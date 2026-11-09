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Cea mai valoroasă companie de cipuri din lume, Nvidia, în mijlocul unui uriaș scandal de spionaj. China neagă orice implicare: „Sunt calomnii nefondate”

Cea mai valoroasă companie de cipuri din lume, Nvidia, în mijlocul unui uriaș scandal de spionaj. China neagă orice implicare: „Sunt calomnii nefondate”
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China a respins ferm și a catalogat drept „calomnii nefondate” și o „campanie de denigrare” acuzațiile potrivit cărora serviciile sale de informații ar fi orchestrat un complot pentru a-l spiona pe Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, relatează Associated Press. Reacția Beijingului, transmisă prin purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun, vine în urma dezvăluirilor din presa americană care au declanșat un scandal uriaș în cadrul celei mai valoroase companii de cipuri din lume.

„Așa-numita acuzație de spionaj chinez este nefondată. Nu este altceva decât calomnie la adresa Chinei”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun.

Beijingul a mai respins anterior acuzațiile lansate în cadrul unui articol The New York Times care susțineau că Jensen Huang ar fi dezvoltat o relație strânsă cu o chinezoaică pe nume Alice Huang, care conducea o companie care anul trecut s-a confruntat cu acuzații potrivit cărora ar fi transportat ilegal cipuri avansate Nvidia în China.

New York Times a relatat că Alice Huang a fost o fostă directoare a unei companii de centre de date cu sediul în Singapore, numită Megaspeed International, al cărei site web promovează în mod proeminent parteneriatul său cu Nvidia.

Jensen Huang a recunoscut că a avut o relație intimă cu un director de afaceri și și-a prezentat scuze soției sale și companiei printr-o scrisoare deschisă publicată pe site-ul Nvidia, însă nu a precizat numele femeii.

De asemenea, compania Nvidia a anunțat că a pornit o anchetă independentă cu privire la rapoartele conform cărora Huang ar fi fost „ținta serviciilor de informații străine”.

„Susțin ancheta și voi coopera pe deplin. Îmi iubesc țara și compania noastră. Mă angajez să protejez NVIDIA și să sprijin securitatea națională a Americii”, a declarat Huang în scrisoarea sa.

Nvidia este una dintre cele mai valoroase companii listate la bursă din lume, alături de Apple și Microsoft, iar vânzările sale de cipuri către China au fost uneori vizate de autoritățile de reglementare americane, care încearcă să limiteze accesul Beijingului la o astfel de tehnologie.

„Întrebările cheie sunt dacă era conștient de activități de spionaj și dacă au fost compromise informații confidențiale sau sensibile din punct de vedere strategic”, a declarat George Chen, partener și președinte al departamentului de practică digitală la The Asia Group, o firmă de consultanță cu sediul la Washington.

În ultima perioadă, Jensen Huang a făcut lobby pe lângă administrația americană pentru a relaxa limitele vânzărilor de cipuri Nvidia către China în ultimii ani și a obținut aprobarea președintelui Donald Trump pentru vânzarea cipurilor sale H200 în acest an.

Cu toate acestea, nu este clar dacă Beijingul ar permite companiilor chineze să cumpere aceste cipuri în cantități mari. Nvidia a declarat într-un document depus la autoritățile de reglementare în august că a vândut doar o cantitate mică Chinei, deoarece astfel de vânzări sunt restricționate de guvernul chinez.

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