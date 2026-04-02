Donald Trump a demis-o pe Pam Bondi, procurorul-general al SUA. Motivul are legătură cu gestionarea dosarelor Epstein

Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a fost demisă joi de Donald Trump, a anunțat Casa Albă.
Există speculații că înlocuitorul acesteia ar putea fi Lee Zeldin, administratorul Agenției pentru Protecția Mediului din SUA, scrie Sky News. Unele publicații americane au relatat însă că procurorul general adjunct Todd Blanche o va înlocui temporar.
Se crede că motivul pentru care președintele american a demis-o din funcție pe Pam Bondi este dat de modul în care aceasta a gestionat dosarele Epstein și publicarea acestora la începutul anului de către Departamentul de Justiție (DoJ).
Departamentul de Justiție a primit ordin să publice dosarele în temeiul Legii privind transparența dosarelor Epstein, pe care Trump a promulgat-o la sfârșitul anului trecut pe fondul presiunilor din partea republicanilor din Congres.
„Pam Bondi este o mare patriotă americană și o prietenă loială, care a servit cu fidelitate ca procuror general în ultimul an. Pam a făcut o treabă extraordinară supraveghind o represiune masivă a criminalității în toată țara noastră, crimele scăzând la cel mai scăzut nivel din 1900. O iubim pe Pam și va trece la un nou post important și foarte necesar în sectorul privat, care va fi anunțat în viitorul apropiat, iar procurorul nostru general adjunct, o minte juridică foarte talentată și respectată, Todd Blanche, va prelua funcția de procuror general interimar”, a scris Donald Trump pe Truth Social.