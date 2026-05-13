Prima pagină » Știri externe » Discursul Regelui 2026: Charles anunță noile planuri ale guvernului britanic, în timp ce Starmer se confruntă cu cea mai grea provocare din mandat

Regele Charles al Marii Britanii a ținut, miercuri, al treilea său „Discurs al Regelui”. Discursul marchează începutul unei noi sesiuni parlamentare și reprezintă atât un moment simbolic din punct de vedere istoric, cât și un moment important în care sunt prezentate planurile legislative ale guvernului pentru anul următor.

Discursul Regelui este scris de guvern și prezintă planurile pentru următoarea sesiune parlamentară.

Acesta are loc în timp cer premierul Keir Starmer se confruntă cu cea mai mare provocare a carierei sale politice. Aproape 100 dintre propriii săi deputați îi cer să demisioneze în urma rezultatelor dezastruoase de la alegerile locale de săptămâna trecută.

Așezat pe tronul din Camera Lorzilor, regele Charles a declarat: „O lume din ce în ce mai periculoasă și mai instabilă amenință Regatul Unit, conflictul din Orientul Mijlociu fiind doar cel mai recent exemplu. Fiecare aspect al securității energetice, de apărare și economice a națiunii va fi pus la încercare.”

„Guvernul meu va răspunde acestei lumi cu fermitate și își va propune să creeze o țară echitabilă pentru toți. Miniștrii mei vor lua decizii care să protejeze energia, apărarea și securitatea economică a Regatului Unit pe termen lung.

(…) Guvernul meu va lua măsuri urgente pentru a combate antisemitismul și a se asigura că toate comunitățile se simt în siguranță.

(…) Miniștrii mei vor sprijini măsuri care mențin stabilitatea și controlează costul vieții. Vor folosi investițiile publice pentru a modela piețele și a atrage investiții private suplimentare. Vor folosi puterea unui stat activ în parteneriat cu mediul de afaceri și vor facilita reforme care să susțină o creștere mai mare și condiții echitabile pentru oamenii care muncesc.

(…) Guvernul meu consideră că îmbunătățirea relațiilor comerciale este vitală pentru securitatea economică a Regatului Unit. (…) Miniștrii mei vor introduce legislație pentru a profita de noile oportunități comerciale, inclusiv un proiect de lege pentru consolidarea legăturilor cu Uniunea Europeană.

(…) Guvernul meu va continua să sprijine neclintit poporul curajos al Ucrainei, care luptă în prima linie a libertății. Miniștrii mei vor căuta să îmbunătățească relațiile cu partenerii europeni ca un pas vital în consolidarea securității europene. Va continua să promoveze pacea pe termen lung în Orientul Mijlociu și soluția cu două state în Israel și Palestina.

Miniștrii mei vor continua, de asemenea, recomandările din Revizuirea Reglementărilor Nucleare și vor încuraja o nouă eră a generării de energie nucleară britanică [Legea de Reglementare Nucleară].

(…) Guvernul meu va rămâne un susținător principal al combaterii schimbărilor climatice și al obținerii unei lumi fără sărăcie.

(…) Miniștrii mei vor apăra drepturile femeilor și fetelor de a trăi într-o lume fără violență.

Guvernul meu este dedicat forței și integrității Uniunii Regatului Unit și va continua să colaboreze îndeaproape cu guvernele descentralizate pentru a oferi servicii cetățenilor din întreaga națiune.”

În cadrul discursului au fost anunțate în total 35 de proiecte de lege, care conturează prioritățile activității guvernului în următoarea sesiune parlamentară.

