului trecut pe fondul presiunilor din partea republicanilor din Congres.