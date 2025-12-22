Doliu în lumea filmului. James Ransone, starul din „The Wire”, găsit mort la 46 de ani. Medicii legiști au dat un verdict crunt

Actorul american James Ransone, cunoscut publicului pentru rolurile sale din serialul „The Wire” și filmul „It: Chapter Two”, a murit la vârsta de 46 de ani. Potrivit medicului legist din Los Angeles County, acesta s-a sinucis. Dispariția sa a provocat un val de reacții în industria cinematografică și în rândul fanilor.

Actorul James Ransone a murit la doar 46 de ani, după ce s-ar fi sinucis, conform informațiilor confirmate de medicul legist din Los Angeles County și citate de NBC News.

Originar din statul Maryland, Ransone a devenit cunoscut la nivel internațional prin interpretarea personajului Ziggy Sobotka în celebrul serial HBO The Wire, considerat unul dintre cele mai influente seriale din istoria televiziunii. Un alt rol important din cariera sa a fost Eddie Kaspbrak, în filmul horror It: Chapter Two.

De-a lungul carierei, actorul a apărut în numeroase producții de televiziune și film. Printre serialele în care a jucat se numără Generation Kill și Bosch, ultima sa apariție pe micul ecran fiind într-un episod din sezonul 2 al serialului Poker Face, difuzat în luna iunie, potrivit The Movie Database.

Filmografia lui James Ransone mai include roluri în seria horror Sinister, dar și în producții precum „Tangerine”, „Mr. Right” și seria de filme The Black Phone.

O copilărie zdruncinată

Actorul a vorbit deschis despre dificultățile din copilărie și adolescență într-un interviu acordat revistei Interview, în 2016.

„Nu mă integram bine cu ceilalţi copii”, spunea el. „Adolescenţa a fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, aşa cum cred că este pentru majoritatea copiilor.”

Ransone a mărturisit că a avut probleme în sistemul de învățământ public, iar mama sa l-a înscris ulterior la o școală de arte, experiență care i-a schimbat viața.

„Cred că asta m-a salvat când eram copil”, a declarat actorul. „Faptul că am mers la şcoala de arte m-a salvat.”

Mai târziu, a urmat o școală de film în New York, însă a abandonat studiile, recunoscând că „nu s-a prezentat la cursuri”. Au urmat ani dificili, marcați de încercări profesionale eșuate și de consum de droguri.

„M-am trezit la 27 de ani, după ce am consumat heroină timp de cinci ani”, a spus Ransone. „A fost ca şi cum m-am trezit la realitate şi mi-am dat seama: «Meseria mea este să fiu actor. E o nebunie!»”

Actorul a declarat că momentul de cotitură a venit cu puțin timp înainte de a lucra la „Generation Kill”, un proiect care i-a schimbat profund perspectiva asupra vieții. Fiul unui veteran al războiului din Vietnam, Ransone a spus că experiența de pe platourile de filmare l-a ajutat să înțeleagă mai bine trecutul tatălui său.

„Multe lucruri au început să capete sens pentru mine într-un mod diferit”, a mărturisit el. „Nu a avut un impact atât de mare asupra carierei mele, dar m-a format şi mi-a modelat modul în care gândesc despre viaţa mea.”

James Ransone era căsătorit cu Jamie McPhee și avea doi copii.