Pe cine trimite Bruxelles-ul la negocierile de pace pentru Ucraina de la Abu Dhabi. Surse Politico: „Europenii nu vor fi prezenți în sala de negocieri“

Uniunea Europeană va trimite doi reprezentanți ai Comisiei și Consiliului European la negocierile de pace privind Ucraina, care vor începe marți la Abu Dhabi, au transmis doi oficiali ai UE pentru Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat într-o postare pe X, luni, că UE va avea reprezentanți la discuțiile dintre Ucraina, Rusia și SUA, menționând că „UE va fi prezentă alături de partenerii noștri”.

„Pe lângă reprezentanții UE — Bjoern Seibert, șeful de cabinet al Ursulei von der Leyen din partea Comisiei, și Anna-Maria Boura, consilierul principal pe probleme de politică externă al președintelui Consiliului, António Costa — la discuții vor fi prezenți și consilieri de securitate națională din Franța, Germania și Regatul Unit“, au transmis pentru Politico un oficial german și a doi diplomați ai UE.

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Nu este clar dacă delegația europeană va fi prezentă în sala de negocieri.

Oficialul german a declarat pentru Politico că formatul negocierilor „va fi stabilit pe măsură ce discuțiile vor avansa”. Totuși, unul dintre oficialii UE, căruia i s-a acordat anonimatul, a afirmat că europenii nu vor fi prezenți în sala de negocieri.

Liderii UE au fost în dezacord cu privire la modul în care Europa ar trebui să fie reprezentată la negocieri. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni i-a adresat săptămâna trecută o scrisoare lui Costa, criticând schimbarea formatului negocierilor cu Rusia. Mesajul său a primit sprijinul ministrului polonez de externe, Radosław Sikorski, care a susținut implicarea într-un grup mai larg, incluzând reprezentanți ai instituțiilor UE, în negocierile de pace.

Duminică seara, ministrul de Externe al Franței, Jean-Noël Barro, a declarat că țara sa „va fi prezentă la masa negocierilor” în cadrul întâlnirii trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia, care va avea loc la Abu Dhabi în perioada 10–11 noiembrie. Ministrul a făcut acest anunț, duminică, în cadrul unei emisiuni la postul de radio RTL.

„Europenii vor fi bine reprezentați, iar Franța va fi prezentă la Abu Dhabi pentru a participa la aceste discuții. Nu vă pot spune încă cine va reprezenta Franța cu această ocazie, dar Franța va fi cu siguranță prezentă”, a adăugat el. „În ultimele săptămâni, europenii și-au făcut auzită vocea și i-au transmis mediatorului american că nicio discuție privind viitorul continentului nu poate ignora așteptările și cerințele noastre”, a subliniat el.

Jared Kushner, trimisul special și ginerele președintelui SUA, Donald Trump, a declarat că el și Steve Wittcoff vor avea întâlniri cu reprezentanți europeni înainte de începerea negocierilor tripartite privind Ucraina, care vor avea loc marți și miercuri la Abu Dhabi.