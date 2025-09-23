Prima pagină » Știri externe » Donald Trump critică ONU și spune că a oprit mai multe războaie fără ajutorul organizației. „Care este scopul Națiunilor Unite?”

Andrei Văcaru
23 sept. 2025, 19:22, Știri externe
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat marți, în discursul său de la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, activitatea ONU, spunând că el a pus capăt unor războaie fără să beneficieze de sprijin din partea organismului internațional.

În discursul susținut la New York, președintele american a pus la îndoială însuși scopul organizației interguvernamentale, arată CNN.

El a spus că prin politicile sale a pus capăt unor conflicte precum cel dintre Armenia și Azerbaidjan sau cele dintre Cambodgia și Thailanda, Israel și Iran, India și Pakistan, Rwanda și Republica Democrată Congo, Egipt și Etiopia sau Serbia și Kosovo.

Conform unei analize realizate de Stephen Collinson de la CNN, unele dintre aceste acorduri „sunt mai apropiate de armistiții decât de acorduri de pace care pun capăt definitiv disputelor generaționale”.

Tot în discursul de marți, președintele american a susținut că ONU nu a încercat să-l ajute în eforturile sale de a pune capăt acestor conflicte.

„Am încheiat șapte războaie, am negociat cu liderii fiecăreia dintre aceste țări și nu am primit niciodată un telefon de la Națiunile Unite care să se ofere să ajute la finalizarea acordului. Tot ce am primit de la Națiunile Unite a fost o scară rulantă, care, în drum spre destinație, s-a oprit chiar la mijloc. Acestea fiind lucrurile, care este scopul Națiunilor Unite? ONU are un potențial atât de mare! Dar nici măcar nu se apropie de a se ridica la înălțimea acestui potențial. În cea mai mare parte, cel puțin deocamdată, tot ce par să facă este să scrie o scrisoare foarte puternică și apoi să nu o urmeze niciodată. Sunt vorbe goale, iar vorbele goale nu rezolvă războiul”, a spus Trump.

