Președintele american Donald Trump a vizitat zona Hill Country din statul Texas care a fost devastată de inundații. El a venit alături de Prima Doamnă, Melania.

Peste 170 de persoane au fost date dispărute și 129 au fost raportate ca fiind decedate în urma inundațiilor petrecute între 4 și 7 iulie 2025. Ploile au contribuit la creșterea volului râului Guadalupe într-un scurt timp la 7,9 metri, în doar 45 de minute. O viitură mortală a avut loc în comitatul Kerr.

Peste 2.000 de voluntari au sosit în comitatul Kerr pentru a ajuta la căutarea și salvarea persoanelor dispărute. Mai mulți pompieri de stat și echipe de căutare și salvare, inclusiv o echipă din Mexic, s-au deplasat de-a lungul râului Guadalupe.

Peste 850 de persoane au fost salvate din inundații. Un singur înotător a salvat 165 de persoane. Comitatul respectiv nu avea un sistem independent de avertizare la inundații, deși un fost șerif a pledat pentru un astfel de sistem cu 9 ani mai devreme, iar comisarul comitatului de la acea vreme a remarcat că zona se afla sub un mare risc de inundații.

Președintele Donald Trump a ținut o conferință de presă alături de alți oficiali texani.

„Nu am văzut așa ceva. Am văzut o grămadă de lucruri groaznice. M-am dus către multe locuri devastate de uragane, de tornade. Nu am mai văzut așa ceva înainte ca asta. Este un lucru groaznic. Doar ce am vizitat familii incredibile care sunt devastate, au pierdut un copil sau doi copii. Un râu îngust tocmai a devenit un monstru. Și asta s-a întâmplat. Dar eu și Prima Doamnă ne-am exprimat sprijinul și iubire (…). Suntem mâhniți și plini de durere și de jale pentru viețile pierdute. Sunt mulți copii dispăruți. Este foarte dur. Jelim fiecare viață pierdută și ne rugăm pentru familiile lor”, a spus președintele, potrivit ABC News.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Organizația Trump și SDC Imobiliare anunță construirea unui „Trump Tower Bucharest”. Marca președintelui american a fost lansată oficial în România