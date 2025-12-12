Prima pagină » Știri externe » Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace

Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace

12 dec. 2025, 16:25, Știri externe
Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace

În urma conferinței de presă de joi seara de la Casa Albă, Donald Trump a declarat că „vărsarea de sânge” din Ucraina trebuie să înceteze, arătându-se dezamăgit față de lipsa progresului în demersurile pentru pace. Doar luna trecută, cel puțin 25.000 de persoane au fost ucise în războiul dintre Rusia și Ucraina. Potrivit secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, președintele american nu este mulțumit de „simplele promisiuni” făcute atât de oficialii ruși, cât și de cei ucraineni: „S-a săturat de întâlniri doar de dragul de a se întâlni. Nu mai vrea discuții. Vrea acțiune. Vrea ca acest război să se încheie”, a spus Leavitt.

Administrația Trump promovează în continuare discuțiile pentru pace, dar impune condiții

Cu toate că planul de pace al SUA este bine-definit, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu este de acord cu toate punctele sale. În primul rând, acesta nu este dispus să renunțe la porțiunea din Donbas ocupată de ucraineni în favoarea Rusiei. De asemenea, a indicat anterior că un alt punct disputabil ar fi guvernarea centralei nucleare de la Zaporojie, care se află în prezent sub control rusesc. În ciuda refuzului lui Zelenski, administrația Trump rămâne implicată activ în procesul de pace Rusia-Ucraina, sperând la o soluționare care să aducă pacea cât mai curând, ideal până la Crăciunul acestui an.

Președintele Ucrainei a mai declarat că Kievul a înaintat Casei Albe un set de 20 de contrapropuneri. Una dintre condițiile preferate de Zelenski ar fi ca orice decizie care implică concesii teritoriale să fie aprobată printr-un referendum național.

Atât Rusia, cât și China trebuie să contribuie la pacea mondială

În dialogul său cu reporterii, Președintele SUA a adus aminte și de controversata temă a denuclearizării: „Unul dintre lucrurile despre care vorbesc cu China este denuclearizarea armelor. […] Am vorbit cu China despre asta. Am vorbit cu Rusia despre asta.”

Așadar, un lucru pare să fie cert în viziunea lui Trump care, mai mult ca niciodată, vizează un viitor pașnic atât pentru Ucraina, cât și pentru comunitatea globală: „Dacă toată lumea continuă să joace astfel de jocuri, veți ajunge într-un al Treilea Război Mondial.”

Recomandările autorului: 

Viktor Orban își pregătește viitorul la conducerea Ungariei. Vrea să ajungă președinte cu puteri extinse, scrie Bloomberg

Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate

SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin
15:38
Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin
EXTERNE SUA se confruntă cu inundații istorice în statul Washington. 100.000 de oameni sunt evacuați în timp ce râurile ating niveluri record
15:19
SUA se confruntă cu inundații istorice în statul Washington. 100.000 de oameni sunt evacuați în timp ce râurile ating niveluri record
APĂRARE Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate
14:25
Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate
EXTERNE SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială
13:57
SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială
INEDIT Covoare, bijuterii, pantofi de piton: Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la lideri precum Biden, Orban, Milei sau Zelensky
13:39
Covoare, bijuterii, pantofi de piton: Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la lideri precum Biden, Orban, Milei sau Zelensky
EXTERNE Ursula von der Leyen reacționează la criticile lui Donald Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană!”
13:02
Ursula von der Leyen reacționează la criticile lui Donald Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană!”
Mediafax
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru copii, bărbați și femei
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Ce a descoperit o echipă de cercetători în structura termică de sub Groenlanda?
INEDIT Cel mai inteligent om care a existat vreodată pe Terra. Einstein avea 160 IQ. Cât avea el
16:53
Cel mai inteligent om care a existat vreodată pe Terra. Einstein avea 160 IQ. Cât avea el
STRATEGIE Ce jocuri face administrația Donald Trump în Asia?
16:52
Ce jocuri face administrația Donald Trump în Asia?
EXCLUSIV Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr”
16:36
Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr”
FLASH NEWS Diana Buzoianu se leagă cu lanțurile de scaunul de ministru, cu trei zile înainte de moțiune: „Cereri pe fond politic”
16:33
Diana Buzoianu se leagă cu lanțurile de scaunul de ministru, cu trei zile înainte de moțiune: „Cereri pe fond politic”
EXCLUSIV Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției”
16:14
Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției”

Cele mai noi