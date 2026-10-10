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Donald Trump, apariție controversată la un miting electoral. Ar fi purtat un costum ieftin, fabricat în Asia

Ruxandra Radulescu
Donald Trump, apariție controversată la un miting electoral. Ar fi purtat un costum ieftin, fabricat în Asia
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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, un susținător declarat al achiziționării de produse realizate în SUA (Made in USA), a fost surprins, luni 5 octombrie, la un eveniment electoral, în timp ce purta un costum de la un brand, care își confecționează hainele în țări precum China și Bangladesh.

Donald Trump a mers la Grand Island, în statul Nebraska, pentru a-l susține pe senatorul republican Pete Ricketts, care candidează pentru un nou mandat în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului. La finalul mitingului, liderul de la Casa Albă a executat câteva mișcări de dans, în stilul său caracteristic, iar apoi și-a deschis nasturii de la costum.

Acel gest, aparent banal, le-a permis fotografilor să surprindă eticheta de pe sacoul său: „Jos. A. Bank” – un brand american de îmbrăcăminte masculină cunoscut pentru costumele sale la prețuri accesibile. Totodată o mare parte din producția de haine a firmei respective este realizată străinătate.

Alegerea vestimentară a lui Donald Trump i-a surprins pe mulți, având în vedere sloganul politicii sale economice: „America First” (America pe primul loc), precum și inițiativele liderului de reindustrializare a SUA.

Ce a descoperit un jurnalist american despre costumul purtat de Trump

Pe rețeaua de socializare X, Derek Guy, un jurnalist american specializat în modă masculină, a sesizat imediat această contradicție.

„Costumele „Jos. A. Bank” sunt toate fabricate în străinătate, în general în țări precum China și Bangladesh”, a remarcat el.

„Mă întreb de ce Trump a preferat un costum ieftin de import unuia fabricat în Statele Unite”.

„Costumul lui Trump pare să facă parte din gama „Traveler” a brandului Jos. A. Bank. Acesta este fabricat în străinătate dintr-un amestec de lână, poliester și spandex.

Compania îl descrie ca având o elasticitate superioară („ultimate stretch”) și precizează că a fost conceput pentru a minimiza mirosul corporal.”, mai precizează jurnalistul american pe platforma X.

Totuși, compania-mamă a brandului Jos. A. Bank, Tailored Brands, dispune de capacități de producție pe plan intern, în special pentru marca Joseph Abboud. Cu toate acestea, eticheta acelui brand diferă de cea observată pe sacoul președintelui.

Brandul costumului purtat de Trump are furnizori din Asia

Potrivit ediției americane a HuffPost, un document oficial depus pe 10 iulie la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) confirmă faptul că Tailored Brands se bazează pe „o rețea de furnizori globali, situați în principal în Asia”.

Printre țările implicate se numără Vietnamul, Indonezia, Bangladeshul și China. Cu toate acestea, compania precizează că și-a redus volumul de aprovizionare din China cu 20% în 2024 și cu încă 11% în 2025. Deși țara exactă de fabricație a costumului purtat de Donald Trump nu a fost stabilită, alegerea sa pare să contrazică angajamentul său de a acorda prioritate producției interne.

Derek Guy a reamintit, de asemenea, declarațiile făcute de președintele SUA în timpul discursului său de învestitură din ianuarie 2025.

„Trebuie să ne protejăm granițele de efectele nocive ale altor țări care ne fabrică produsele, ne fură companiile și ne distrug locurile de muncă”, a declarat atunci Donald Trump.

Controversatul costum ar costa sub 300 de dolari

Dincolo de proveniență și prețul costumului prezidențial a reprezentat o surpriză.

Potrivit CNN, eticheta vizibilă în fotografii seamănă cu cea a colecției „Traveler” de la  „Jos. A. Bank”, o gamă în care costumele se vând cu aproximativ 280 de dolari.

Această sumă este extrem de mică în comparație cu prețurile practicate de Brioni – brandul italian de lux asociat de obicei cu Donald Trump –, unde costumele pot costa peste 5.500 de dolari bucata.

Motivul pentru care președintele SUA ar fi ales să poarte un costum ieftin

Totuși, această alegere ar putea oferi un avantaj politic. Așa cum subliniază CNN, americanii care se confruntă cu creșterea costului vieții ar putea aprecia faptul că președintele lor poartă un costum accesibil publicului larg, în loc de unul de la un brand de lux.

Este o modalitate de a rezona cu viața cotidiană a alegătorilor săi, chiar dacă miliardarul însuși nu se confruntă cu astfel de probleme legate de puterea de cumpărare.

FOTO: Derek Guy @X

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