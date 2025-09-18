Donald Trump a desemnat mișcarea extremistă „Antifa” drept organizație TERORISTĂ, după asasinarea lui Charlie Kirk

Donald Trump a anunțat miercuri că mișcarea Antifa, asociată grupurilor de extremă stânga, este desemnată organizație „teroristă”. Decizia vine la o săptămână după uciderea influencerului ultraconservator Charlie Kirk, caz care a stârnit reacții puternice în rândul dreptei americane.

Președintele american a făcut anunțul pe rețeaua sa Truth Social, folosind tonul său caracteristic: „Am plăcerea de a informa numeroșii noștri patrioți americani că desemnez „Antifa”, o catastrofă a stângii radicale, bolnavă și periculoasă, ca organizație teroristă”, potrivit Reuters.

Trump a adăugat că va recomanda investigații riguroase și asupra celor care finanțează grupările asociate cu Antifa: „Voi recomanda, de asemenea, cu tărie ca persoanele care finanţează ‘Antifa’ să facă obiectul unei anchete aprofundate, în conformitate cu cele mai stricte norme şi practici juridice”.

Declarațiile au fost făcute în timp ce liderul american se află în Marea Britanie, într-o vizită de stat.

Trump, „în război” cu extrema stângă din SUA

Casa Albă a confirmat la începutul săptămânii intenția de a reprima ceea ce numește „terorism intern” de stânga, după uciderea lui Charlie Kirk, figură proeminentă a mișcării conservatoare din SUA.

Tyler Robinson, suspectul în acest caz, este acuzat că l-a împușcat pe Kirk folosind muniție gravată cu inscripții antifasciste. Procurorii au cerut pedeapsa capitală.

O parte a dreptei americane îl prezintă pe Robinson drept militant de extremă stânga, invocând declarațiile acestuia despre „ura” pe care Kirk ar fi promovat-o.

La doar 31 de ani, Charlie Kirk era unul dintre cei mai influenți reprezentanți ai dreptei americane. Cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale și numeroase conferințe în universități, el era cunoscut pentru susținerea lui Donald Trump și pentru promovarea valorilor ultranaționaliste, creștine și tradiționaliste.