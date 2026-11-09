Prima pagină » Știri externe » Pe cine trimite Bruxelles-ul la negocierile de pace pentru Ucraina de la Abu Dhabi. Surse Politico: „Europenii nu vor fi prezenți în sala de negocieri“

Pe cine trimite Bruxelles-ul la negocierile de pace pentru Ucraina de la Abu Dhabi. Surse Politico: „Europenii nu vor fi prezenți în sala de negocieri“

Melania Agiu
Pe cine trimite Bruxelles-ul la negocierile de pace pentru Ucraina de la Abu Dhabi. Surse Politico: „Europenii nu vor fi prezenți în sala de negocieri“
Galerie Foto 11
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Uniunea Europeană va trimite doi reprezentanți ai Comisiei și Consiliului European la negocierile de pace privind Ucraina, care vor începe marți la Abu Dhabi, au transmis doi oficiali ai UE pentru Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat într-o postare pe X, luni, că UE va avea reprezentanți la discuțiile dintre Ucraina, Rusia și SUA, menționând că „UE va fi prezentă alături de partenerii noștri”.

„Pe lângă reprezentanții UE — Bjoern Seibert, șeful de cabinet al Ursulei von der Leyen din partea Comisiei, și Anna-Maria Boura, consilierul principal pe probleme de politică externă al președintelui Consiliului, António Costa — la discuții vor fi prezenți și consilieri de securitate națională din Franța, Germania și Regatul Unit“, au transmis pentru Politico un oficial german și a doi diplomați ai UE.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Nu este clar dacă delegația europeană va fi prezentă în sala de negocieri.

Oficialul german a declarat pentru Politico că formatul negocierilor „va fi stabilit pe măsură ce discuțiile vor avansa”. Totuși, unul dintre oficialii UE, căruia i s-a acordat anonimatul, a afirmat că europenii nu vor fi prezenți în sala de negocieri.

Liderii UE au fost în dezacord cu privire la modul în care Europa ar trebui să fie reprezentată la negocieri. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni i-a adresat săptămâna trecută o scrisoare lui Costa, criticând schimbarea formatului negocierilor cu Rusia. Mesajul său a primit sprijinul ministrului polonez de externe, Radosław Sikorski, care a susținut implicarea într-un grup mai larg, incluzând reprezentanți ai instituțiilor UE, în negocierile de pace.

Duminică seara, ministrul de Externe al Franței, Jean-Noël Barro, a declarat că țara sa „va fi prezentă la masa negocierilor” în cadrul întâlnirii trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia, care va avea loc la Abu Dhabi în perioada 10–11 noiembrie. Ministrul a făcut acest anunț, duminică, în cadrul unei emisiuni la postul de radio RTL.

„Europenii vor fi bine reprezentați, iar Franța va fi prezentă la Abu Dhabi pentru a participa la aceste discuții. Nu vă pot spune încă cine va reprezenta Franța cu această ocazie, dar Franța va fi cu siguranță prezentă”, a adăugat el.

„În ultimele săptămâni, europenii și-au făcut auzită vocea și i-au transmis mediatorului american că nicio discuție privind viitorul continentului nu poate ignora așteptările și cerințele noastre”, a subliniat el.

