Australia spune NU unui Trump Tower: „Războiul din Iran a făcut ca marca să devină toxică”. Cum arăta proiectul condus de fiul președintelui SUA

La fel ca mulți alți oameni de afaceri, David Young, un dezvoltator imobiliar australian, și-a promovat cea mai recentă inițiativă pe platforma LinkedIn. Young, care este directorul executiv al Altus Property Group, scria, în februarie, că va coordona construcția celei mai înalte clădiri din Australia pe Gold Coast, un oraș din statul australian Queensland.

Însă celălalt nume menționat în acord a atras atenția întregii lumi, scrie The New York Times: Trump Organization.

Trump International Hotel & Tower urma să fie primul proiect sub marca Trump din Australia, cel mai recent dintr-o serie de inițiative imobiliare internaționale legate de imperiul de afaceri fondat de Donald Trump.

Proiectul Gold Coast, cu o valoare estimată la 1,5 miliarde de dolari australieni (aproximativ 1,09 miliarde de dolari), urma să fie un complex de 91 de etaje situat în Surfers Paradise, un cartier de pe litoralul Gold Coast. Acesta urma să includă un hotel de lux, apartamente rezidențiale, un club de plajă, precum și spații comerciale și de vânzare cu amănuntul. Lucrările urmau să înceapă în luna august.

După ce a publicat în februarie o fotografie în care apărea strângându-i mâna lui Eric Trump, David Young, de la Altus Property Group, a scris cu entuziasm pe internet despre marca Trump, pe care a descris-o ca fiind sinonimă cu luxul și calitatea, o marcă care îl va ajuta să construiască cea mai înaltă clădire și „cel mai bun” complex turistic din țară.

La rândul său, vicepreședintele executiv al Trump Organization și al doilea fiu al președintelui Trump a postat pe Twitter o imagine a unui monolit strălucitor, pe care era inscripționat numele familiei sale.

„Sunt foarte mândru să anunț ceea ce va deveni în curând cea mai înaltă clădire din Australia – Trump International Hotel & Tower Gold Coast”, a scris Eric Trump. Și: „Va fi o mare onoare! #Australia”.

Cum a ajuns să fie anulat acordul

Însă, la mai puțin de trei luni de la anunțarea acordului, acesta a eșuat. Săptămâna aceasta, laudele și felicitările reciproce au făcut loc acuzațiilor.

„Deși eram foarte entuziasmați de oportunitatea de a realiza un proiect imobiliar de talie mondială în Gold Coast, proiectul depindea de îndeplinirea anumitor obligații de către partenerul nostru”, a declarat marți un purtător de cuvânt al Trump Organization. „Din păcate, aceste obligații” — care se refereau la angajamentele financiare — „nu au fost îndeplinite”, a declarat purtătorul de cuvânt. Comunicatul de presă inițial prin care se anunța acordul a fost eliminat de pe site-ul web al Trump Organization, scrie NYT.

La rândul său, Young, care a dat faliment de două ori în trecut, a contrazis, marți seara, pe LinkedIn, folosind majuscule, a un titlu care spunea „Trump renunță la planul pentru turnul din Gold Coast”.

„DEZVOLTATORUL RENUNȚĂ LA PROIECTUL UNUI TURN SUB MARCA TRUMP”, a scris Young.

În postare, Young a afirmat că războiul purtat de SUA în Iran a făcut ca marca Trump să devină „toxică pentru australieni”, lucru pe care l-a descris ca fiind „extrem de nedrept” față de o marcă care „nu are nicio legătură cu președintele”. Această asociere, a susținut el, a fost determinată de „sensationalism pur”.

„Nu există niciun fel de tensiune între familia Trump și mine; de ce ar exista, având în vedere că îi cunosc de 19 ani, pe când pe atunci nimeni de aici nu știa măcar cine era Donald Trump”, a scris el. „Este vorba doar de afaceri. Eu și echipa mea așteptăm cu nerăbdare finalizarea proiectului și, după cum spune o veche zicală, «nu lăsa niciodată adevărul să stea în calea unei povești bune».”

O declarație de răspuns din partea Trump Organization părea însă să conțină cu siguranță mai mult decât o simplă urmă de acrimonie.

Declarația preciza că, deși grupul Trump era „foarte entuziasmat de oportunitatea de a realiza un proiect imobiliar de talie mondială în Gold Coast”, partenerul său de licențiere, Altus, nu a reușit să-și respecte partea sa din înțelegere.

„Încercarea domnului Young de a da vina pe anumite evenimente mondiale pentru rezilierea acordului nostru nu este decât o manevră menită să distragă atenția de la propriile sale neîndepliniri și eșecuri.”

Trump în România

În luna martie a acestui an, New York Times dezvăluia că organizația președintelui Trump vrea să dezvolte un proiect imobiliar, în țara noastră, în inima Transilvaniei. Potrivit sursei citate, compania a selectat un teren aflat lângă una dintre cele mai mari gropi de gunoi din regiune și un fost depozit de deșeuri medicale.

