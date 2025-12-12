Prima pagină » Știri externe » Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“

Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“

12 dec. 2025, 16:55, Știri externe
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“

În fiecare lună, câteva mii de turiști vizitează Caiazzo, o comună cu 5.000 de locuitori situată la o oră distanță de Napoli. Nu peisajele impresionante sau arhitectura spectaculoasă a Italiei îi atrage aici, ci pizzeria Pepe In Grani, unde se mămâncă „cea mai bună pizza din lume“, relatează Financial Times.

Cea mai populară pizza din meniu este Margherita Sbagliata, al cărei design aduce aminte parcă de o pictură a lui Piet Mondrian.

Faimoasa specialitate necesită coacerea aluatului doar cu mozzarella pe el. Un strat consistent de sos de roșii și pastă de busuioc se adaugă după coacere.

În meniu se mai regăsește și o pizza în cornet, pizza dulce și pizza „sănătoasă” servită cu legume crude și un dressing.

Omul din spatele restaurantului Pepe In Grani este Franco Pepe, un pizzar din a treia generație, ale cărui inovații i-au adus respectul celor mai importanți bucătari din lume.

Întinsă pe mai multe etaje, pizzeria găzduiește două cuptoare tradiționale napolitane pentru pizza cu cupolă. Locuința lui Pepe este în aceeași clădire.

Istoria Pizzeriei lui Pepe

În anii 1930, bunicul lui Pepe, Francesco, a deschis o brutărie și un magazin de familie în Caiazzo, unde vindeau pizza la felie. În 1961, tatăl său, Stefano, a deschis o pizzerie în centrul orașului. Aici, Franco a învățat meserie. Dar Stefano nu a vrut ca fiii săi să devină pizzeri, așa că Pepe a devenit profesor de educație fizică. Frații săi, Nino și Massimiliano, au studiat contabilitate și arhitectură. Abia după moartea lui Stefano, în 1996, frații au decis să preia afacerea familiei.

Nu se înțelegeau în privința modului de administrare. Inspirat de haute cuisine și de mișcarea Slow Food, Franco dorea să creeze pizza care să ridice statutul acestui preparat și să pună în valoare produsele regionale. Așa că, în 2011, a părăsit afacerea familiei pentru a-și deschide propria pizzerie în apropiere. Oamenii îl credeau nebun. La urma urmei, Caiazzo nu era o destinație precum Napoli.

„Nimeni nu a rămas și nici măcar nu a trecut pe acolo”, își amintește el. „M-a ajutat când bucătarii din afara orașului Caiazzo mi-au spus că sunt pe drumul cel bun”, spune el. „Și, treptat, tot mai mulți oameni s-au implicat.”

A început prin a colabora cu șase producători locali – folosind ingrediente precum măsline negre din Caiazzo și mozzarella făcută din laptele de bivoliță mediteraneană italiană pentru pizza sa. Acum lucrează cu peste 40 de producători.

Cum a apărut Margherita care a schimbat lumea

Interpretarea sa revoluționară a Margheritei a apărut pentru că dorea să celebreze roșia locală din soiul Riccio. Aroma acesteia era afectată de căldură, așa că a a decis să adauge roșiile după coacerea aluatului.

L’Alifana sa (un alt model de pizza n.r.), cu pancetta, brânză scamorza afumată și ceapă, a fost concepută pentru a susține ceapa parfumată Alife, care era pe cale de dispariție.

Susținerea sa pentru aceste produse a fost transformatoare, deoarece bucătarii și furnizorii din întreaga lume au început și ei să le folosească.

Astfel, în jurul lui Franco s-a format o comunitate impresionantă. „O rețea umană, economică și socială”, scriu jurnaliștii FT.

