Donald Trump a trimis un reporter CNN la plimbare și i-a refuzat întrebarea: Tu nu! Ești fake-news!

În cadrul conferinței susținute pentru a demonstra apariția autismului la copii dacă iau anumite medicamente, președintele american Donald Trump a avut o răbufnire de moment atunci când i s-a adresat o întrebare din partea presei.

Un reporter al CNN a fost efectiv dat afară de președintele Donald Trump, atunci când acesta susținea că Tylenol, versiunea americană pentru paracetamol, provoacă autism la copii atunci când femeile gravide îl consumă, relatează Express.

„Nu, nu. Am spus nu tu. Ești CNN, ești fake-news (știri false). Dă-i drumul”, a răbufnit liderul de la Casa Albă.

Experți din lumea medicală au contrazis afirmațiile făcute de Trump și secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, pentru că nu au un fundament științific, ci se bazează pe date fictive.

