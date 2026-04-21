Doi soldați israelieni au fost condamnați la închisoare pentru distrugerea statuii lui Iisus din Liban. Ce pedeapsă vor executa

Armata israeliană i-a retras din misiunile de luptă pe soldații care au fost fotografiați în timp ce distrugeau cu barosul o statuie a lui Iisus Hristos, răstignit pe cruce, din sudul Libanului. Potrivit Sky News, cei doi militari israelieni vor executa o pedeapsă de 30 de zile de detenție.

Unul dintre soldații Armatei Israelului a distrus statuia, iar celălalt a fotografiat gestul.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat comportamentul soldaților.

„La fel ca marea majoritate a israelienilor, am fost uimit și întristat să aflu că un soldat IDF a deteriorat o icoană religioasă catolică în sudul Libanului. Condamn actul în termenii cei mai duri. Autoritățile militare desfășoară o anchetă penală în această privință și vor lua măsuri disciplinare dure în consecință împotriva făptașului.“, a scris premierul israelian pe X.

6 soldați erau la fața locului

Într-o declarație publicată marți, armata israeliană a precizat că, în urma unei anchete, s-a constatat că alți șase soldați se aflau la fața locului și nu au intervenit pentru a opri incidentul sau pentru a-l raporta.

„Ancheta a stabilit că soldații s-au abătut complet de la ordinele și valorile IDF”, se arată în declarație.

„Forțele de Apărare Israeliene își exprimă profundul regret față de acest incident și subliniază că operațiunile sale din Liban vizează exclusiv organizația teroristă Hezbollah și alte grupări teroriste, și nu populația civilă libaneză.”

IDF a adăugat că, de când a aflat despre distrugerea statuii, a ajutat comunitatea locală să o înlocuiască.

Prima reacție publică din România la distrugerea statuii lui Iisus Hristos, în Liban. Ce a spus George Simion

Armata Israelului recunoaște că soldatul fotografiat în timp ce lovea cu barosul o statuie a lui Iisus răstignit aparține forțelor sale

FLASH NEWS Ucraina a propus redenumirea unei părți din Donbas în onoarea lui Donald Trump
17:53
Ucraina a propus redenumirea unei părți din Donbas în onoarea lui Donald Trump
INEDIT Vor fi scoase la licitație poezii nepublicate și documente secrete care au aparținut lui Bonnie și Clyde, cuplul criminal notoriu din America
17:53
Vor fi scoase la licitație poezii nepublicate și documente secrete care au aparținut lui Bonnie și Clyde, cuplul criminal notoriu din America
RĂZBOI Încă un petrolier cu legături cu Teheranul a fost capturat de forțele SUA. Ce se știe despre nava „Tifani”
17:44
Încă un petrolier cu legături cu Teheranul a fost capturat de forțele SUA. Ce se știe despre nava „Tifani”
RĂZBOI Putin este încrezător că Rusia își va atinge obiectivele pe frontul din Ucraina. „Știm cum se va termina totul”
17:12
Putin este încrezător că Rusia își va atinge obiectivele pe frontul din Ucraina. „Știm cum se va termina totul”
FLASH NEWS Rusia va opri livrările de țiței kazah către Germania prin conducta „Drujba”. Cum va fi afectată una dintre cele mai mari rafinării ale țării
17:11
Rusia va opri livrările de țiței kazah către Germania prin conducta „Drujba”. Cum va fi afectată una dintre cele mai mari rafinării ale țării
EXTERNE Sandvișul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, pe care l-a mâncat zilnic timp de 90 de ani
16:59
Sandvișul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, pe care l-a mâncat zilnic timp de 90 de ani
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Pentru prima dată, Blue Origin a refolosit o rachetă New Glenn
EXCLUSIV Crin Antonescu, mesaj extrem de dur pentru PNL: Partidul are o mare problemă de identitate/PNL a devenit un aparat de rămas la putere
18:48
Crin Antonescu, mesaj extrem de dur pentru PNL: Partidul are o mare problemă de identitate/PNL a devenit un aparat de rămas la putere
POLITICĂ Dezertare de la PSD la PNL chiar în ziua scandalului politic. „Trădătorul” a participat și la ședința cu Ilie Bolojan
18:43
Dezertare de la PSD la PNL chiar în ziua scandalului politic. „Trădătorul” a participat și la ședința cu Ilie Bolojan
ACTUALITATE Escrocheriile legate de locurile de muncă croite de AI, în plină expansiune. Cum le indentifici, cum să le eviți
18:43
Escrocheriile legate de locurile de muncă croite de AI, în plină expansiune. Cum le indentifici, cum să le eviți
REACȚIE Șoșoacă, mesaj pentru PSD, USR și Bolojan: „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii”
18:36
Șoșoacă, mesaj pentru PSD, USR și Bolojan: „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
COMUNICAT Transelectrica accelerează tranziția verde, cu finanțare din PNRR: panouri fotovoltaice deja montate în șase stații electrice; echipamente electrice pentru mentenanța RET și centru de date modern pentru securitatea cibernetică a rețelei
18:04
Transelectrica accelerează tranziția verde, cu finanțare din PNRR: panouri fotovoltaice deja montate în șase stații electrice; echipamente electrice pentru mentenanța RET și centru de date modern pentru securitatea cibernetică a rețelei

