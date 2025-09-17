Prima pagină » Actualitate » Prezumtivul asasin al lui Charlie Kirk a apărut pentru prima oară în fața instanței. Ce scria pe BILETUL care a anticipat crima

17 sept. 2025, 12:52, Actualitate
Prezumtivul asasin al lui Charlie Kirk a apărut pentru prima oară în fața instanței. Ce scria pe BILETUL care a anticipat crima
Tyler Robinson

Tyler Robinson, suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, a apărut în faţa instanţei pentru prima oară de la arestare. Acesta purta o vestă specială care să împiedice autovătămarea. Procurorul de caz spune că a lăsat un bilet în care anunţa că va comite crima.

Tyler Robinson, suspectul de 22 de ani arestat în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk, a compărut marţi în faţa instanţei, prin videoconferinţă, pentru prima dată de la arestarea sa. Robinson este acuzat de omor calificat, port ilegal de armă şi obstrucţionarea justiţiei, relatează Sky News.

Robinson a tăcut permanent și a purtat o vestă de protecție

Robinson, care a apărut pe un ecran exprimându-se din închisoarea din comitatul Utah unde este deţinut, a vorbit doar pentru a-şi confirma prezența. În rest, a păstrat tăcerea şi a părut calm în timpul scurtei audieri.

Judecătorul Tony Graf a citit acuzaţiile împotriva lui, anunțând că o nouă audiere va avea loc la sfârşitul lunii. Robinson nu părea să aibă niciun reprezentant legal şi a purtat o vestă verde cu bretele, concepută, potrivit The New York Times, pentru a-l împiedica să se autovătămeze.

Suspectul a dat din cap uşor uneori, dar în majoritatea timpului a privit fix în faţă în timp ce judecătorul citea acuzaţiile împotriva lui. Judecătorul l-a informat că va numi un avocat care să-l reprezinte.

„M-am săturat de ura lui. Unele hate-uri nu pot fi negociate”

Audierea în instanţă a avut loc după ce procurorii au ţinut o conferinţă de presă mai devreme pentru a anunţa că vor solicita pedeapsa cu moartea. Ei au susţinut că ADN-ul lui Robinson a fost găsit pe trăgaciul presupusei arme a crimei. De asemenea, sub tastatura sa a fost găsit, potrivit procurorilor, un bilet pe care scria: „Am avut ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk şi o voi face”, potrivit unui document al procurorilor.

Se presupune, de asemenea, că suspectul i-a cerut colegului său de cameră să şteargă „mesajele incriminatoare” despre crimă şi să păstreze tăcerea dacă va fi interogat de poliţie. Când colegul său de cameră i-a trimis un mesaj pentru a-l întreba dacă el era „cel care a făcut-o”, Robinson a răspuns: „Da, eu sunt, îmi pare rău”, susţin procurorii.

Robinson ar fi scris într-un alt mesaj: „M-am săturat de ura lui. Unele hate-uri nu pot fi negociate”. De asemenea, el ar fi scris că plănuia împuşcarea activistului.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost ucis miercurea trecută la unul dintre mitingurile sale organizat la Universitatea Utah Valley. Activistul politic, un aliat apropiat al preşedintelui american Donald Trump, a murit după ce a fost împuşcat în gât.

Dezvăluiri grave ale procurorului

Procurorul din Utah, Jeff Gray, a declarat că „factorii agravanţi” în cazul uciderii lui Kirk includ faptul că „după toate aparenţele, inculpatul l-a vizat pe Charlie Kirk pe baza poziţionării sale politice şi a făcut acest lucru ştiind că erau copii prezenţi şi că aceştia vor fi martori la omucidere”.

Acuzaţiile de obstrucţionare a justiţiei se referă la faptul că Robinson a aruncat arma crimei, împreună cu hainele pe care le purta în acel moment.

Anchetatorii au vorbit cu rudele lui Robinson şi au efectuat o percheziţie la casa familiei sale, situată la 385 km sud-vest de locul unde a avut loc asasinatul.

Procurorul a spus că Robinson l-a acuzat pe Kirk de „răspândirea urii” în timpul unei discuţii cu tatăl său. De asemenea, el ar fi descris universitatea ca fiind un „loc stupid” ca influencerul să organizeze un eveniment.

După crimă, procurorul spune că suspectul a mărturisit părinţilor săi, când aceştia l-au confruntat, spunându-le că l-a împuşcat pe Kirk pentru că „era prea mult rău în el”.

Mama lui Robinson a declarat poliţiei că fiul ei devenise mai interesat de politică în ultimul timp şi „începuse să încline mai mult spre stânga” în ultimul an. Potrivit părinţilor săi, tânărul de 22 de ani devenit mai „orientat spre drepturile homosexualilor şi transsexualilor”.

Mama lui a mai spus că el începuse o relaţie cu colegul său de cameră, care era „în proces de tranziţie de gen”, ceea ce a dus la „discuţii” cu tatăl său, care avea opinii politice foarte diferite. Robinson ar fi scris într-un alt mesaj adresat colegului său de cameră că „de când Trump a ajuns la putere, (tatăl său) a devenit un susţinător înfocat al mişcării MAGA”.

Procurorul a refuzat să răspundă dacă Robinson l-ar fi vizat pe Kirk pentru opiniile sale anti-transgender. Kirk a fost împuşcat în timp ce răspundea la o întrebare care se referea la împuşcăturile în masă, violenţa cu arme de foc şi persoanele transgender.

Faptul că ar fi avut o relaţie intimă cu colegul său de cameră, iar acesta ar fi fost transsexual nu a fost confirmat încă oficial. În schimb, procurorul Gray a confirmat că acesta a cooperat cu anchetatorii.

