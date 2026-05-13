Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport

Președintele SUA, Donald Trump, tocmai a aterizat la Beijing, în China, unde va purta discuții cu omologul său chinez Xi Jinping în următoarele două zile. Oficialul de la Casa Albă a fost întâmpinat de o fanfară și de mulțimi care fluturau steaguri.

Din delegația lui Trump fac parte directori executivi din domeniul tehnologiei, printre care și șeful companiei Tesla, Elon Musk, care a fost văzut pe pista de la Beijing.

Printre cei care l-au însoțit pe Trump pe covorul roșu înainte de plecare s-au numărat miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk și fiul lui Trump, Eric.

Vicepreședintele chinez Han Zheng se afla pe pistă pentru a-l întâmpina pe Trump în momentul în care acesta cobora scările avionului Air Force One.

Han se numără printre cei mai înalți lideri ai Chinei, iar trimiterea lui pentru a-l întâmpina pe Trump este interpretată ca un gest de respect din partea Beijingului față de președintele american. Data trecută, cu ocazia vizitei sale din 2017, chinezii au trimis un lider de rang inferior, consilierul de stat Yang Jiechi.

Han a participat, de asemenea, la ceremonia de învestire a lui Trump de anul trecut.

Președintele SUA și delegația sa au părăsit acum pista într-un convoi de mașini.

