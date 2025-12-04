Prima pagină » Știri externe » Donald Trump anunță că SUA renunță la mașinile electrice și la tehnologiile scumpe ale lui Biden. Președintelui SUA îi plac mașinile mici japoneze

Donald Trump anunță că SUA renunță la mașinile electrice și la tehnologiile scumpe ale lui Biden. Președintelui SUA îi plac mașinile mici japoneze

04 dec. 2025, 05:00, Știri externe
Donald Trump anunță că SUA renunță la mașinile electrice și la tehnologiile scumpe ale lui Biden. Președintelui SUA îi plac mașinile mici japoneze

Donald Trump a declarat că SUA renunță la mașinile electrice și la tehnologiile scumpe ale lui Biden, În schimb, președintele american ar prefera mașinile mici japoneze. 

Trump a anunțat miercuri o propunere de diminuare a regulilor privind reducerea emisiilor de carbon  și a solicitat să nu mai existe presiuni asupra producătorilor auto privind combaterea poluării produsă de mașinile și camioanele pe benzină.

În iunie anul acesta, după ce s-a certat cu miliardarul Elon Musk, fostul șef DOGE, Trump a spus că nu mai vrea să investească în producția de mașini electrice și chiar și-a scos la vânzare mașina electrică  pe care a cumpărat-o de la  directorul companiei Tesla. 

Producătorii auto nu vor mai fi presați cu normele privind protejarea mediului

Planul lui Trump, dacă va fi finalizat anul viitor, ar reduce semnificativ cerințele privind economia de combustibil, care stabilesc reguli privind distanța pe care vehiculele noi trebuie să o parcurgă cu un galon de benzină până în anul model 2031.

Regulile vor lărgi accesul americanilor la întreaga gamă de vehicule pe benzină de care au nevoie și pe care și le pot permite, au declarat oficialii.  Administrația estimează că noile standarde ar stabili media la nivelul întregii industriei pentru vehiculele ușoare la aproximativ 34,5 mile pe galon în anul 2031.

Trump vrea înapoi în epoca petrolului

Măsura este cea mai recentă acțiune a administrației Trump de a inversa politicile din epoca Biden care încurajau mașinile și camioanele mai ecologice, inclusiv vehiculele electrice. Arderea benzinei pentru vehicule este un factor major care contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră care ar încălzi clima planetei.

Trump a anunțat planul la un eveniment la Casa Albă, la care au participat directori de top de la cei mai mari trei producători auto din SUA. Producători din industria auto s-au plâns că regulile din timpul președinției lui  Biden au fost dificil de respectat.

Președintele american Donald Trump și prim-ministra japoneză Sanae Takaichi semnează acordul „Noua Epocă de Aur pentru ALIANȚA dintre SUA și Japonia” pe durata întâlnirii de la Palatul Akasaka (28 octombrie 2025)

Președintele american Donald Trump și prim-ministra japoneză Sanae Takaichi semnează acordul „Noua Epocă de Aur pentru ALIANȚA dintre SUA și Japonia” pe durata întâlnirii de la Palatul Akasaka (28 octombrie 2025)

Lui Trump îi plac acum mașinile japoneze

Trump, care a promovat mult timp inițiativa „America First”, a făcut un îndemn soldaților americani: să cumpere mașini Toyota fabricate în Japonia în urma anunțului că Toyota va investi 10 miliarde de dolari pentru a construi fabrici în America

„Vor pune fabrici auto în toată Statele Unite în valoare de 10 miliarde de dolari. Deci asta e Toyota, așa că ieșiți și cumpărați-vă o Toyota”, le-a spus președintele marți trupelor de la bordul USS George Washington, andocată la baza navală din Yokosuka.