Jared Kushner, trimisul special și ginerele președintelui SUA, Donald Trump,  a declarat că el și Steve Wittcoff vor avea întâlniri cu reprezentanți europeni înainte de începerea negocierilor tripartite privind Ucraina, care vor avea loc marți și miercuri la Abu Dhabi.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDITCum a transformat compania Mechatronik un Mercedes-Benz clasic din anii 1980 într-o operă de artă cu motor AMG. Prețul mașinii a rămas un mister, însă modele similare s-au vândut cu sute de mii de euro
16:48
Cum a transformat compania Mechatronik un Mercedes-Benz clasic din anii 1980 într-o operă de artă cu motor AMG. Prețul mașinii a rămas un mister, însă modele similare s-au vândut cu sute de mii de euro
ULTIMA ORĂComediantul și actorul britanic Russell Brand a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală
16:33
Comediantul și actorul britanic Russell Brand a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală
FLASH NEWSProcurorii polonezi oferă noi detalii despre familiei lui Michał Oksiński, autorul atacului din Cracovia. Cum ar fi fost găsiti părinții și sora tânărului în locuința lor
15:44
Procurorii polonezi oferă noi detalii despre familiei lui Michał Oksiński, autorul atacului din Cracovia. Cum ar fi fost găsiti părinții și sora tânărului în locuința lor
FLASH NEWSFriedrich Merz o susține pe Ilse Aigner pentru președinția Germaniei. Șefa parlamentului regional din Bavaria și cancelarul sunt „prieteni apropiați“ de 25 de ani
14:33
Friedrich Merz o susține pe Ilse Aigner pentru președinția Germaniei. Șefa parlamentului regional din Bavaria și cancelarul sunt „prieteni apropiați“ de 25 de ani
ULTIMA ORĂ🚨 Alertă în Turcia. O explozie violentă a avut loc la o fabrică de oțel din Izmir: 6 morți, 13 răniți. 8 muncitori sunt prinși sub dărâmături. Cum s-ar fi produs tragedia
13:38
🚨 Alertă în Turcia. O explozie violentă a avut loc la o fabrică de oțel din Izmir: 6 morți, 13 răniți. 8 muncitori sunt prinși sub dărâmături. Cum s-ar fi produs tragedia
FLASH NEWSDonald Trump anunță o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin și Xi Jinping săptămâna viitoare. Unde ar avea loc și ce intenționează să discute cu cei doi președinți
13:15
Donald Trump anunță o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin și Xi Jinping săptămâna viitoare. Unde ar avea loc și ce intenționează să discute cu cei doi președinți
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt. Surpriza la care puțini se așteptau
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze contracte cu Armata
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
Schimbare uriașă pe WhatsApp! Funcția mult așteptată. Ce le permite utilizatorilor să facă
Digi24
Cum va fi vremea de Crăciun. Ce spun meteorologii ANM
Cancan.ro
Dany Boy ar fi fost reținut de poliție! Fostul concurent de la Insula Iubirii riscă ani grei de ÎNCHISOARE
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Pământul și-ar fi produs propria apă în urmă cu 4,5 miliarde de ani, indică noi descoperiri
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
INEDITO femeie din Canada a cumpărat o canapea la licitație, cu 25 de dolari. Patru ani mai târziu, în timp ce-și căuta telefonul, a descoperit în mobilier un ceas Rolex de 191.000 de dolari
16:54
O femeie din Canada a cumpărat o canapea la licitație, cu 25 de dolari. Patru ani mai târziu, în timp ce-și căuta telefonul, a descoperit în mobilier un ceas Rolex de 191.000 de dolari
REACȚIELucian Bode se apără și spune că nu a semnat niciun contract care să îndatoreze PNL: ”L-am întrebat direct pe Ilie Bolojan”
16:48
Lucian Bode se apără și spune că nu a semnat niciun contract care să îndatoreze PNL: ”L-am întrebat direct pe Ilie Bolojan”
AGRICULTURĂANIF a plătit 9,47 milioane de euro pentru lucrările de irigații în octombrie. Florin Barbu anunță alte 133 de milioane de lei pentru investiții
16:38
ANIF a plătit 9,47 milioane de euro pentru lucrările de irigații în octombrie. Florin Barbu anunță alte 133 de milioane de lei pentru investiții
FLASH NEWSPremierul Luca Niculescu a discutat cu omologul grec, Kyriakos Mitsotakis. Proiectele energetice și de transport, pe lista subiectelor. Ce au convenit România și Grecia
16:36
Premierul Luca Niculescu a discutat cu omologul grec, Kyriakos Mitsotakis. Proiectele energetice și de transport, pe lista subiectelor. Ce au convenit România și Grecia
REACȚIEUSR și PNL amenință Autoritatea Electorală Permanentă cu plângere penală, dacă nu renunță la proiectul ce vizează Legea partidelor
16:27
USR și PNL amenință Autoritatea Electorală Permanentă cu plângere penală, dacă nu renunță la proiectul ce vizează Legea partidelor
FLASH NEWSIlie Bolojan anunță ce rol va avea Ludovic Orban în PNL, după fuziunea cu Forța Dreptei
16:21
Ilie Bolojan anunță ce rol va avea Ludovic Orban în PNL, după fuziunea cu Forța Dreptei

Cele mai noi

Trimite acest link pe