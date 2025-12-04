Donald Trump anunță că SUA renunță la mașinile electrice și la tehnologiile scumpe ale lui Biden. Președintelui SUA îi plac mașinile mici japoneze

Donald Trump a declarat că SUA renunță la mașinile electrice și la tehnologiile scumpe ale lui Biden, În schimb, președintele american ar prefera mașinile mici japoneze.

Trump a anunțat miercuri o propunere de diminuare a regulilor privind reducerea emisiilor de carbon și a solicitat să nu mai existe presiuni asupra producătorilor auto privind combaterea poluării produsă de mașinile și camioanele pe benzină.

În iunie anul acesta, după ce s-a certat cu miliardarul Elon Musk, fostul șef DOGE, Trump a spus că nu mai vrea să investească în producția de mașini electrice și chiar și-a scos la vânzare mașina electrică pe care a cumpărat-o de la directorul companiei Tesla.

Producătorii auto nu vor mai fi presați cu normele privind protejarea mediului

Planul lui Trump, dacă va fi finalizat anul viitor, ar reduce semnificativ cerințele privind economia de combustibil, care stabilesc reguli privind distanța pe care vehiculele noi trebuie să o parcurgă cu un galon de benzină până în anul model 2031.

Regulile vor lărgi accesul americanilor la întreaga gamă de vehicule pe benzină de care au nevoie și pe care și le pot permite, au declarat oficialii. Administrația estimează că noile standarde ar stabili media la nivelul întregii industriei pentru vehiculele ușoare la aproximativ 34,5 mile pe galon în anul 2031.

Trump vrea înapoi în epoca petrolului

Măsura este cea mai recentă acțiune a administrației Trump de a inversa politicile din epoca Biden care încurajau mașinile și camioanele mai ecologice, inclusiv vehiculele electrice. Arderea benzinei pentru vehicule este un factor major care contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră care ar încălzi clima planetei.

Trump a anunțat planul la un eveniment la Casa Albă, la care au participat directori de top de la cei mai mari trei producători auto din SUA. Producători din industria auto s-au plâns că regulile din timpul președinției lui Biden au fost dificil de respectat.

Lui Trump îi plac acum mașinile japoneze

Trump, care a promovat mult timp inițiativa „America First”, a făcut un îndemn soldaților americani: să cumpere mașini Toyota fabricate în Japonia în urma anunțului că Toyota va investi 10 miliarde de dolari pentru a construi fabrici în America

„Vor pune fabrici auto în toată Statele Unite în valoare de 10 miliarde de dolari. Deci asta e Toyota, așa că ieșiți și cumpărați-vă o Toyota”, le-a spus președintele marți trupelor de la bordul USS George Washington, andocată la baza navală din Yokosuka.

Președintele american Donald Trump a semnat în septembrie un ordin executiv care reduce tarifele la importurile de mașini japoneze de la 27,5% la 15%. Astfel, a fost redusă incertitudinea pentru giganții industriei auto precum Toyota, Honda și Nissan.

Sursa Foto: Profimedia