Pepe a oferit asistență fermierilor cu care lucra

Pepe a angajat un agronom care le-a oferit asistență fermierilor cu care lucra. Echipa sa este formată în mare parte din tineri din zonă. Zeci de pensiuni și agenții de turism au apărut pentru a satisface cererile din turism, care au crescut vertiginos după ce a apărut în serialul Chef’s Table: Pizza de pe Netflix în 2022. „Tot orașul se închide luni pentru că noi închidem luni”, spune el.

În 2020, Pepe a fost numit Cavaler al Ordinului de Merit al Republicii Italiene pentru eforturile sale în timpul pandemiei de Covid, când și-a ținut cuptoarele aprinse pentru a oferi pâine vârstnicilor și celor nevoiași din zonă. Acum lucrează cu guvernul italian pentru a inspira generațiile viitoare de pizzari.

„Vreau să le ofer cunoștințe în tot, de la prepararea aluatului la nutriție și economie”, spune el. Acest lucru corespunde misiunii sale „de a reda demnitatea rolului de bucătar“.

 

Sursă foto/ video: Instagram/ Franco Pepe

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Bucătăria italiană intră pe lista UNESCO. Este prima țară care și-a văzut întregul sistem gastronomic în Patrimoniul Cultural Imaterial

A fost aleasă cea mai bună pizza din Europa și nu este făcută în Italia

O ucraineancă a renunțat la jobul de birou și a plecat în SUA pentru a coace pizza: „Nu am niciun regret”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Trump și Clinton apar într-un nou lot de fotografii în dosarul Epstein. 19 din 95.000 de imagini, date publicității. Figuri celebre apar cu agresorul
18:11
Trump și Clinton apar într-un nou lot de fotografii în dosarul Epstein. 19 din 95.000 de imagini, date publicității. Figuri celebre apar cu agresorul
CONTROVERSĂ Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată în Iran. Ea luptă pentru drepturile femeilor și a fost arestată de autorități de 14 ori
17:36
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată în Iran. Ea luptă pentru drepturile femeilor și a fost arestată de autorități de 14 ori
ULTIMA ORĂ Zelenski a scris în planul lui de pace că Ucraina ar urma să adere la UE peste un an, dezvăluie Financial Times
16:56
Zelenski a scris în planul lui de pace că Ucraina ar urma să adere la UE peste un an, dezvăluie Financial Times
EXTERNE Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace
16:25
Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace
FLASH NEWS Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin
15:38
Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin
EXTERNE SUA se confruntă cu inundații istorice în statul Washington. 100.000 de oameni sunt evacuați în timp ce râurile ating niveluri record
15:19
SUA se confruntă cu inundații istorice în statul Washington. 100.000 de oameni sunt evacuați în timp ce râurile ating niveluri record
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Un simplu truc cu lumina dezvăluie căi cerebrale ascunse în detaliu microscopic
ECONOMIE Lovitură de grație de la Uniunea Europeană pentru Shein, Temu și AliExpress. De când vor fi taxate în plus coletele cu o valoarea mai mică de 150 de euro
18:09
Lovitură de grație de la Uniunea Europeană pentru Shein, Temu și AliExpress. De când vor fi taxate în plus coletele cu o valoarea mai mică de 150 de euro
POLITICĂ Realitatea nefiltrată a guvernării Bolojan: „Inflație uriașă, energia cu 62% mai scumpă, scăderea nivelului de trai”
17:20
Realitatea nefiltrată a guvernării Bolojan: „Inflație uriașă, energia cu 62% mai scumpă, scăderea nivelului de trai”
ULTIMA ORĂ Primarul din Livezile, arestat preventiv pentru agresiune sexuală și influențarea declarațiilor. Decizia este definitivă
17:08
Primarul din Livezile, arestat preventiv pentru agresiune sexuală și influențarea declarațiilor. Decizia este definitivă
INEDIT Cel mai inteligent om care a existat vreodată pe Terra. Einstein avea 160 IQ. Cât avea el
16:53
Cel mai inteligent om care a existat vreodată pe Terra. Einstein avea 160 IQ. Cât avea el

Cele mai noi