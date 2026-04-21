Doi soldați israelieni au fost condamnați la închisoare pentru distrugerea statuii lui Iisus din Liban. Ce pedeapsă vor executa

Armata israeliană i-a retras din misiunile de luptă pe soldații care au fost fotografiați în timp ce distrugeau cu barosul o statuie a lui Iisus Hristos, răstignit pe cruce, din sudul Libanului. Potrivit Sky News, cei doi militari israelieni vor executa o pedeapsă de 30 de zile de detenție.

Unul dintre soldații Armatei Israelului a distrus statuia, iar celălalt a fotografiat gestul.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat comportamentul soldaților.

„La fel ca marea majoritate a israelienilor, am fost uimit și întristat să aflu că un soldat IDF a deteriorat o icoană religioasă catolică în sudul Libanului. Condamn actul în termenii cei mai duri. Autoritățile militare desfășoară o anchetă penală în această privință și vor lua măsuri disciplinare dure în consecință împotriva făptașului.“, a scris premierul israelian pe X.

6 soldați erau la fața locului

Într-o declarație publicată marți, armata israeliană a precizat că, în urma unei anchete, s-a constatat că alți șase soldați se aflau la fața locului și nu au intervenit pentru a opri incidentul sau pentru a-l raporta.

„Ancheta a stabilit că soldații s-au abătut complet de la ordinele și valorile IDF”, se arată în declarație. „Forțele de Apărare Israeliene își exprimă profundul regret față de acest incident și subliniază că operațiunile sale din Liban vizează exclusiv organizația teroristă Hezbollah și alte grupări teroriste, și nu populația civilă libaneză.”

IDF a adăugat că, de când a aflat despre distrugerea statuii, a ajutat comunitatea locală să o înlocuiască.

