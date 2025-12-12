Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace

În urma conferinței de presă de joi seara de la Casa Albă, Donald Trump a declarat că „vărsarea de sânge” din Ucraina trebuie să înceteze, arătându-se dezamăgit față de lipsa progresului în demersurile pentru pace. Doar luna trecută, cel puțin 25.000 de persoane au fost ucise în războiul dintre Rusia și Ucraina. Potrivit secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, președintele american nu este mulțumit de „simplele promisiuni” făcute atât de oficialii ruși, cât și de cei ucraineni: „S-a săturat de întâlniri doar de dragul de a se întâlni. Nu mai vrea discuții. Vrea acțiune. Vrea ca acest război să se încheie”, a spus Leavitt.

Administrația Trump promovează în continuare discuțiile pentru pace, dar impune condiții

Cu toate că planul de pace al SUA este bine-definit, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu este de acord cu toate punctele sale. În primul rând, acesta nu este dispus să renunțe la porțiunea din Donbas ocupată de ucraineni în favoarea Rusiei. De asemenea, a indicat anterior că un alt punct disputabil ar fi guvernarea centralei nucleare de la Zaporojie, care se află în prezent sub control rusesc. În ciuda refuzului lui Zelenski, administrația Trump rămâne implicată activ în procesul de pace Rusia-Ucraina, sperând la o soluționare care să aducă pacea cât mai curând, ideal până la Crăciunul acestui an.

Președintele Ucrainei a mai declarat că Kievul a înaintat Casei Albe un set de 20 de contrapropuneri. Una dintre condițiile preferate de Zelenski ar fi ca orice decizie care implică concesii teritoriale să fie aprobată printr-un referendum național.

Atât Rusia, cât și China trebuie să contribuie la pacea mondială

În dialogul său cu reporterii, Președintele SUA a adus aminte și de controversata temă a denuclearizării: „Unul dintre lucrurile despre care vorbesc cu China este denuclearizarea armelor. […] Am vorbit cu China despre asta. Am vorbit cu Rusia despre asta.”

Așadar, un lucru pare să fie cert în viziunea lui Trump care, mai mult ca niciodată, vizează un viitor pașnic atât pentru Ucraina, cât și pentru comunitatea globală: „Dacă toată lumea continuă să joace astfel de jocuri, veți ajunge într-un al Treilea Război Mondial.”

