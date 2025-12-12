Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“

În fiecare lună, câteva mii de turiști vizitează Caiazzo, o comună cu 5.000 de locuitori situată la o oră distanță de Napoli. Nu peisajele impresionante sau arhitectura spectaculoasă a Italiei îi atrage aici, ci pizzeria Pepe In Grani, unde se mămâncă „cea mai bună pizza din lume“, relatează Financial Times.

Cea mai populară pizza din meniu este Margherita Sbagliata, al cărei design aduce aminte parcă de o pictură a lui Piet Mondrian.

Faimoasa specialitate necesită coacerea aluatului doar cu mozzarella pe el. Un strat consistent de sos de roșii și pastă de busuioc se adaugă după coacere.

În meniu se mai regăsește și o pizza în cornet, pizza dulce și pizza „sănătoasă” servită cu legume crude și un dressing.

Omul din spatele restaurantului Pepe In Grani este Franco Pepe, un pizzar din a treia generație, ale cărui inovații i-au adus respectul celor mai importanți bucătari din lume.

Întinsă pe mai multe etaje, pizzeria găzduiește două cuptoare tradiționale napolitane pentru pizza cu cupolă. Locuința lui Pepe este în aceeași clădire.

Istoria Pizzeriei lui Pepe

În anii 1930, bunicul lui Pepe, Francesco, a deschis o brutărie și un magazin de familie în Caiazzo, unde vindeau pizza la felie. În 1961, tatăl său, Stefano, a deschis o pizzerie în centrul orașului. Aici, Franco a învățat meserie. Dar Stefano nu a vrut ca fiii săi să devină pizzeri, așa că Pepe a devenit profesor de educație fizică. Frații săi, Nino și Massimiliano, au studiat contabilitate și arhitectură. Abia după moartea lui Stefano, în 1996, frații au decis să preia afacerea familiei.

Nu se înțelegeau în privința modului de administrare. Inspirat de haute cuisine și de mișcarea Slow Food, Franco dorea să creeze pizza care să ridice statutul acestui preparat și să pună în valoare produsele regionale. Așa că, în 2011, a părăsit afacerea familiei pentru a-și deschide propria pizzerie în apropiere. Oamenii îl credeau nebun. La urma urmei, Caiazzo nu era o destinație precum Napoli.

„Nimeni nu a rămas și nici măcar nu a trecut pe acolo”, își amintește el. „M-a ajutat când bucătarii din afara orașului Caiazzo mi-au spus că sunt pe drumul cel bun”, spune el. „Și, treptat, tot mai mulți oameni s-au implicat.”

A început prin a colabora cu șase producători locali – folosind ingrediente precum măsline negre din Caiazzo și mozzarella făcută din laptele de bivoliță mediteraneană italiană pentru pizza sa. Acum lucrează cu peste 40 de producători.

Cum a apărut Margherita care a schimbat lumea

Interpretarea sa revoluționară a Margheritei a apărut pentru că dorea să celebreze roșia locală din soiul Riccio. Aroma acesteia era afectată de căldură, așa că a a decis să adauge roșiile după coacerea aluatului.

L’Alifana sa (un alt model de pizza n.r.), cu pancetta, brânză scamorza afumată și ceapă, a fost concepută pentru a susține ceapa parfumată Alife, care era pe cale de dispariție.

Susținerea sa pentru aceste produse a fost transformatoare, deoarece bucătarii și furnizorii din întreaga lume au început și ei să le folosească.

Astfel, în jurul lui Franco s-a format o comunitate impresionantă. „O rețea umană, economică și socială”, scriu jurnaliștii FT.

Pepe a oferit asistență fermierilor cu care lucra

Pepe a angajat un agronom care le-a oferit asistență fermierilor cu care lucra. Echipa sa este formată în mare parte din tineri din zonă. Zeci de pensiuni și agenții de turism au apărut pentru a satisface cererile din turism, care au crescut vertiginos după ce a apărut în serialul Chef’s Table: Pizza de pe Netflix în 2022. „Tot orașul se închide luni pentru că noi închidem luni”, spune el.

În 2020, Pepe a fost numit Cavaler al Ordinului de Merit al Republicii Italiene pentru eforturile sale în timpul pandemiei de Covid, când și-a ținut cuptoarele aprinse pentru a oferi pâine vârstnicilor și celor nevoiași din zonă. Acum lucrează cu guvernul italian pentru a inspira generațiile viitoare de pizzari.

„Vreau să le ofer cunoștințe în tot, de la prepararea aluatului la nutriție și economie”, spune el. Acest lucru corespunde misiunii sale „de a reda demnitatea rolului de bucătar“.

Sursă foto/ video: Instagram/ Franco Pepe