Președintele american Donald Trump a semnat în septembrie  un ordin executiv care reduce tarifele la importurile de mașini japoneze de la 27,5% la 15%. Astfel, a fost redusă  incertitudinea pentru giganții industriei auto precum Toyota, Honda și Nissan.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Trump lansează programul „Drill, baby, drill”: „Vom redeveni o națiune INDUSTRIALĂ”. Planurile președintelui pentru Alaska și Groenlanda

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Putin se întâlnește cu Modi pentru a discuta despre petrol, arme și tarifele lui Trump
06:16
Putin se întâlnește cu Modi pentru a discuta despre petrol, arme și tarifele lui Trump
EXTERNE Rusia va pedepsi „văduvele negre” pentru căsătorii fictive. Rusoaicele care trăiesc cu soldații ruși doar din interes riscă 10 ani de închisoare
06:00
Rusia va pedepsi „văduvele negre” pentru căsătorii fictive. Rusoaicele care trăiesc cu soldații ruși doar din interes riscă 10 ani de închisoare
NEWS ALERT Rusia continuă să atace marile orașe ale Ucrainei pentru a-l presa pe Zelenski să accepte planul de pace al lui Trump
05:00
Rusia continuă să atace marile orașe ale Ucrainei pentru a-l presa pe Zelenski să accepte planul de pace al lui Trump
APĂRARE Israelul face cu Germania cel mai mare acord de export de armament din istorie. Cum arată performantul Arrow 3
05:00
Israelul face cu Germania cel mai mare acord de export de armament din istorie. Cum arată performantul Arrow 3
EXTERNE Trump spune că Zelenski „nu mai are ași în mânecă” și trebuia accepte înțelegerea înaintea scandalului de corupție: „Putin vrea să oprească războiul”
23:57
Trump spune că Zelenski „nu mai are ași în mânecă” și trebuia accepte înțelegerea înaintea scandalului de corupție: „Putin vrea să oprească războiul”
CRĂCIUN Familia Regală britanică se pregătește pentru Crăciun. Cum a fost decorată Capela Sfântului George din Castelul Windsor
23:27
Familia Regală britanică se pregătește pentru Crăciun. Cum a fost decorată Capela Sfântului George din Castelul Windsor
Mediafax
Horoscop 4 decembrie 2025: Atenție la relațiile personale. Două zodii vor surprinde cu decizii neașteptate
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Salariul minim, în funcție de vechime și studii. Cum ar putea crește veniturile angajaților români. BNS a avizat favorabil propunerea
Mediafax
Noi imagini cu femeia care a atras toate privirile la parada de Ziua Națională. Are o colecție impresionantă de pălării
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Primul caz de gripă aviară la pisici, confirmat în Olanda
1 AN DE LA ANULARE 4 decembrie. După declasificarea documentelor CSAT, toate „tunurile” sunt puse pe Georgescu. SRI, SIE și MAI, informații despre o campanie controversată pe TikTok, iar din scenariu nu lipsește Rusia. Declarația transmisă de Ambasada SUA în România
06:00
4 decembrie. După declasificarea documentelor CSAT, toate „tunurile” sunt puse pe Georgescu. SRI, SIE și MAI, informații despre o campanie controversată pe TikTok, iar din scenariu nu lipsește Rusia. Declarația transmisă de Ambasada SUA în România
Conducătorii României, dușmanii României? Cum au deveni președintele și premierul principalii detractori ai țării. Cine mai investește într-o țară „coruptă” și în „incapacitate de plată”?
06:00
Conducătorii României, dușmanii României? Cum au deveni președintele și premierul principalii detractori ai țării. Cine mai investește într-o țară „coruptă” și în „incapacitate de plată”?
EXCLUSIV Dani Mocanu s-a angajat cârciumar, în Italia. Manelistul ar lucra, lângă Napoli, la barul unui român
05:00
Dani Mocanu s-a angajat cârciumar, în Italia. Manelistul ar lucra, lângă Napoli, la barul unui român
CONTROVERSĂ Toți știau. Cronologia dezastrului de la Paltinu. Primele informații despre Criza Apei au apărut în 17 iunie. Cinci luni mai târziu, 100.000 de oameni nu au apă și securitatea energetică a României este în pericol
05:00
Toți știau. Cronologia dezastrului de la Paltinu. Primele informații despre Criza Apei au apărut în 17 iunie. Cinci luni mai târziu, 100.000 de oameni nu au apă și securitatea energetică a României este în pericol
METEO Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
03:00
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
ACTUALITATE Anca Alexandrescu: „Sunt pregătită pentru a fi primar general. Vreau ca împreună cu primarii de sector să facem lucruri pentru București”
23:45
Anca Alexandrescu: „Sunt pregătită pentru a fi primar general. Vreau ca împreună cu primarii de sector să facem lucruri pentru București”

Cele mai noi